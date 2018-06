Kolumbija un Japāna izkuļas no sarežģītās situācijas H grupā; Senegāla paliek aiz borta

Kolumbijas un Japānas futbola izlases ceturtdien izcīnīja pēdējās divas ceļazīmes uz Pasaules kausa finālturnīra astotdaļfinālu, kamēr Senegāla pēc zaudējuma noslēdza dalību turnīrā, turklāt tikai iekrātie brīdinājumi tai aizvēra durvis uz izslēgšanas turnīru.

Kolumbija Samārā H apakšgrupas mačā ar rezultātu 1:0 (0:0) pārspēja Senegālu, kamēr Japāna Volgogradā ar 0:1 (0:0) piekāpās Polijai.

Japānai un Senegālai apakšgrupā bija vienāds punktu skaits un neizšķirts savstarpējā spēlē, kā arī identisks gūto un zaudēto vārtu skaits. Līdz ar to astotdaļfinālā iekļuva komanda, kurai bija mazāk brīdinājumu šajā finālturnīrā - Japāna. Japāņi pirmajās trīs spēlēs iekrāja četras dzeltenās kartītes, kamēr senegāliešiem bija par divām vairāk.

Zīmīgi, ka Japāna ir pirmā izlase, kurai turnīra turpina, pateicoties "Fair Play" sistēmai, kamēr Senegāla - pirmā, kura šīs sistēmas dēļ neturpina turnīru.

H apakšgrupā ar sešiem punktiem uzvarēja Kolumbija, tālāk ar četriem punktiem bija Japāna un Senegāla, bet Polija no finālturnīra aizbrauca ar trim punktiem kabatā.

Kolumbija un Japāna savas pretinieces astotdaļfinālā uzzinās vakarā, kad par pirmo vietu G apakšgrupā cīnīsies Anglija un Beļģija.

Jau zināms, ka astotdaļfinālā spēkosies Portugāle ar Urugvaju, Francija ar Argentīnu, Spānija ar Krieviju, Horvātija ar Dāniju, Brazīlija ar Meksiku un Šveice ar Zviedriju.

Kolumbijas izlases labā vārtus guva Džerijs Mina.

Samārā notikušajā duelī spēles 17.minūtē uz Senegālas izlases vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens, taču pēc videotiesnešu ņemšanas talkā mača galvenais soģis mainīja savu lēmumu. Pēc nospēlētas pusstundas maču nevarēja turpināt viens no kolumbiešu vadošajiem spēlētājiem Hamess Rodrigess, kurš tika nomainīts un devās uz ģērbtuvi.

Otrā puslaika pirmajā pusē abām komandām neizdevās izveidot drošas vārtu gūšanas iespējas, bet 74.minūtē cīņas rezultātu atklāja Džerijs Mina, kurš pēc stūra sitiena bija precīzs ar galvu. Atlikušajā laikā Senegāla centās atsvaidzināt savu uzbrukuma līniju, taču vārtus neguva, Kolumbijai nosargājot uzvaru.

Tikmēr otrā apakšgrupas mačā ar gūtiem vārtiem atzīmējās Jans Bednareks.

Volgogradā notikušajā mačā pirmā labā izdevība bija japāņiem, 12.minūtē Šindži Okazaki ar galvu sitot garām vārtiem. Savukārt poļi pirmo reizi pa īstam pretinieku vārtu drošību apdraudēja 32.minūtē, kad Kamila Grosicki ar galvu sisto bumbu atvairīja japāņu vārtsargs Eidži Kavašima.

Otrā puslaika astotajā minūtē Pjotrs Zeliņskis izgāja viens pret Japānas izlases vārtsargu, taču arī šajā mikroduelī pārāks bija Kavašima, neļaudams polim atklāt cīņas rezultātu. Tiesa, 59.minūtē tas izdevās Janam Bednarekam, kurš ar kāju pielaboja Rafala Kužavas soda laukumā raidītu brīvsitienu.

Tuvojoties mača beigām, abu komandu spēles temps strauji kritās, liekot noprast, ka Japānas futbolisti zina paralēlā mača rezultātu. Komandām neaizvadot aktīvu cīņu, vārti netika gūti, turklāt japāņi iztika bez pārkāpumiem, kas tiem varētu liegt iekļūt astotdaļfinālā.

Pasaules kausa finālturnīrs pirmo reizi notiek Krievijā, bet kopumā tas norisinās jau 21.reizi.

Sacensībās piedalās 32 komandas, kuras priekšsacīkstēs salozētas astoņās grupās. Katras grupas divas labākās komandas iekļūs izslēgšanas spēļu stadijā, kas sāksies no astotdaļfināla.

Vislielākā pārstāvniecība jeb 14 izlases ir no Eiropas, kamēr no Āfrikas, Āzijas un Dienvidamerikas sacensībās piedalās pa piecām vienībām. Tikmēr no Ziemeļamerikas finālturnīrā startē trīs valstu izlases.

Sacensības risināsies viena mēneša garumā, finālam norisinoties 15.jūlijā Maskavā.

Pasaules kausa finālturnīrs Krievijā notiek 11 pilsētās, cīņas aizvadot 12 stadionos.

Tituliem bagātā komanda Pasaules kausa izcīņu vēsturē ir Brazīlija, kas prestižajā turnīrā kopumā triumfējusi piecas reizes. Tikmēr ar četriem tituliem seko Vācija un Itālija, kas šim turnīram nemaz nekvalificējās. Vēl divus titulus ir izcīnījusi Argentīna un Urugvaja.

Pašreizējā Pasaules kausa īpašniece ir Vācija, kamēr Brazīlija pēdējo reizi sacensībās uzvarēja 2002.gadā.

Senegālas izlases sastāvs: Kadims N'Diajē, Lamīns Gasama, Kalidū Kulibalī, Salifs Sanē, Jusufs Sabalī (Musa Vagiē, 74.min.), Čeikū Kujatē, Idrisa Gejē, Sadio Manē, Ismaila Sars, M'Bajē Niangs (Diafra Sako, 86.min.), Keita Baldē (Musa Konatē, 80.min.).

Kolumbijas izlases sastāvs: Davids Ospina, Santjago Ariass, Davinsons Sančess, Džerijs Mina, Joans Mohika, Mateuss Urive (Džefersons Lerma, 83.min.), Karloss Sančess, Huans Kvadrado, Huans Kvintero, Hamess Rodrigess (Luiss Murjels, 31.min.), Radamels Falkao (Migels Borha, 89.min.)

Japānas izlases sastāvs: Eidži Kavašima, Juto Nagatomo, Maja Jošida, Hiroki Sakai, Šindži Okazaki (Juja Osako, 47.min.), Gaku Šibasaki, Takaši Usami (Takaši Inui, 65.min.), Jošinori Muto (Makoto Hasebe, 82.min.), Hotaru Jamaguči, Tomaoki Makino, Gotoku Sakai.

Polijas izlases sastāvs: Lukašs Fabjaņskis, Arturs Jendžejčiks, Jans Bednareks, Kamils Gliks, Bartošs Berešinskis, Gžegožs Krihovjaks, Jaceks Goralskis, Pjotrs Zeliņskis (Lukašs Teodorčiks, 79.min.), Roberts Levandovskis, Kamils Grosickis, Rafals Kužava (Slavomirs Peško, 79.min.)