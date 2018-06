Dienvidkorejas futbolistus apmētā ar olām pēc atgriešanās no Pasaules kausa

Seulas lidostā futbolistiem bija sarīkota svinīga sveikšana, futbolisti saņēma ziedus un pateicības vārdus. Tomēr ne visi bijuši apmierināti ar komandas sniegumu un raidīja futbolistu virzienā olas.

2018. gada Pasaules kausa finālturnīrā F grupā korejieši piekāpās Meksikai un Zviedrijai, bet ar 2:0 sensacionāli uzvarēja Vāciju, liedzot līdzšinējai Pasaules kausa īpašniecei izkļūt no grupas.

Pirms četriem gadiem Pasaules kausā priekšsacīkstēs Dienvidkoreja izcīnīja tikai vienu punktu. Toreiz atgriežoties mājās futbolistus apbēra ar konfektēm, kas Korejā tiek uzskatīts par apvainojumu.

Eggs were thrown at the South Korea team upon arriving back in Incheon today after they failed to progress from the group stage of the #WorldCup, despite beating Germany 2-0. pic.twitter.com/Tkg2P6f3w6

