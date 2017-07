Samoilovs/Šmēdiņš, kuri turnīrā izlikti ar otro numuru, B apakšgrupas duelī svinēja panākumu ar 2-0 (21:19, 21:15), tiekot pie otrās uzvaras divos mačos.

Pirmā seta ievadā Latvijas duetam bija divu punktu pārsvars, taču pēc tam sacensībās ar 26.numuru izliktie vācieši panāca izlīdzinājumu. Tomēr seta beigu daļā Samoilovs/Šmēdiņš atkal spēja panākt divu punktu handikapu (17:15), ko itin droši nosargāja.

Savukārt otrā seta ievadā Samoilovs/Šmēdiņš bija krietni pārāki, izvirzoties vadībā ar 6:2. Tehniskajā pārtraukumā viņi devās esot priekšā ar 11:6. Pēc tam vācieši gan spēja pietuvoties līdz divu punktu attālumam (14:16), kas lika Latvijas pārstāvjiem ņemt pārtraukumu. Tas līdzēja, jo Samoilovs/Šmēdiņš guva nākamos četrus punktus pēc kārtas, beigās svinot drošu panākumu.

Latvian fans are once again building up an amazing atmosphere here at the #FIVBWorldChamps! What do you think, @volejbolslv? 😁😁 #Latvia pic.twitter.com/wNxh7wIchb

