Latvijas vadošais pludmales volejbola duets Aleksandrs Samoilovs un Jānis Šmēdiņš ceturtdien izcīnīja trešo uzvaru Jūrmalā notiekošajā Eiropas čempionātā un kā apakšgrupas uzvarētāji iekļuva astotdaļfinālā.

D grupas trešajā spēlē vieni no turnīra favorītiem Samoilovs/Šmēdiņš ar rezultātu 2-0 (21:18, 21:) pārspēja šveiciešus Niko Bēleru un Marko Kratigeru. Līdz ar to Samoilovs/Šmēdiņš grupu turnīru noslēdza ar perfektu bilanci, un tas ļauj izlaist izslēgšanas spēļu pirmo kārtu un "play-off" cīņās iesaistīties no astotdaļfināla.

"Šodien spēlējām daudz labāk, gandrīz nebija kritumu, ja salīdzina ar vakardienas otro spēli. Veiksmīgi dabūjām punktus un otrais sets izvērtās ļoti patīkams. Spējām spēli novadīt līdz galam," pēc spēles teica Šmēdiņš.

Gan Samoilovs, gan Šmēdiņš atzina, ka lietus un slapjie laika apstākļi viņiem nedaudz traucēja, taču sniegums bija pietiekami augstvērtīgs, lai šķēršļus uzvarai tas neliktu.

Turnīra pirmajā dienā Samoilovs/Šmēdiņš pirmajā mačā ar rezultātu 2-0 (21:18, 21:10) sagrāva Turcijas duetu Muratu Giginoglu un Hasanu Mermeru, bet pēc tam viņi ar 2-1 (18:21, 21:18, 15:13) pieveica Markusu Bekermanu/Janiku Harmsu no Vācijas.

Citās spēlēs pirms tam Mārtiņš Pļaviņš un Haralds Regža ar rezultātu 0-2 (17:21, 13:21) A grupaā diezgan pārliecinoši piekāpās poļiem Bartošam Losjakam un Pjotram Kantoram. Latvieši grupu turnīru noslēdza ar vienu uzvaru trīs spēlēs, kas ļauj turpināt cīņu izslēgšanas spēlēs.

"Traģēdija nav notikusi, bet mums bija iespējas. Izskatās, ka šajā turnīrā neko mēs nespēsim parādīt," pēc zaudējuma teica Pļaviņš." Neesam fiziski tik spēcīgi, lai pie tīkla varētu gūt punktus. Tāpat šeit laukumā ir bezvējš, kas mums nav priekšrocība. Izslēgšanas spēlēs būs jāmēģina cīnīties."

Eiropas čempionāta pirmajā dienā Pļaviņš un Regža ar rezultātu 0-2 (18:21, 15:21) zaudēja itāļiem Aleksam Ranjēri un Adrianam Karambulam, bet vakara mačā sīvā cīņā ar 2-1 (21:16, 26:28, 15:13) pārspēja Ukrainas pāri Mikolu Babiču/Jaroslavu Gordiejevu.

Cits Latvijas duets Rihards Finsters un Edgars Točs bez cīņas iekļuva izslēgšanas spēlēs, jo viņiem ceturtdien nevajadzēja aizvadīt pēdējo G apakšgrupas spēli. Viņu pretinieki austrieši Martins Ermakora un Morics Bernds Pristaucs-Telsnigs izstājušies traumas dēļ.

Vēl ceturtdien F grupas trešajā spēlē Toms Šmēdiņš/Solovejs ar rezultātu 1-2 (21:11, 15:21, 7:15) piekāpās Austrijas duetam Robinam Zeidlam un Tobiasam Vinteram, piedzīvojot trešo zaudējumu un izstājoties no Eiropas čempionāta. Pirmo setu latvieši aizvadīja fantastiski, laukumā dominējot un pārliecinoši izvirzoties vadībā. Taču šādā veidā maču turpināt neizdevās, jo austrieši sajuta spēles garšu, kamēr Šmēdiņš/Solovejs vairs nedarbojās tik precīzi.

"Pirmajā setā izdarījām visu, kas bija jāizdara, jo noturējām bloku un līniju. Viņi sāka kļūdīties, bet tiklīdz viņiem kaut kas sāka sanākt, tā spēle aizgāja," pēc spēles teica Toms Šmēdiņš. "Lielākā problēma mums bija precīza serves uzņemšana, tāpēc netikām pie viegliem punktiem. Es pāris reizes nepareizi pacēlu bumbu, Solovejs izdarīja to pašu,"

Tāpat Šmēdiņš pastāstīja, ka Solovejs šīs nedēļas sākumā esot bijis nedaudz saslimis, tāpēc otrajā setā viņš vairs nav varējis demonstrēt tik saturīgu sniegumu. Šmēdiņš/Solovejs ar trīs zaudējumiem noslēdza Eiropas čempionātu.

17. augusta spēļu grafiks Majoru centrālajā laukumā:



pulksten 16.00 – Jursone/Auziņa (Olte) (LAT) pret Moiseeva/Syrtseva (RUS),

pulksten 17.00 – Caica/Liepiņlauska (LAT) pret Lunde/Ulveseth (NOR),

pulksten 18.00 – Lece/Ozoliņa (LAT) pret Dumbauskaite/Povilaityte (LTU),

pulksten 19.00 – Graudiņa/Kravčenoka (LAT) pret Glenzke/Großner (GER).