Latvijas pludmales volejbolisti Mārtiņš Pļaviņš/ Haralds Regža Olštinā notiekošā pasaules tūres posma priekšsacīkšu pēdējā spēlē guva uzvaru un izslēgšanas turnīru sāks ar otro kārtu jeb astotdaļfinālu. Savukārt valsts labākais duets Aleksandrs Samoilovs/ Jānis Šmēdiņš piektdien piedzīvoja zaudējumu, līdz ar to izslēgšanas sacensības sāks ar pirmo kārtu.

E grupā negaidīti uzvaru izcīnīja Pļaviņš/ Regža, kas tādējādi sev jau nodrošinājuši vismaz dalītu devīto vietu. Cīņā par pirmo vietu E grupā Latvijas sportisti ar 2-1 (20:22, 21:17, 15:11) pieveica austriešus Martinu Ermakoru/ Moricu Pristaucu.

Savukārt cīņā par uzvaru G grupā Samoilovs/ Šmēdiņš ar 1-2 (21:19, 16:21, 11:15) zaudēja kanādiešiem Semam Pedlovam/ Semam Šehteram. Tādējādi savā apakšgrupā Latvijas duets palika otrais un izslēgšanas turnīru sāks ar pirmo kārtu, bet kanādieši kā grupas uzvarētāji sev nodrošināja tiešo ceļazīmi uz "play off" otro kārtu.

Olštinas turnīrā katrā grupā pēc ranga labākā komanda tiekas ar ceturto spēcīgāko, bet otrā duelī spēlē grupas otrā un trešā komanda. Uzvarētājas nodrošina iekļūšanu "play off" un cīnās par pirmo vietu grupā, kas ļauj pēc tam izslēgšanas turnīru sākt no otrās kārtas. Savukārt grupā pirmajā spēlē zaudējušās komandas cīnās par trešo vietu grupā un iekļūšanu "play off".

Olštinas turnīrā kvalifikācijā spēlēja vēl četri Latvijas dueti. Vīriešu atlases turnīru nepārvarēja Toms Šmēdiņš/ Aleksejs Solovejs un Rihards Finsters/ Edgars Točs, bet dāmu turnīrā zaudējumus kvalifikācijā piedzīvoja Tīna Graudiņa/ Anastasija Kravčenoka un Alise Lece/Marta Ozoliņa.

Olštinas posms ir pasaules tūres četru zvaigžņu jeb otrā augstākā līmeņa sacensības. Nozīmīgākas sacensības par četru zvaigžņu posmiem ir pasaules čempionāts, "Major" turnīri un sezonas noslēguma posms.