Fanu dienas un nedienas Pasaules kausā Krievijā: kokteiļi zelta cenā, Ronaldu naktsmiers un šokolādes Mesi

Jau turnīra sākumā rakstījām par faniem, kam nav paveicies ar negodprātīgiem taksometru šoferiem, krievu valodas līkločiem un zagļiem – šie negadījumi turpinās ar apskaužamu regularitāti. Teju vai katru dienu tiek ziņots par nozagtām mugursomām, planšetdatoriem, telefoniem un naudu. Pēc aptuvenām aplēsēm garnadžu guvums pirmajās divās Pasaules kausa nedēļās mērāms vairākos miljonos rubļu.

Uz tūristu rēķina mēģina iedzīvoties arī bāri un kafejnīcas. Tā kādam ēģiptiešu futbola cienītājam Sanktpēterburgā kafejnīcā "Čainaja" 23. jūnijā par diviem kokteiļiem piestādīts rēķins par 33,7 tūkstošiem rubļu (518 eiro). 47 gadus vecais Ēģiptes pilsonis vērsies policijā ar sūdzību par krāpšanu, raksta "Sport Ekspress".

Savukārt Irānas izlases līdzjutēji traucējuši Portugāles izlases zvaigznes Krištianu Ronaldu naktsmieru. Saranskā pie viesnīcas, kur apmetusies Portugāles izlase pirms gaidāmās spēles ar Irānu, pēdējo fani sarīkojuši ļembastu, un Ronaldu pa logu viņiem pakratījis ar pirkstu, sak, ļaujiet man gulēt!

Toties pēc Anglijas izlases spēles pēc Panamu viens no britu futbola faniem tiks pie jauna tetovējuma. Pirms šā mača kāds Anglijas izlases atbalstītājs tviterī apsolījis, ka uztetovēs sev aizsarga Džona Stouna portretu, ja tas gūs vārtus. Šo ierakstu ievēroja cits Anglijas izlases spēlētājs Kails Vokers, kurš to pārpublicēja ar piebildi "Es apmaksāšu". Mačā ar Panamu Stouns guva divus vārtus, līdz ar to Vokeram būs jāatver maciņš, bet līdzjutējs tiks pie tetovējuma.

Angllijas futbola fani neslēpj savu sajūsmu arī par Hariju Keinu, kurš mačā ar Panamu izcēlās ar hettriku. Viņa portrets meistarīgi uzzīmēts uz kāda dubļiem notašķīta furgona.

Viens ieraksts sociālajos tīklos iegāzis kādu Kolumbijas futbola fanu Luisu Felipi Gomesu, kurš palielījies, ka stadionā dabūjis alkoholu, kas ienests par binokli nomaskētā traukā. Tādējādi Gomess zaudējis darbu aviokompānijā "Avianca Cargo", ziņo "Yahoo! Sports".

Pasaules kausa stadionos aizliegts ienest dzērienus, ir jāiztiek ar stadionā nopērkamo alu. Kolumbieši pamanījušies apmānīt apsargus ar asprātīgi par pudeli pārtaisītu binokli. Gomess nebija vienīgais, kurš parādījās šajā tviterī ievietotajā video, taču viņš tika sodīts, iespējams, visbargāk – ar atlaišanu.

Colombia's Foreign Office has reminded fans to behave themselves while in Russia after a group of Colombian supporters used a pair of false binoculars to smuggle liquor into yesterday's Japan game.pic.twitter.com/zwxsDdtxvE