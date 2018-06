Pasaules kauss futbolā: C grupas izšķirošās cīņas. Teksta tiešraide

Portāls "Delfi" piedāvā spēļu teksta tiešraidi.

PK futbolā: Dānija - Francija; Austrālija - Peru

Pasaules kausā Krievijā otrdien pēcpusdienā kļūs zināma vēl viena izslēgšanas turnīra dalībniece - no C grupas vietu "play off" jau nodrošinājusi Francija, uz otro ceļazīmi kandidē Dānija un Austrālija, bet Peru vairs nevar tikt astotdaļfinālā.Pēdējās C grupas spēlēs Francija tiekas ar Dāniju, bet Austrālija - ar Peru.