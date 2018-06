Miljardu un miljonu rotaļas: cik vērtīgi ir 2018. gada Pasaules kausa dalībnieki

Pirms gaidāmā Pasaules kausa izcīņas finālturnīra apkopota visu 32 dalībvalstu un spēlētāju transfēra vērtība – valstu konkurencē "uzvar" Francija, bet vērtīgākais futbolists pārstāv Angliju.

Francijas izlases vērtība ir sasniegusi 1,41 miljardu eiro, nedaudz no tās atpaliek Anglija un Brazīlija, bet vismazākā vērtība ir Panamai – 15 miljoni eiro. Salīdzinājumam – viens pats Anglijas izlases uzbrucējs Harijs Keins ir vērtīgāks par 15 valstu izlasēm.

Keina transfēra vērtība ir 201 miljons eiro, kas ir 15% no visas Anglijas izlases vērtības. Savukārt Mohameda Salaha cena – 171 miljons eiro – ir veseli 74% no visas Ēģiptes futbola izlases vērtības. Tikai nedaudz mazāka attiecība ir Dienvidkorejas izlasē – uz 90 miljoniem eiro novērtētais "Tottenham Hotspur" uzbrucējs Hunmins Sons sastāda 73% no savas valstsvien;ibas vērtības. Šajā ziņā vienmērīgākā ir Spānijas izlase – Saula Njigesa vērtība ir 10% no komandas kopējā cipara.