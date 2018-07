Horvātijas valdība uz sēdi sanāk futbola izlases kreklos

Kā ziņojām, Horvātijas izlase trešdien Pasaules kausa pusfinālā ar 2:1 pagarinājumā uzvarēja Angliju un pirmo reizi vēsturē finālā cīnīsies par zelta statueti.

Ceturtdien, 12. jūlijā, Horvātijas valdības ministri uz sēdi ieradās, tērpušies futbola izlases formās.

How the Croatian cabinet dressed for work on Thursday 🇭🇷🇭🇷🇭🇷🇭🇷🇭🇷 pic.twitter.com/6UxnQeH6sw

— 101 Great Goals (@101greatgoals) July 12, 2018