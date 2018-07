Foto: Latviešu puika Lužņiku stadionā ieved nākamo Pasaules kausa ieguvēju Matuidi

Astoņgadīgais Roberts Ceske (attēlā pa vidu starp bērniem) no Latvijas pārpildītajā "Lužņiki" stadionā Maskavā svētdien, 15. jūlijā, laukumā izveda Francijas izlases futbolistu Blaisi Matuidi, kurš vēlāk kopā ar visu Francijas valstsvienību triumfēja prestižajā turnīrā.

Kā "McDonald's" kampaņas "Ieved stadionā zvaigzni!" uzvarētājs Roberts bija viens no tiem 22 bērniem, kuri pirms šī gada svarīgākā futbola mača ieveda stadionā Francijas un Horvātijas valstsvienību spēlētājus. Stadionā Roberts devās roku rokā ar Francijas izlases spēlētāju Matuidi, un uzreiz pēc atklāšanas ceremonijas pievienojās mammai Ilzei skatītāju tribīnēs, no kurām sekoja spēles norisei.

Daloties iespaidos par piedzīvoto, Roberts stāsta: "Esmu ļoti, ļoti priecīgs, jo sanāca iet stadionā tieši ar to komandu, kuru gribēju. Pirms iziešanas laukumā futbolisti man iedeva "pieci", kaut arī neko daudz nerunāja. Apkārt varēja redzēt arī citas futbola zvaignes, kuras finālā nespēlēja. Skatīties spēli stadionā ir pavisam citas sajūtas nekā televizora ekrānā, un arī man pašam gribējās skriet stadionā un spēlēt!" Arī Roberta mamma priecājas, ka lielais futbola notikums ir izbaudīts "līdz kaulam" un emocijas saglabāsies vēl ilgi.

Līdz ar Robertu to 22 bērnu vidū, kuru ieveda laukumā abu izlašu spēlētājus, bija arī zēni no Lietuvas un Igaunijas. Mazais Adoms no Lietuvas arī stadionā devās ar Francijas izlasi, savukārt Tristens no Igaunijas – ar Horvātijas valstvienību.

Ziņots, ka aizraujošā un ļoti rezultatīvā Pasaules kausa finālā svētdien Maskavā Francijas futbola izlase ar 4:2 pieveica Horvātiju, otro reizi vēsturē izcīnot prestižo trofeju.

"McDonald's" arī iepriekšējos gados ir sniedzis iespēju bērnam no Latvijas kļūt par daļu no gada notikuma futbola pasaulē. 2016. gadā Krists Komorovskis, kuram tad bija 8 gadi, uzvarēja "McDonald's" rīkotajā kampaņā "Ieved stadionā zvaigzni!" un devās uz EURO 2016 finālu Francijā, kur viņš, līdzīgi kā šogad Roberts, laukumā devās ar Francijas izlasi. Savukārt 2014. gadā Linards Lazdāns devās uz FIFA Pasaules kausa finālturnīru Brazīlijā un piepildīja savu sapni, pirms finālspēles dodoties laukumā roku rokā ar Vācijas izlases futbolistu Miroslavu Klozi. Interesanti, ka arī Vācijas izlase un Kloze pēc tam izcīnīja Pasaules kausu, līdzīgi kā tagad Francijas izlase un Matuidi.