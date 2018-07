Horvātijas izlase uz spēli pret Krieviju var palikt bez pussarga Kovačiča

Pussargam esot pleca trauma, ko viņš guva, iznākot uz maiņu pusfināla spēlē pret Dāniju. Lai arī Kovačiču varēja nomainīt jau pēc 10 minūtēm, futbolists nospēlēja maču līdz galam, neskatoties uz sāpēm un risku padziļināt savainojumu. Viņam ir izmežģīts plecs.

"Kovačičam ir spēcīgas sāpes plecā un būs ļoti žēl, ja viņam būs jāizlaiž spēle pret Krieviju," treneri citē izdevums "Sport Ekspress".

Pats futbolists gan cer iziet laukumā Pasaules kausa ceturtdaļfinālā. "Nav tik slikti, kā izskatās." savā "Twitter" kontā ierakstījis horvātu pussargs.

It's not as bad as it looks like 😉 #Itsallgood 👍 pic.twitter.com/b74dmm4wDi