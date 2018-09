Latvijas Sporta federāciju padome (LSFP) negrasās iniciēt Latvijas Volejbola federācijas (LVF) un biedrības "Es par volejbolu!" (EPV) pārrunas, lai gan sporta virsuzraugs – Izglītības un zinātnes ministrija – uz to aicinājusi divās vēstulēs. Ja abas puses piekritīs pārrunām, tad LSFP varētu rīkot apaļā galda diskusiju šajā jautājumā, portālam "Delfi" skaidro LSFP prezidents Einars Fogelis.

Savukārt LVF opozicionāri EPV turpina juridiskās aktivitātes un aicinājusi LSFP izveidot komisiju, kas lemtu, vai LVF nevajag atņemt atzītās sporta federācijas statusu saistībā ar vairākiem pārkāpumiem.

2017. gada sākumā volejbola entuziasti, nebūdami apmierināti ar stagnējošo šī sporta veida attīstību, izveidoja EPV. Organizācija kā savus mērķus izvirzīja volejbola attīstības veicināšanu Latvijā un volejbola sabiedrības pārstāvju apvienošana. Pēc LVF prezidenta vēlēšanām, kurās kārtējo reizi uzvarēja Atis Sausnītis, 2017. gada maijā EPV iesniedza tiesā prasību, ar ko tiek apstrīdēta LVF prezidenta Sausnīša pārvēlēšana amatā, kuru viņš pārliecinoši saglabāja februārī notikušajā LVF kongresā.

2017. gada augustā EPV sarīkoja LVF biedru kopsapulci, uz kuru gan neizdevās savākt kvorumu. Neilgi pēc tam LVF lēma par EPV izslēgšanu, bet kopš tā brīža abas organizācijas praktiski nav izlīgušas. EPV iesniegtā prasība tiesā joprojām tiek skatīta, bet nākamajai tiesas sēdei jānotiek 27. septembrī.

2017. gada 28. novembrī IZM aicināja LSFP uzņemties mediatora lomu un risināt konfliktu starp viena sporta veida pārstāvjiem, tomēr tas nenotika. Tā kā "volejbola strīds" netika risināts, LSFP notiekošajā neiesaistījās, tad šī gada 16. augustā IZM atkārtoti aicināja LSFP kā sporta izpildinstitūciju noregulēt konfliktu.

Izglītības un zinātnes ministrijas vēstule LSFP

IZM savā vēstulē norādīja, ka Sporta likumā LSPF noteikta kompetence koordinēt Latvijā atzīto sporta federāciju darbību, kā arī pārstāvēt un īstenot to kopīgās intereses. Līdz ar to IZM atkārtoti aicina LSFP "kā neitrālu un kompetentu trešo personu" uzņemties mediatora lomu starp "Es par volejbolu" un LVF, lai atrastu šā sporta veida interesēm atbilstošāko konfliktsituācijas risinājumu.

"LSFP pirms nedēļas sasauca valdes sēdi, kurā bija viens jautājums – biedrības EPV vēstule ar izteiktajiem pārmetumiem LSFP un LVF. Par saviem jautājumiem LSFP atbildēs nākamajā sēdē 4. septembrī, līdz kam arī iepriekšējā sēdē uzaicinātajiem – LVF – ir uzdots sagatavot atbildes uz visiem jautājumiem, kas skar finansējumu un pārējās lietas, kas ir vienīgi un tikai LVF pārziņā," portālam "Delfi" skaidroja Fogelis, bilstot, ka tiks vērtēta kopējā aina situācijā pēc LVF atbilžu saņemšanas.

Portāls "Delfi" novērojis, ka pēdējā laikā LVF mājaslapā parādījušies vairāki organizācijas valdes sēžu protokoli, tomēr joprojām tie ir nepilnīgi. Iespējams, kaut kas šajā jomā darīts, lai varētu atskaitīties LSFP par paveikto. Par to liecina arī oficiālā informācija LVF mājaslapā par 30. augusta valdes sēdi – "valdes sēdes laikā tika apstiprināti arī iepriekšējo sēžu protokoli, kā arī 12. aprīļa LVF biedru kopsapulces un atkārtotās biedru kopsapulces 27. aprīlī protokols." Šajā paziņojumā LVF gan nenorāda, kādēļ tas nav izdarīts līdz šim.

Portāla "Delfi" rīcībā esošā EPV vēstule liecina, ka volejbola opozicionāri aicina LSFP ne tikai izvērtēt LVF darbību, bet pat izveidot komisiju, kas lemtu par "LVF kā valstī atzītās sporta veida federācijas atzīšanas statusa atņemšanu". Ņemot vērā LVF vairākus finanšu pārkāpumus, EPV arī aicina "veikt LVF finanšu auditu, piesaistot neatkarīgu auditorkompāniju".

"Es par volejbolu" vēstule LSFP

Pagaidām LSFP vēl nav iedziļinājusies šajā jautājumā un tikai ļāvusi LVF sagatavot atbildes uz iesniegtajiem jautājumiem. Viens no EPV pārmetumiem ir LVF valdes un kopsapulces dokumentu nepubliskošana. Tāpat tiek pārmesta kavēšanās ar LVF gada pārskata iesniegšanu, kas joprojām nav izdarīta.

Lai gan tīkla bumbas saimniecībā valda domstarpības, LSFP negrasās būt iniciators situācijas normalizēšanai starp divām volejbola organizācijām. "Mēs grasāmies veikt pārrunas, ja abas biedrības tam piekritīs (EPV un LVF), lai gan tas neatbilst LSFP nolikumam. Runājot par IZM aicināšanu darboties kā mediatoram, aicinātu IZM iepazīties ar mediācijas likumu. Pirmkārt, jāsaprot, kurš, saskaņā ar Latvijas likumdošanu, vispār drīkst uzņemties mediatora lomu un kādos gadījumos to var darīt."

Uz augustā notikušo LSFP sēdi, kurā tika skatīta EPV vēstule, neviens no EPV netika uzaicināts. Tāpat neviens no EPV nav aicināts uz 4. septembra LSFP sēdi, līdz ar to LVF opozicionāri nemaz nevar izteikt gatavību sēsties pie sarunu galda.

2017. gada pavasarī Fogelis tika atkārtoti ievēlēts par LSFP prezidentu uz četriem gadiem, bet par vienu no desmit valdes locekļiem tika ievēlēts LVF prezidents Sausnītis. Vēlāk Fogelis par vienu no saviem viceprezidentiem ieteica tieši Sausnīti, kam LSFP valde piekrita. Tiesa, Sausnītis jaunajā LSFP valdes sasaukumā nostrādāja neilgu laiku, jo kopā ar vēl trim LSFP valdes locekļiem atkāpās, nevēloties samierināties ar jauno likuma normu, kas noteica LSFP valdes locekļiem amatpersonas statusu.