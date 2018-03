Šosezon vadošais Latvijas volejbola klubs Jēkabpils "Lūši" trešdien izcīnīja uzvaru "Credit24 Meistarlīgas" ceturtdaļfināla pirmajā spēlē.

Jēkabpilieši viesos ar rezultātu 3-2 (25:23, 18:25, 23:25, 25:22, 15:11) pārspēja Austra Štāla trenēto Igaunijas vienību Tallinas "Selver", sērijā līdz divām uzvarām panākot 1-0.

"Lūši" pirmajā setā guva divus pēdējos punktus, no rezultāta 23:23 panākot 25:23. Turpinājumā Latvijas komanda zaudēja otro un trešo setu, bet ceturtajā revanšējās, panākot neizšķirtu 2-2. Līdz ar to mača uzvarētāji tika noskaidroti piektajā setā, kura beigu daļā atkal aukstasinīgāki bija "Lūšu" volejbolisti, kuri guva pēdējos četrus punktus, no neizšķirta 11:11 panākdami uzvaru 15:11.

"Lūšiem" 22 punktus guva Rihards Puķītis, 16 punkti bija Armandam Āboliņam, kamēr ar 15 punktiem izcēlās Ēriks Voroņko.

Ceturtdaļfināla sērija ritēs līdz vienas komandas divām uzvarām. Otrā spēle notiks sestdien Jēkabpilī, kur, ja nepieciešams, svētdien tiks aizvadīta arī trešā cīņa.

Ceturtdien ceturtdaļfinālu uzsāks arī pārējās divas "play-off" iekļuvušās Latvijas komandas, RTU/"Robežsardzei" viesojoties pie valstsvienības galvenā trenera Avo Kēla trenētās "Parnu" vienības, ko pārstāv Toms Švans, bet "Biolars"/"Jelgava" vienībai savā laukumā uzņemot "Saaremaa" volejbolistus.

Vēl par vietu finālčetrinieka turnīrā Tartu "Bigbank" spēkosies ar "Rakvere" vienību.

Meistarlīgas kopvērtējumā uzvarēja "Saaremaa" komanda, kas par punktu apsteidza "Parnu" vienību, savukārt trešā palika Tartu "Bigbank", bet ceturto vietu ieņēma "Lūši", par trim punktiem apsteidzot Tallinas "Selver". Labāko astotniekā tika arī "Rakvere", RTU/"Robežsardzde" un "Biolars"/"Jelgava".

"Daugavpils Universitāte" turnīru pabeidza 12.vietā, bet "Limbaži"/MSĢ palika pēdējā, 14.pozīcijā.

Šosezon "Credit24 Meistarlīgā" spēlē septiņas Igaunijas, piecas Latvijas un divas Lietuvas komandas, labākajām astoņām vienībām pēc divu apļu sacensībām iekļūstot ceturtdaļfinālā. Šosezon līga ieguva ģenerālsponsoru arī Latvijā, līdz ar to sacensības tagad sauc "Credit24 Meistarlīga".

Nozīmīgākais volejbola klubu turnīrs Baltijas valstīs notiek jau 13.sezonu. Iepriekš tam ilgstoši ģenerālsponsors bija "Schenker", kas no sadarbības atteicās pirms diviem gadiem.

Pagājušā sezona bija trešā reize, kad Latvijas vienības palieka ārpus četru komandu finālturnīra, sacensībās triumfējot "Rakvere" vienībai ar latvieti Arti Caicu ierindā.