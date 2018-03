Samoilovs un Šmēdiņš, kuri turnīrā izlikti ar 12. numuru, cīņā par pirmo vietu E apakšgrupā ar 0-2 (16:21, 12:21) atzina pazīstamo itāļu Paolo Nikolai un Daniela Lupo pārākumu, nespējot revanšēties viņiem par pērn Jūrmalā piedzīvoto neveiksmi Eiropas čempionāta finālā.

Riodežaneiro olimpisko spēļu vicečempioni un pašreizējie Eiropas čempioni Nikolai un Lupo turnīrā ir izlikti ar piekto numuru.

Samoilovs un Šmēdiņš jau trešdien bija nodrošinājuši sev vietu izslēgšanas spēlēs, kuras tagad sāks no pirmās kārtas. Pirmajā mačā Latvijas duets ar 2-0 (21:14, 21:13) pārliecinoši apspēlēja poļus Gžegožu Fijaleku un Mihalu Brilu, kuriem ir 21.numurs.

Tikmēr H apakšgrupā mačā par pirmo vietu, šosezon lielisku sniegumu rādošie Pļaviņš un Točs, kuri turnīrā izlikti ar astoto numuru, sīvā cīņā ar 1-2 (12:21, 21:17, 17:19) zaudēja brazīliešiem Pedru Solbergam un Žioržu Vanderlejam, kuriem turnīrā ticis devītais numurs.

Latvieši bez lieliem variantiem zaudēja pirmajā setā, savukārt otrā vidū ieguva trīs punktu pārsvaru, to nosargājot. Trešajā setā Pļaviņš un Točs nonāca iedzinējos ar 7:9, pēc tam spēja panākt izlīdzinājumu un tikt pie mačbumbām, beigās gan atzīstot pretinieku pārsvaru, līdz ar to izslēgšanas spēles arī viņi sāks no pirmās kārtas.

Izslēgšanas spēles sāksies piektdien.