Sacensībās ar desmito numuru izliktie Samoilovs/Šmēdiņš bronzas spēlē ar rezultātu 2-1 (21:18, 18:21, 17:15) uzvarēja ar ceturto numuru izliktos nīderlandiešus Aleksandru Brūveru un Robertu Mēuvsenu.

Abas komandas maču iesāka diezgan līdzvērtīgi, bet pirmajā tehniskajā pārtraukumā Samoilovs/Šmēdiņš devās ar minimālu vadību (11:10). Arī pēc pārtraukuma turpinājās līdzīga cīņa, taču pirmā seta izskaņā labāk nospēlēja Latvijas duets, kas no 16:16 guva četrus punktus pēc kārtas, nonākot viena punkta attālumā no uzvaras setā. Lai arī Brūvers/Mēuvsens pāris setbumas atspēlēja, Samoilovs/Šmēdiņš pirmajā setā uzvarēja ar 21:18.

Arī otrais sets iesākās līdzvērtīgā cīņā, tomēr, tuvojoties seta vidum, Brūvers/Mēuvsens ieguva pāris punktu pārsvaru, tomēr izskaņā Samoilovs/Šmēdiņš atkal parūpējās par intrigu, panākot izlīdzinājumu 16:16. Tiesa, šoreiz uzvarēt setā neizdevās, jo tika piedzīvota neveiksme ar 18:21.

Tādējādi šī Pasaules kausa posma bronzas medaļu liktenis tika noskaidrots izšķirošajā - trešajā - setā. Arī tā ievadā cīņa bija līdzvērtīga, bet pēc tam minimālu pārsvaru ieguva nīderlandieši, kamēr Samoilovam/Šmēdiņam nekādi neizdevās atspēlēties. Tas gan beidzot izdevās pašās seta beigās (12:11), turpinājumā panākot arī divas mačbumbas, tomēr tās izmantot neizdevās. Tiesa, pēc tam Šmēdiņš ar lielisku māņsitienu panāca 16:15, bet pēc tam teicams blokā bija Samoilovs, nodrošinot Latvijas duetam medaļas.

Šī bija trešā reize, kad Samoilovs/Šmēdiņš iekļuva kāda Pasaules kausa posma četriniekā. Vēl martā viņi ieguva bronzu ASV notikušajā Fortloderdeila piecu zvaigžņu turnīrā, kamēr maijā Latvijas duets bija ceturtais citā ASV notikušajā turnīrā Hantingtonbīčā, kam savukārt bija piešķirtas četras zvaigznes.

Apakšgrupu turnīra pirmajā mačā Samoilovs/Šmēdiņš ar rezultātu 2-0 (21:15, 21:17) uzveica ar 23. numuru izliktos kubiešus Serhio Gonsalesu un Diasu Nivaldo, bet otrajā duelī viņi ar rezultātu 1-2 (21:17, 19:21, 15:12) piekāpās Austrijas pludmales volejbolistiem Klemensam Dopleram un Aleksandram Horstam, kuri bija izlikti ar septīto numuru.

Līdz ar to izslēgšanas turnīru viņi sāka no pirmās kārtas, kur ar 2-1 (16:21, 21:19, 15:11) pārspēja Estevanu un Marko Grimaltus no Čīles, kuriem sacensībās tika 25. numurs, bet pēc tam astotdaļfinālā ar 2-0 (21:14, 21:18) tika ar 27.numuru izliktie pieveikti Jūliuss Toli un Klemenss Viklers no Vācijas. Turpinājumā ceturtdaļfinālā Latvijas vadošais pāris ar rezultātu 2-0 (21:16, 21:15) pārspēja kanādiešus Grantu O'Gormanu un Benu Sekstonu, kuri bija izlikti ar 21. numuru.

Visbeidzot pusfinālā Samoilovs/Šmēdiņš ar 0-2 (19:21, 15:21) piedzīvoja zaudējumu pret spēcīgajiem brazīliešiem Evandru Gonsalvešam Oliveiram un Vitoram Gonšalvešam Felipem, kuri sacensībās izlikti ar trešo numuru.

Līdz ar to vēlāk finālā Evandru/Vitors Felipe tiksies ar turnīra pirmo numuru Bartošu Losjaku/Pjotru Kantoru no Polijas.

Tikmēr dāmu turnīrā pirmo vietu izcīnījušas ar ceturto numuru izliktās kanādietes Hetere Benslija un Brendija Vilkersone, kuras finālā ar 2-0 (21:17, 21:17) uzvarēja sacensību desmito numuru Šantali Laburēru un Jūliju Zudu no Vācijas.

Savukārt trešās bija ar sesto numuru izliktās brazīlietes Agata Bednarčuka un Eduārda Santusa Lisboa jeb Duda, kuras ar 2-0 (21:17, 21:18) pārspēja ar 17. numuru izliktās ASV volejbolistes Kelliju Klīsu un Britāniju Hočevaru.

Kā vēstīts, Latvijas vadošais sieviešu pludmales volejbola pāris Tīna Laura Graudiņa un Anastasija Kravčenoka Varšavas turnīru noslēdza dalītā 17. vietā, kamēr vīriešu turnīrā Mārtiņš Plaviņš/Edgars Točs nepārvarēja apakšgrupu turnīru un noslēgumā ierindojās dalītā 25. pozīcijā.

Pirms tam Varšavas turnīra kvalifikāciju nepārvarēja Toms Šmēdiņš un Haralds Regža, kā arī Alise Lece/Ilze Liepiņlauska un Marta Ozoliņa/Agnese Caica, kuras savstarpējā mačā piekāpās tieši Graudiņai/Kravčenokai.

Pirms iepriekšējās sezonas notika izmaiņas Pasaules kausa posmu gradācijā. Nozīmīgākajām sacensībām - pasaules čempionātam, "Major" posmiem un sezonas noslēguma finālturnīram - piešķirtas piecas zvaigznes, "Grand Slam" posmiem - četras zvaigznes, kamēr zemāka līmeņa turnīriem no vienas līdz trim zvaigznēm.