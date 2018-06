Brazīlijas futbola izlases spēļu dienās PK valsts iestādēs būs saīsināts darba laiks

Dienās, kad Pasaules kausa spēles aizvadīs Brazīlijas futbola izlase, valsts iestāžu darbiniekiem būs saīsināta darba diena, ziņo Brazīlijas valdības oficiālā mājas lapa.

Laika starpības dēļ Pasaules kausa spēles Krievijā pēc Brazīlijas laika sāksies agri no rīta vai pa dienu, līdz ar to valsts iestāžu darbiniekiem būs atļauts birojā ierasties pēc rīta spēlēm, uz pl. 14, vai arī aiziet no darba pl. 13, pirms vakara spēlēm. Izlaistais laiks gan būs jāatstrādā vēlāk.

Tajā pašā laikā valdība noteikusi par uzdevumu nepieļaut svarīgāko iestāžu darba pilnīgu apstāšanos.

Brazīlijas izlase Pasaules kausa finālturnīrā spēlēs vienā grupā ar Šveici, Kostariku un Serbiju. Spēles ar šīm izlasēm notiks attiecīgi 17., 22. un 27. jūnijā.