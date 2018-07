Pasaules kausa pusfināls: gaviles Francijā, vilšanās Beļģijā

2018. gada Pasaules kausa pirmā pusfināla iznākums izraisīja līksmas svinības Francijā un zaudējuma rūgtuma apēnotas nekārtības Beļģijā, vēsta ārzemju mediji un liecina ieraksti sociālajos tīklos.

Teju līdz rīta gaismai Francijas izlases iekļūšanu Pasaules kausa finālā svinēja Parīzē un Marseļā, kur tūkstošiem priecīgu ļaužu izgāja ielās, dedzinot lāpas, sarīkojot salūtu un dziedot dziesmas, novērojusi aģentūra AFP. Tiesa, vispārējā līksmībā izcēlās arī kautiņi.

As France reach their third #WorldCup final, Paris parties like it's 1998 #FRABEL pic.twitter.com/cIlNOk0rfw — AFP Sport (@AFP_Sport) July 11, 2018





The Paris party is in full swing 🎉#FRABEL #worldcup pic.twitter.com/4G8xjCq5ki — Match of the Day (@BBCMOTD) July 10, 2018





Plašas svinības notika arī Marseļā, kas pirms diviem gadiem uzņēma Eiropas futbola čempionātu.

🔴 🔴 ON EST EN FINALE ! ON EST EN FINALE !!! ON EST ! ON EST ! ON EST EN FINALE !!!! 🇫🇷🔥❤ Grosse ambiance à #Marseille devant le Red Lion à la Pointe-Rouge pic.twitter.com/vrQwXQjFka — La Provence (@laprovence) July 10, 2018





Pilnīgi pretējas sajūtas valdīja Beļģijā, un tur policijai bija jātiek galā ar lielākām nekārtībām. Aģentūra RTBF ziņo, ka Briselē policistiem bija nepieciešama gandrīz stunda, lai nomierinātu satrakojušos fanus, kas mača translāciju vēroja vienā no galvenajiem pilsētas laukumiem. Saniknotais pūlis apgāza tuvumā esošo kafejnīcu galdiņus, izcēlās masu kautiņš, un pēc tam ar akmeņiem tika apmētāti atbraukušie kārtībsargi. Viena policiste šajās nekārtībās guvusi traumas. Viņa tika nogādāta slimnīcā, bet savainojums bijis viegls. Policija bloķēja laukuma apkārtni, kā arī divas metro stacijas.

Pasaules kausa rīkotāji savukārt ziņo, ka tikai nedaudz pietrūcis līdz "anšlāgam" Francijas un Beļģijas izlases spēlē: Sanktpēterburgas stadionā, kurā ir 64 468 skatītāju vietu, ieradās 64 286 līdzjutēju. Līdz ar to līdz pilnībā aizņemtam stadionam pietrūka 182 fanu.