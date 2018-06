Kolumbijas izlase ar graujošu uzvaru satriec Polijas cerības uz astotdaļfinālu

Kolumbijas futbola izlase svētdien Pasaules kausa finālturnīra H apakšgrupas mačā Kazaņā ar rezultātu 3:0 (1:0) pārspēja Poliju.

Līdz ar to, Kolumbija saasināja cīņu par astotdaļfinālu H apakšgrupā, kamēr Polijai izredzes sasniegt izslēgšanas turnīru zudušas.

Vārtus Kolumbijas izlases labā guva Džerijs Mina, Radamels Falkao un Huans Kvadrado.

Pirmajā puslaikā neliels pārsvars piederēja kolumbiešiem, 40.minūtē Minam to pārvēršot vārtu guvumā. Kolumbiešu futbolists vārtus guva ar galvu pēc Hamesa Rodrigesa piespēles. Otrā puslaika sākumā pašam Rodrigesam bija iespēja izcelties, taču viņa sitienu bloķēja poļu aizsargs.

Mača 59.minūtē neizšķirtu varēja panākt Roberts Levandovskis, bet Polijas izlases uzbrukuma līdera sitienu atvairīja Kolumbijas vārtsargs Davids Ospina. Kamēr Polija savu iespēju neizmantoja, tikmēr Kolumbija 11 minūtes vēlāk panāca 2:0, Falkao apsteidzot pretiniekus aizsargus un nonākot vienatnē pret poļu vārtsargu Vojcehu Ščensniju, kurš bija bezspēcīgs sava pieredzējušā pretinieka priekšā.

Piecas minūtes vēlāk pēc Rodrigesa piespēles Kvadrado izskrēja vienatnē pret Ščensniju un Polijas izlases vārtsargs vēlreiz bija spiests vēlreiz kapitulēt. Pamatlaika pēdējā desmitminūtē komandas apmainījās pāris momentiem, taču vārti netika gūti, Kolumbijai svinot uzvaru ar 3:0.

Kā vēstīts, pirms tam šīs apakšgrupas mačā Senegāla cīnījās neizšķirti 2:2 ar Japānu.

Līdz ar to H apakšgrupā pa četriem punktiem divās spēlēs ir Senegālai un Japānai, trīs punktus guvusi Kolumbija, bet Polija ir tukšā.

Pirmajā kārtā Japāna ar 2:1 uzvarēja Kolumbiju, bet Senegāla ar tādu pat rezultātu pieveica Poliju.

Polijas un Kolumbijas izlases savā starpā tikās 2006.gadā, kad pārbaudes spēlē ar 2:1 uzvarēja dienvidamerikāņi.

Kolumbija planētas meistarsacīkstēs piedalās sesto reizi, bet pirms četriem gadiem Pasaules kausā šī izlase parūpējās par pārsteigumu un aizkļuva līdz ceturtdaļfinālam, kurā ar 1:2 piekāpās mājiniecei Brazīlijai. Tieši iekļūšana labāko astoņniekā ir kolumbiešu labākais sasniegums četrgades nozīmīgākajā forumā. Komandas galvenais treneris ir Hosē Pekermans.

Tikmēr Polija, kuras galvenais treneris ir Adams Navalka, Pasaules kausā iekļuvusi pēc divu finālturnīru izlaišanas. Poļi planētas meistarsacīkstēs piedalās astoto reizi, labākos panākumus gūstot 1974. un 1982.gadā, kad izdevās izcīnīt trešo vietu.

Pasaules kausa finālturnīrs pirmo reizi notiek Krievijā, bet kopumā tas norisinās jau 21.reizi.

Sacensībās piedalās 32 komandas, kuras priekšsacīkstēs salozētas astoņās grupās. Katras grupas divas labākās komandas iekļūs izslēgšanas spēļu stadijā, kas sāksies no astotdaļfināla.

Vislielākā pārstāvniecība jeb 14 izlases ir no Eiropas, kamēr no Āfrikas, Āzijas un Dienvidamerikas sacensībās piedalās pa piecām vienībām. Tikmēr no Ziemeļamerikas finālturnīrā startē trīs valstu izlases.

Sacensības risināsies viena mēneša garumā, finālam norisinoties 15.jūlijā Maskavā.

Polijas izlases sastāvs: Vojcehs Ščensnijs, Lukašs Piščeks, Jans Bednareks, Mihals Pazdans (Kamils Gliks, 80.min.), Bartošs Berešinskis (Lukašs Teodorčiks, 72.min.), Gžegožs Krihovjaks, Jaceks Goralskis, Macejs Ribuss, Pjotrs Zeliņskis, Roberts Levandovskis, Davids Kovnackis (Kamils Grosickis, 57.min.).

Kolumbijas izlases sastāvs: Davids Ospina, Santjago Ariass, Davinsons Sančess, Džerijs Mina, Joans Mohika, Avels Agilars (Mateuss Urive, 32.min.), Vilmars Barrjoss, Huans Kvadrado, Huans Kvintero (Džefersons Lerma, 73.min.), Hamess Rodrigess, Radamels Falkao (Karloss Baka, 78.min.).