Ziņots, ka Šmits/Samoilovs svētdien Majoru pludmalē izcīnīja Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) rīkotā Eiropas U-22 čempionāta zelta medaļas.

Latvijas duets finālmačā ar rezultātu 2–0 (21:13, 21:19) pārspēja spāņus Alehandro Uertu Pastoru/Havjeru Uertu Pastoru, kuri turnīrā bija izlikti ar septīto numuru.

"Spēle bija grūta, tāpat kā visa nedēļa. Teicu, ka mums jāiet līdz galam, jo nav variantu. Pēc pirmās grupu turnīra spēles likās, ka būs ļoti grūti. Zaudējām norvēģiem, kas izkrita jau pirmajā izslēgšanas spēļu kārtā. Bija nedaudz slikts noskaņojums, bet pēc otrās un trešās grupu spēles dabūjām pārliecību un gājām uz priekšu un ticējām, ka varam. Galvenais bija izcīnīt uzvaru ceturtdaļfinālā. Iepriekš jau teicām, ka tas būs finālmačs pirms fināla. Tā bija grūtākā spēle turnīrā," žurnālistiem stāstīja Šmits.

"Finālā mums izdevās viss, ko pirms spēles runājām. Speciāli skatījāmies video un vērojām pretinieku darbības. Pirms mača 15 minūtes plānojām un centāmies saprast kā spēlēt, ko mums arī veiksmīgi izdevās realizēt," skaidroja pludmales volejbolists.

Otrais sets iesākās līdzīgi, bet tā vidū pretinieki iekrāja četru punktu pārsvaru (13:9). Turpinājumā Šmitam/Samoilovam nedaudz izdevās sadeldēt pretinieku handikapu, turklāt seta beigās tika atspēlētas vairākas setbumbas un gūta uzvara ar 21:19.

"Otrajā setā mēs paši mazliet izlaidām no rokām spēles pavedienu - nespēlējām līdz galam. Pēc pirmā seta bija neliels kritums, jo palika nedaudz vieglāk, zinot, ka esam priekšā, bet ir jācīnās līdz galam. Varbūt kādreiz kādā Latvijas čempionātā ir izdevies atspēlēt tādu deficītu setā un uzvarēt, taču šāda līmeņa turnīros tas nebija izdevies nekad," atklāja Šmits.

Šmits un Samoilovs pērn ieguva bronzas godalgas pasaules U–21 čempionātā.

"Šo uzvaru nevar salīdzināt ar pagājušā gada U–21 bronzu pasaules čempionātā. Eiropā ir grūtāk, jo pasaules čempionātā var sanākt spēlēt pret tādām komandām, kas parasti nav spēcīgas, bet Eiropā praktiski visas komandas ir laba līmeņa. Tas arī pierādījās pirmajā grupas spēlē, kad bija smaga cīņa pret norvēģu otro komandu. Katram turnīram ir savi plusi un savi mīnusi," skaidroja pludmales volejbolists.

Turpinājumā viņi plāno piedalīties Pasaules kausa vienas zvaigznes turnīros Ļubļanā un Lihtenšteinā.

"Par to, vai spēlēsim kopā nākamsezon, vēl neesam runājuši. To darīsim pēc sezonas beigām. Tas būs arī atkarīgs no finansējuma, vai varam kaut kur aizbraukt vai nevaram," teica Šmits.

Vēstīts, ka Latvijas pludmales volejbola pāris Tīna Laura Graudiņa/Anastasija Kravčenoka svētdien kļuva par Eiropas U-22 čempionāta vicečempionēm.

Augsta līmeņa pludmales volejbola spēles Jūrmalā notiek ik gadu. Pērn notika kontinenta meistarsacīkstes pieaugušajiem, kur par vicečempioniem kļuva pašmāju duets Aleksandrs Samoilovs un Jānis Šmēdiņš.