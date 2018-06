Dānijas un Francijas futbolisti nospēlē nepieciešamo neizšķirtu

Francija jau pirms pēdējās spēles bija sev nodrošinājusi vietu astotdaļfinālā, bet ar šo neizšķirtu izcīnīja pirmo vietu C grupā. Savukārt Dānijai bija nepieciešams punkts, lai tiktu izslēgšanas spēlēs, ko tai nodrošināja šis neizšķirts.

Tikmēr Austrālijai šajā mačā bija nepieciešama uzvara, lai teorētiski saglabātu cerību uz tikšanu tālāk no grupas. Tā vietā austrālieši piedzīvoja zaudējumu un, tāpat kā Peru, atvadījās no 2018. gada Pasaules kausu.

Francijas un Dānijas duelis bija pirmais bezvārtu neizšķirts šajā turnīrā. Lai gan daudzi cerēja, ka komandas necentīsies nospēlēt nepieciešamo neizšķirtu, spēle lika vilties līdzjutējiem, jo komandas mača gaitā tā arī pārāk nopietni nedomāja par uzbrukumiem. Abas komandas kopā izdarīja astoņus sitienus pa vārtiem, no kuriem pieci bija vārtu rāmī - neviens gan bīstams.

Lai arī Austrālijas izlasei pirms šī mača vēl bija teorētiskas iespējas sasniegt astotdaļfinālu, tomēr futbolisti laukumā nedarbojās ar tik lielu iedvesmu, kā to vajadzētu. Mača sākumā Austrālija kontrolēja notikumus laukumā, bet tad iekrita pretuzbrukumā Paolo Gverero bumbu nogādāja Andrē Kariljo, kurš no gaisa sita bumbu vārtos, noķerot vārtsargu Metjū Raienu uz pretkustību. Peru tas bija pirmais "gols" šajā Pasaules kausā.

Peru savu pārsvaru dubultoja otrā puslaika sākumā, kad Kristians Kueva lielā ātrumā ielauzās soda laukumā, kur viņš piespēlēja kapteinim Paolo Gverero, un viņš izdarīja precīzu sitienu vārtos. Pēdējās 25 minūtes Austrālija veica izmaiņas sastāvā un spēlēja aktīvāk, bet rezultātu tas nedeva, turklāt 81. minūtē Edisons Floress pretuzbrukumā trāpīja pa vārtu stabu. Mača rezultāts vairs nemainījās, līdz ar to abas komandas Pasaules kausu noslēdza.

Portāls "Delfi" piedāvāja spēļu teksta tiešraidi.

PK futbolā: Dānija - Francija; Austrālija - Peru

https://twitter.com/WorIdCupUpdates/status/1011639915849928705

Austrālija - Peru 0:2. Spēle noslēgusies!

Dānija - Francija 0:0. Spēle noslēgusies

Dānijas un Francijas spēlē 2. puslaika kompensācija 3 minūtes

88. min. Marks Miligans tika brīdināts par asu spēli pret Peru futbolistu.

84. min. Lekijs lauzās uz vārtiem, bet Peru aizsargs darīja visu, lai patraucētu izdarīt sitienu. Tad vārtsargs bumbu pārvēra.

83. min. Austrālijas futbolisti nopelnīja labu pozīciju standartsituācijai, kuru izpildīja Jedinaks. Viņš sita pa vārtiem, bet bumba lidoja pāri tiem.

84. min. Žirū duelī ar Kjēru krīt soda laukumā, bet tiesnesis nedod "pendeli".

81. min. Lieliskā Peru pretuzbrukumā Paolo Gverero piespēlēja Edisonam Floresam, kura sitiens trāpīja pa vārtu stabu.

82. min. Fekiram viltīgs sitiens kreisajā apakšējā stūrī, bet Šmeihels spēlē droši.

79. min. Peru izlases pirmo vārtu autors Kariljo tika nomainīts pret Kartagenu. Mirkli vēlāk Hurtado nopelnīja brīdinājumu, cenšoties atņemt bumbu pretiniekam

72. min. Behičam neizdevās nomest bumbu Keihilam pa sitienam no tuvas distances. Tam sekoja spēlētāju maiņa, un Rogičs atstāja laukumu, viņa vietu ieņemot Irvainam.

69. min. Keihils Austrālijas izlases uzbrukumā bija aktīvs un gandrīz panāca, lai pretinieks ieraidītu bumbu savos vārtos. Austrālija pēdējās minūtēs "spiež" Peru, tomēr peruāņi atbild ar pretuzbrukumiem un negrasās izlaist šo pārsvaru.

70.min. Uz mainu iznākušais Fekirs izmēģina laimi ar griezu tālsitienu - bumba trāpa tuvējā stūrī tīklam no ārpuses.

67. min. Austrālijas izlases spēlētājs Arzani labu uzņēma piespēli un izdarīja tālu sitienu pa vārtiem, bet viņš sita pāri.

68. min. Francijai maiņa - Grīzmanam tiek dota atpūta, viņa vietā iznāk Fekirs.

65. min.Rogičs "norāva" bīstamu Peru pretuzbrukumu un tika brīdināts. Austrālijas izlases sniegumā beidzot parādās steiga un manāma vēlme uzbrukt.

https://twitter.com/ESPNStatsInfo/status/1011630060078592000

63. min. Peru izlase veic izmaiņas sastāvā - Tapija tika nomainīts, bet viņa vietā nāca Hurtado.

Francijas un Dānijas izlases īsti neko neveido un ilgi saspēlējas laukuma vidū. Tribīnēs līdzjutēji lēnām sāk paust neapmierinātību ar ūjināšanu.

60. min. Peru pretuzbrukumu apturēja Arzani, un viņam tiesnesis parādīja brīdinājumu.

59. min. Austrālijas izlase veiksmīgi izspēlēja divus stūra sitienus. Iespējas bija Behičam, kura sitiens lidoja gar vārtu stabu, bet pēc tam Keihila sitiens tika bloķēts.

58. min.Austrālija turpina pastiprināt savu uzbrukumu, un Krusa vietā laukumā iznāca Arzani.

59. min. Viens no retajiem Dānijas uzbrukumiem - centrējums ne visai precīzs, bet tad bumba atlec pie Kristiansena, kura sitiens nedaudz garām stabiņam.

53. min. Austrālijas izlases sastāvā pirmo reizi laukumā šajā Pasaules kausā nāk Tims Keihils. Līdz šim viņš guvis vārtus iepriekšējos trīs Pasaules kausos.

54. min. Dānijas soda sitiens - Mandanda nedroši tver bumbu, tā atlec priekšā, bet francūzis paspēj paķert bumbu Korneliusa priekšā.

52. min. Jedinaks pēc stūra sitiena aizsniedzās līdz bumbai un izdarīja sitienu, taču vārtsargs viegli to tvēra.

50. min. Austrālija - Peru 0:2Austrālija turpināja spēlēt diezgan neizteiksmīgi. Peru izlases spēlētājs Kristians Kueva lielā ātrumā ielauzās soda laukumā, kur viņš piespēlēja kapteinim Paolo Gverero, kurš izdarīja precīzu sitienu vārtos. Austrālijai šajā mačā vajadzīga uzvara, lai saglabātu cerības sasniegt astotdaļfinālu, bet šobrīd viņi ir sarežģītā situācijā.

50. min. Francijai pirmā maiņa pēc nospēlētām nepilnām 5 minūtēm otrajā puslaikā - Ernandesa vietā iznāk Mendī.

Austrālija - Peru 0:1. Sācies 2. puslaiks.Peru izlase pēc puslaika pārtraukuma veica spēlētāja maiņu, un Jutuna vietā laukumā nāca Akvino.

Dānija - Francija 0:0. Sācies 2. puslaiks

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1011624814602317824

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1011624190707892225

Dānija - Francija 0:0. Noslēdzies 1. puslaiks

45+2 min. Grizmans aizskrien pretuzbrukumā un viņu nogāž Jorgensens, kurš saņem par to brīdinājumu.

Austrālija - Peru 0:1. Noslēdzies 1. puslaiks

45. min. Brīdinājumu par bīstamu izklupienu nopelnīja Jotuns.

40. min. Austrālijai bija laba standartsituācijas izspēle, un pēc centrējuma soda laukumā ar galvu garām vārtiem sita Seinsburijs.

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1011619794473414656

34. min. Austrālijas izlase izspēlēja ātru uzbrukumu, kurā Kruss soda laukumā mēģināja piespēlēt Lekijam uz vārtu priekšu. Lekijam neizdevās tikt pie bumbas, jo divi aizsargi viņu nosedza.

33. min. Dembele sanāk labs sitiens no 17 metriem, bet garām vārtiem.

29. min. Dānijas pretuzbrukums, kuru francūži centās neitralizēt jau laukuma vidū ar pārkāpumu. Bet uzbrukums turpinājās, piespēle soda laukumā, kur cīņā krīt Ēriksens.

27. min. Rogičs ar individuālo meistarību apspēlēja trīs pretspēlētājus un izdarīja sitienu pa Peru vārtiem, bet savā vietā bija Galjese.

https://twitter.com/ESPNStatsInfo/status/1011616068182388736

27. min. Francijai soda sitiens no 25 metriem - centrējums, ko dāņi neitralizē, izsitot bumbu aiz vārtiem. Pēc stūra sitiena d''aņi "iznes" bumbu no savas laukuma puses.

25. min. Peru atkal saasināja situāciju pie Austrālijas vārtiem, tomēr Gverero neizdevās sitiens pietiekami veiksmīgs.

18. min. Austrālija - Peru 0:1Peru pretuzbrukumā tālu piespēli saņēma Paolo Gverero, kurš tālāk bumbu nogādāja Andrē Kariljo, un viņš no gaisa sita bumbu vārtos, noķerot vārtsargu Metjū Raienu uz pretkustību. Peru šis ir pirmais "gols" šajā Pasaules kausā.

15. min. Austrālijas uzbrukumā Lekijs piespēlēja gar vārtiem, bet bumbu ieguva Peru izlases spēlētājs Santamaria, kurš sita to prom, taču trāpīja komandas biedram Ramosam. Bumba tālāk nonāca pie vārtsarga Galjeses.

15. min. Ernendess soda laukumā tiek nogāzts, bet cīņa bijusi noteikumu ietvaros. Seko Žirū sitiens, ne pārāk stiprs, bet viltīgs - Šmeihels izvelk bumbu no devītnieka.

10. min. Pēc Austrālijas uzbrukuma Peru devās prettriecienā, bet Jedinaks ļoti bīstami nospēlēja ar augsti paceltu kāju, iesitot Kuevam pa plecu. Par to Jedinaks tika brīdināts.

7. min. Peru izlases vārtsargs Galjese noreaģēja, kad gar viņa vārtiem tika izdarīt bīstama piespēle. Kā jau bija sagaidāms, Austrālijai šajā mačā ir diezgan liels pārsvars.

7. min. Ļoti apņēmīgi maču sāk Dānija - Braitvaita piespēli bloķē francūži. Seko stūra sitiens, pēc kura dāņi izsit bumbu aiz vārtiem.

5. min. Austrālijas izlases spēlētājs Lekijs aktīvi spēlēja labajā flangā, bet tālāk bumba nonāca pie Jedinaka, kurš izdarīja pirmo sitienu mačā. Bumba gan lidoja pāri vārtiem.

Soda laukumā cīņā pirms sitiena pa bumbu tiek nogāzts Braitavits, bet tiesnesis pārkāpumu nefiksē.

Austrālija - Peru. Spēle sākusies!

Dānija - Francija. Spēle sākusies

Francijas un Dānijas spēle notiks Pasaules kausa galvenajā arēnā Lužņikoshttp://www.delfi.lv/sports/news/pasaules-kauss-futbola/stadioni/stadions-luzniki.d?id=50096677

Austrālijas un Peru izlašu sastāvi spēlei: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1011592562971500545

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1011590593187930112

Šajā grupā Francija jau ir nodrošinājusi vietu "play off", bet ne pirmo vietu grupā. Dānijai ir nepieciešams punkts, lai tiktu astotdaļfinālā, bet uzvara pār Franciju dos pirmo vietu grupā. Tikmēr Austrālijai jāuzvar Peru ar divu vārtu pārsvaru un jācer uz Dānijas zaudējumu.https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1011599226042798081

Pasaules kausā Krievijā otrdien pēcpusdienā kļūs zināma vēl viena izslēgšanas turnīra dalībniece - no C grupas vietu "play off" jau nodrošinājusi Francija, uz otro ceļazīmi kandidē Dānija un Austrālija, bet Peru vairs nevar tikt astotdaļfinālā.Pēdējās C grupas spēlēs Francija tiekas ar Dāniju, bet Austrālija - ar Peru.