Nosaukti mēneša labākie volejbolisti Latvijas čempionātos

Foto: Publiciātes attēls

Februārī labākie no Latvijas volejbolistiem savās līgās bija Pāvels Jemeļjanovs no "Jēkabpils lūši" komandas, SK "Babīte" spēlētāja Ieva Tetere un Ģirts Mārtiņsons no SK "Fono", informēja Latvijas Volejbola federācija.