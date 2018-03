Latvijas plumales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš/Edgars Točs ar divām uzvarām trešdien, 7. martā, sāka "World Tour" četru zvaigžņu turnīru Dohā, bet otrs Latvijas pāris Aleksandrs Samoilovs/ Jānis Šmēdiņš grupu cīņās guva uzvaru un piedzivoja zaudējumu.

E grupas pirmajā spēlē ar piekto numuru izliktie Samoilovs/Šmēdiņš pārliecinoši, ar rezultātu 2-0 (21:16, 21:16) 32 minūšu laikā pieveica poļus Kasperu Kujavjaku/Maceju Rudolu, bet tad ar 0-2 (23:25, 20:22) piekāpās citiem poļiem Mihalam Brilam/Gžegošam Fijalekam.

Savukārt F grupas pirmajā mačā ar sesto numuru izliktie Pļaviņš/Točs 28 minūtes ilgā cīņā ar 2-0 (21:16, 21:14) pārspēja Hulio Sezāru do Nasimentu/Santušu Pereiru Džefersonu, kas pārstāv Kataru, bet tad ar 2-0 (23:21, 21:17) pieveica arī kanādiešus Semu Šahteru/Semu Padlovu.

Pļaviņš/ Točs līdz ar to nodrošināja sev pirmo vietu F grupā un tiesības "play off" sākt no otrās kārtas. Savukārt Samoilovs/ Šmēdiņš E grupā palika otrie, un izslēgšanas turnīru sāks no pirmās kārtas.

Dohas turnīra kvalifikāciju pirms tam nepārvarēja trešais Latvijas pāris Rihards Finsters/Aleksandrs Solovejs, kuri piedzīvoja zaudējumu jau pirmajā atlases kārtā.