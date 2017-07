Latvijas pludmales volejbola dueti Aleksandrs Samoilovs/ Jānis Šmēdiņš un Mārtiņš Pļaviņš/ Haralds Regža ceturtdien ar uzvarām smagās cīņās sāka pasaules tūres Olštinas posma pamatturnīru, iekļūstot "play off" sacensībās.

Pamatsacensību G grupas pirmajā spēlē Latvijas šī brīža labākais duets Samoilovs/ Šmēdiņš 53 minūšu ilgā cīņā ar 2-1 (21:16, 13:21, 15:13) pieveica mājiniekus Mariušu Prudelu un Kasparu Kujavjaku. Vēl priekšsacīkstēs piektdien Samoilovam/ Šmēdiņam gaidāma cīņa par uzvaru G grupā pret kanādiešiem Semu Pedlovu/ Semu Šehteru, kuri ar 2-1 (21:13, 19:21, 19:17) pieveica citu Kanādas duetu Benu Sekstonu/ Čeimu Šalku.

Tikmēr E grupā Pļaviņš/ Regža ar 2-1 (16:21, 21:18, 17:15) pārspēja Krievijas duetu Oļegu Stojanovski/ Artjomu Jarzutkinu, pirmo reizi šajā sezonā iekļūstot izslēgšanas turnīrā tik augstas raudzes sacensībās. Cīņā par uzvaru grupā Pļaviņš/ Regža spēlēs pret austriešiem Martinu Ermarkoru/ Moricu Pristaucu.

Olštinas turnīrā katrā grupā pēc ranga labākā komanda tiekas ar ceturto spēcīgāko, bet otrā duelī spēlē grupas otrā un trešā komanda. Uzvarētājas nodrošina iekļūšanu "play off" un cīnās par pirmo vietu grupā, kas ļauj pēc tam izslēgšanas turnīru sākt no otrās kārtas. Savukārt grupā pirmajā spēlē zaudējušās komandas cīnās par trešo vietu grupā un iekļūšanu "play off".

Olštinas turnīrā kvalifikācijā spēlēja vēl četri Latvijas dueti. Vīriešu atlases turnīru nepārvarēja Toms Šmēdiņš/ Aleksejs Solovejs un Rihards Finsters/ Edgars Točs, bet dāmu turnīrā zaudējumus kvalifikācijā piedzīvoja Tīna Graudiņa/ Anastasija Kravčenoka un Alise Lece/Marta Ozoliņa.

Olštinas posms ir pasaules tūres četru zvaigžņu jeb otrā augstākā līmeņa sacensības. Nozīmīgākas sacensības par četru zvaigžņu posmiem ir pasaules čempionāts, "Major" turnīri un sezonas noslēguma posms.