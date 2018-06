Francija pret Argentīnu un Portugāle pret Urugvaju - PK sākas izdzīvošanas spēles

Sestdien, 30. jūnijā, Pasaules kausa futbolā finālturnīrā tiek noskaidrotas pirmās ceturtdaļfināla dalībnieces.

Vispirms plkst.17 pēc Latvijas laika Francija Kazaņā spēkosies ar Argentīnu, bet četras stundas vēlāk Sočos sāksies Portugāles un Urugvajas duelis.

Šo dueļu uzvarētājas savā starpā spēkosies ceturtdaļfinālā, kas nākamajā piektdienā notiks Ņižņijnovgorodā.

Vēl astotdaļfinālos cīnīsies Beļģija ar Japānu, Anglija ar Kolumbiju, Spānija ar Krieviju, Horvātija ar Dāniju, Brazīlija ar Meksiku un Šveice ar Zviedriju.

Francijas futbolisti C apakšgrupā izcīnīja pirmo vietu. Vispirms tika gūtas uzvaras 2:1 pār Austrālija un 1:0 pār Peru, bet apakšgrupu turnīra noslēgumā tika nospēlēts neizšķirti 0:0 ar Dāniju.

Savukārt Argentīna astotdaļfinālā iekļuva caur adatas aci, ieņemot otro vietu D apakšgrupā. Turnīru iepriekšējā čempionāta fināliste iesāka ar neizšķirti 1:1 ar Islandi, kam sekoja smags zaudējums 0:3 Horvātijai. Tiesa, pēdējā mačā tika izcīnīta uzvara 2:1 pār Nigēriju, kas ļāva iekļūt izslēgšanas turnīrā, jo islandieši zaudēja horvātiem

Francija piedalās savā 15. Pasaules kausa finālturnīrā, lielāko sasniegumu gūstot 1998.gadā savās mājās, kad pirmo un līdz šim vienīgo reizi kļuva par pasaules čempioni. Tāpat 2006.gadā Francija spēlēja Pasaules kausa finālā, kurā gan zaudēja, bet 1958. un 1986.gadā palika trešajā vietā. Pirms četriem gadiem Francijas izlase aizkļuva līdz sacensību ceturtdaļfinālam, kurā ar 0:1 zaudēja nākamajai čempionei Vācijai. Komandas galvenais treneris ir Didjē Dešāns.

Savukārt Argentīnai šis ir 17. Pasaules kausa finālturnīrs. Argentīnieši 1978. un 1986.gadā kļuva par pasaules čempioniem, bet vēl trīs reizes ieņēma otro vietu. Arī pirms četriem gadiem notikušajā turnīrā Argentīna aizkļuva līdz finālam, taču papildlaikā zaudēja Vācijai, kas šajā turnīrā jau nolika čempiones pilnvaras. Tāpat iepriekšējos trīs Pasaules kausa finālturnīros Argentīna ikreiz sasniegusi vismaz ceturtdaļfinālu. Izlasi vada Horhe Sampaoli.

Urugvaja A apakšgrupā palika nepārspēta, izcīnot pirmo vietu. Turnīra ievadā urugvajieši ar vienādiem rezultātiem 1:0 uzvarēja Ēģipti un Saūda Arābiju, kam sekoja pārliecinošs panākums 3:0 pār Krieviju. Urugvajiešiem ar diviem gūtiem vārtiem atzīmējies izlases spožākā zvaigzne Luiss Svaress, kamēr vārtos nepārspēts palicis Fernando Muslera.

Tikmēr 2016.gada Eiropas čempione Portugāle finālturnīra B apakšgrupā ieņēma otro vietu, arī ar grūtībām iekļūstot astotdaļfinālā. Portugāļi turnīru sāka ar neizšķirtu 3:3 pret Spāniju, kam sekoja 1:0 uzvara pār Maroku un vēl viens neizšķirts 1:1 pret Irānu. Portugāļu spožākā zvaigzne Krištianu Ronaldu guvis četrus no pieciem komandas vārtiem un ieņem dalītu otro vietu turnīra labāko snaiperu sarakstā.

Portugāle septīto reizi piedalās Pasaules kausa finālturnīrā, labāko sasniegumu gūstot 1966.gadā, kad izcīnīja trešo vietu. Tāpat 2006.gadā portugāļi palika ceturtie, bet iepriekšējās planētas meistarsacīkstēs 2014.gadā neizkļuva no apakšgrupas. Krievijā Portugālei ir piektais Pasaules kausa finālturnīrs pēc kārtas.

Fernandu Santuša vadītā Portugāle Pasaules kausa kvalifikācijā spēlēja vienā grupā ar Latviju, izcīnot uzvaras ar 4:1 un 3:0.

Urugvaja, kas ir divkārtējā čempione, startē savā 13.finālturnīrā. Urugvajieši triumfēja pirmajā Pasaules kausa finālturnīrā, kas 1930.gadā norisinājās viņu mājās, otrreiz trofeju virs galvas paceļots 1950.gadā Brazīlijā. Urugvaja piedalījusies iepriekšējos divos turnīros, 2010.gadā izcīnot augsto ceturto vietu, bet pirms četriem gadiem apstājoties astotdaļfinālā. Urugvaja tikai trīs reizes nav pārvarējusi grupu turnīru fāzi.

Pasaules kausa finālturnīrs pirmo reizi notiek Krievijā, bet kopumā tas norisinās jau 21.reizi.

Sacensībās piedalās 32 komandas, kuras priekšsacīkstēs salozētas astoņās grupās. Katras grupas divas labākās komandas iekļuva izslēgšanas spēļu stadijā, kas sāksies no astotdaļfināla.

Vislielākā pārstāvniecība jeb 14 izlases ir no Eiropas, kamēr no Āfrikas, Āzijas un Dienvidamerikas sacensībās piedalās pa piecām vienībām. Tikmēr no Ziemeļamerikas finālturnīrā startē trīs valstu izlases.

Sacensības risināsies viena mēneša garumā, finālam norisinoties 15.jūlijā Maskavā.

Finālturnīrā tiks sadalīts iespaidīgs naudas balvu fonds, komandām sadalot 352 miljonus eiro, uzvarētājiem iegūstot 33 miljonus eiro lielu prēmiju.

Šis Pasaules kauss paliks vēsturē arī kā pirmais, kurā tiek izmantota Video tiesneša sistēma jeb VAR. Šāds jaunievedums tika ieviests, lai noteiktu, vai bijis vārtu guvums, 11 metru soda sitiens, noraidījums no laukuma, vai arī kļūdains spriedums par spēlētāja identitāti kādā no tiesneša lēmumiem.

Pasaules kausa finālturnīrs Krievijā notiek 11 pilsētās, cīņas aizvadot 12 stadionos.

Uz finālturnīru ir devušies pārsvarā visi vadošie planētas futbolisti. Sacensībās savas valstis pārstāvēs šī brīža trīs lielākās zvaigznes pasaules futbolā - Neimars (Brazīlija), Krištianu Ronaldu (Portugāle) un Lionels Mesi (Argentīna).

Tituliem bagātā komanda Pasaules kausa izcīņu vēsturē ir Brazīlija, kas prestižajā turnīrā kopumā triumfējusi piecas reizes. Tikmēr ar četriem tituliem seko Vācija un Itālija, kas šim turnīram nemaz nekvalificējās. Vēl divus titulus ir izcīnījusi Argentīna un Urugvaja.

Pašreizējā Pasaules kausa īpašniece ir Vācija, kamēr Brazīlija pēdējo reizi sacensībās uzvarēja 2002.gadā.

Pasaules kausa visu laiku labākais vārtu guvējs ir vācietis Miroslavs Kloze, kurš izcēlies ar 16 vārtu guvumiem, bet slavenā brazīlieša Ronaldu kontā ir 15 precīzi sitieni.

Tikmēr vienīgais futbolists, kurš savas karjeras laikā ir izcīnījis trīs Pasaules kausus, ir leģendārais brazīlietis Pele. Līdz šim nevienam citam spēlētajam neko līdzīgu nav izdevies atkārtot. Starp šī brīža aktīvajiem spēlētājiem neviens nav ieguvis vairāk par vienu trofeju.

Francijas izlases sastāvs Pasaules kausa izcīņā:

vārtsargi - Igo Lorī (Totenhemas "Hotspur", Anglija), Stīvs Mandandā (Marseļas "Olympique"), Alfonss Areola (Parīzes "Saint-Germain");

aizsargi - Liks Ernandess (Madrides "Atletico", Spānija), Presnels Kimpembē ("Saint-Germain"), Benžamēns Mendī (Mančestras "City", Anglija), Benžamēns Pavārs ("VfB Stuttgart", Vācija), Adils Ramī (Marseļas "Olympique"), Džibrils Sidibē ("Monaco"), Samiels Umtiti ("Barcelona", Spānija), Rafaels Varāns (Madrides "Real", Spānija);

pussargi - N'Golo Kantē (Londonas "Chelsea", Anglija), Blēzs Matuidī (Turīnas "Juventus", Itālija), Stīvens N'Zonzi ("Sevilla", Spānija), Pols Pogbā (Mančestras "United", Anglija), Korentēns Toliso (Minhenes "Bayern", Vācija), Tomā Lemārs ("Monaco");

uzbrucēji - Usmans Dembelē ("Barcelona", Spānija), Nabils Fekirs (Lionas "Olympique"), Olivjē Žirū (Londonas "Chelsea", Anglija), Antuāns Grīzmans (Madrides "Atletico", Spānija), Kilians Mbapē ("Saint-Germain"), Floriāns Tovēns (Marseļas "Olympique").

Argentīnas izlases sastāvs Pasaules kausa izcīņā:

vārtsargi - Vilfredo Kavaljero (Londonas "Chelsea", Anglija), Franko Armani (Buenosairesas "River Plate"), Nauels Gusmans (Monterejas "Tigres", Meksika);

aizsargi - Gabriels Merkado ("Sevilla", Spānija), Federiko Facio ("AS Roma", Itālija), Nikolass Otamendi (Mančestras "City", Anglija), Markoss Roho (Mančestras "United", Anglija), Nikolass Taglafiko (Amsterdamas "Ajax", Nīderlande), Havjers Maskerano (Hebei "Fortune", Ķīna), Markoss Akuna (Lisabonas "Sporting", Portugāle), Kristians Ansaldi ("Torino", Itālija), Eduardo Salvio (Lisabonas "Benfica", Portugāle);

pussargi - Evers Banega ("Sevilla", Spānija), Lukass Biglija ("AC Milan", Itālija), Anhels di Marija, Džovani lo Selso (abi - Parīzes "Saint-Germain", Francija), Maksimiliāno Meza (Buenosairesas "Independiente"), Enso Peress ("River Plate");

uzbrucēji - Lionels Mesi ("Barcelona", Spānija), Gonsalo Igvains, Paulo Dibala (abi - Turīnas "Juventus", Itālija), Serhio Agvero (Mančestras "City", Anglija), Kristians Pavons (Buenosairesas "Boca Juniors").

Portugāles izlases sastāvs Pasaules kausa izcīņā:

vārtsargi - Antonī Lopešs (Lionas "Olympique", Francija), Ruī Patrīsiu (Lisabonas "Sporting"), Betu ("Goztepe", Turcija);

aizsargi - Brunu Alvešs (Glāzgovas "Rangers", Skotija), Sedriks Suarešs ("Southampton", Anglija), Žuzē Fonte (Daliaņas "Aerbin", Ķīna), Mariu Ruī ("Napoli", Itālija), Pepe (Stambulas "Bešiktaš", Turcija), Rafaels Gerreiru (Dortmundes "Borussia", Vācija), Rikārdu Pereira ("Porto"), Rūbens Diass (Lisabonas "Benfica");

pussargi - Adrjēns Silva (Lesteras "City", Anglija), Brunu Fernāndešs, Viljams Karvaļu (abi - Lisabonas "Sporting"), Žuāu Māriu (Vesthemas "United", Anglija), Žuāu Moutiņu ("Monaco", Francija), Manuēls Fernandēšs (Maskavas "Lokomotiv", Krievija);

uzbrucēji - Krištianu Ronaldu (Madrides "Real", Spānija), Rikardu Kvarežma (Stambulas "Bešiktaš", Turcija), Bernārdu Silva (Mančestras "City", Anglija), Želsons Martīns (Lisabonas "Sporting"), Gonsālu Gedešs ("Valencia", Spānija), Andrē Silva ("AC Milan", Itālija).

Urugvajas izlases sastāvs Pasaules kausa izcīņā:

vārtsargi - Fernando Muslera (Stambulas "Galatasaray", Turcija), Martins Silva (Riodežaneiro "Vasco da Gama", Brazīlija), Martins Kampana (Buenosairesas "Independiente", Argentīna);

aizsargi - Djego Godins, Hosē Marija Himeness (abi - Madrides "Atletico", Spānija), Sebastians Koatess (Lisabonas "Sporting", Portugāle), Maksimiljano Pereira ("Porto", Portugāle), Gastons Silva ("Independiente", Argentīna), Martins Saseress (Romas "Lazio", Itālija), Giljermo Varela ("Penarol");

pussargi - Naitans Nandess (Buenosairesas "Boca Juniors", Argentīna), Lukass Torreira ("Sampdoria", Itālija), Matiass Vesino (Milānas "Inter", Itālija), Rodrigo Bentankurs (Turīnas "Juventus", Itālija), Karloss Sančess, Honatans Urretaviskaja (abi - "Monterrey", Meksika), Hiorhians de Arrasketa ("Cruzeiro", Brazīlija), Kristians Rodrigess ("Penarol"), Djego Laksalts ("Genoa", Itālija);

uzbrucēji - Kristians Stuani ("Girona", Spānija), Maksimiljano Gomess (Vigo "Celta", Spānija), Edinsons Kavani (Parīzes "Saint-Germain", Francija), Luiss Svaress ("Barcelona", Spānija).