Latvijas pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš/ Haralds Regža sestdien Vīnē ar zaudējumu sāka pasaules čempionātu, ar 0-2 (14:21, 19:21) piekāpjoties Estevana Grimaltam/ Marko Grimaltam no Čīles.

Latvijas duets pirmajā setā sākumā nonāca zaudētājos un turpinājumā nespēja atspēlēties. Savukārt otrajā setā cīņa ritēja punkts punktā līdz pat izskaņai, kurā latvieši savas iespējas neizmantoja, bet pretinieki mazāk kļūdījās, svinot uzvaru mačā.

Priekšsacīkstēs vēl Pļaviņš/ Regža pirmdien spēlēs ar Rio olimpiskajiem čempioniem Alisonu Čeruti/ Brunu Šmitu un trešdien cīnīsies ar Aldevino Nguvo/ Justino Tovelo no Mozambikas.

Tādējādi pirmajās spēlēs no trīs Latvijas pāriem uzvaru guva tikai valsts labākais duets Aleksandrs Samoilovs/ Jānis Šmēdiņš, kuri B grupā piektdien ar 2-0 (21:19, 21:11) pieveica Karlosu Ranhelu/Džonatanu Golindano no Venecuēlas. Svētdien Samoilovs/ Šmēdiņš spēlēs pret vāciešiem Markusu Bekermanu/ Larsu Flīgenu, bet otrdien – pret Džefersonu Santušu Pereiru/ Šerifu Junusi no Kataras.

Savukārt priekšsacīkšu F grupas pirmajā spēlē vējainos laika apstākļos Rihards Finsters/Edgars Točs ar 1-2 (14:21, 21:19, 13:15) piekāpās beļģiem piekāpās beļģiem Drīsam Kokelkorenam/ Tomam van Vallem. Vēl priekšsacīkstēs Finsters/Točs svētdien spēlēs pret krieviem Ņikitu Ļaminu/Vjačeslavu Krasiļņikovu, bet otrdien viņiem jācīnās būs pret Muhamedu Abiču/ Zuheiru Elgraui no Marokas.

Pasaules čempionātā piedalās 48 dueti, kuri ielozēti pa četriem 12 apakšgrupās. Pēc priekšsacīkstēm grupu uzvarētāji sev nodrošinās uzreiz dalību "play off" otrajā kārtā, bet otro vietu ieguvēji un četri no labākajiem trešo vietu īpašniekiem izslēgšanas turnīru sāks ar pirmo kārtu. Vēl četri izslēgšanas turnīra dalībnieki tiks noskaidroti "lucky loser" kārtā, kurā palikušie astoņi trešo vietu ieguvēji tiks sadalīti četros pāros.