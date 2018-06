Ramoss: Spānijas futbola izlasei sliktākais jau aiz muguras

Spānijas futbola izlases aizsargs Serhio Ramoss uzskata, ka Pasaules kausa grupu turnīrā komanda ir ieraudzījusi savas kļūdas, apzinājusies tās un turpinājumā spēlēs arvien labāk.

Kā ziņojām, Spānijas izlase pirmdien noslēdzošajā B grupas mačā nospēlēja neizšķirti 2:2 ar Maroku un kā grupas līdere kvalificējās astotdaļfinālam, kurā tiksies ar mājinieci Krieviju.

"Galvenais, ka mēs sasniedzām savu mērķi un ejam tālāk," pēc spēles ar Maroku atzina Ramoss. "Saprotam, ka ir lietas, par ko mūs var kritizēt, un neviens negrasās noliegt acīmredzamo: problēmas ir. Taču tam arī ir domāts apakšgrupu turnīrs, te var kļūdīties, cik uziet, un pēc tam visu izlabot. Uzskatu, ka visu sliktāko Spānijas izlase šajā turnīrā jau piedzīvojusi, un tagad mēs spēlēsim arvien labāk un labāk. Kā agrāk. Kļūsim par to Spāniju, kas patīk visiem futbola cienītājiem pasaulē."

"Galvenā problēma, kas jāatrisina, — spēle aizsardzībā. "Play off" turnīra jau kļūdas nepiedod, svarīgi līdz pēdējai sekundei nezaudēt koncentrāciju," uzsver Ramoss.

"Mēs izpildījām galveno uzdevumu, iekļuvām "play off", turklāt kā grupas līderi — tas ir svarīgi," saka viens no pieredzējušākajiem Spānijas izlases futbolistiem, pussargs Andress Injesta. "Mēs atzīstam, ka ir neprecizitātes mūsu spēlē, to skaitā arī man. Tāpēc ir svarīgi apzināties, ka mačā pret Krieviju mums ir jānospēlē vēl labāk. Tas ir pasaules čempionāts, te vieglu pretinieku nevar būt."

"Krievijas izlase teicami parādīja sevi pirmajās divās spēlēs," par nākamajiem pretiniekiem saka spāņu uzbrucējs Jago Aspass. "Mačā pret Urugvaju nespēlēja visi līderi, tā kā to var neņemt tik ļoti vērā. Mūs pavisam noteikti gaida smaga spēle. Mēs ne līdz galam esam noķēruši savu spēli, ir problēmas, labosim tās."

Arī futbola eksperts, bijušais Dānijas izlases vārtsargs Peters Šmaihels norāda, ka spēle pret Urugvaju no Krievijas puses nedaudz bijušas taktiskas paslēpes. "Spēle pret Urugvaju neparāda Krievijas izlases patieso spēku," viņš brīdina. "Krievi spēlēs "Lužņikos" un, ticiet man, tam ir nozīme."

"Es noskatījos visas Krievijas izlases spēles, taču tagad mums ir jākoncentrējas uz sevi, jāizanalizē savas kļūdas. Un nedaudz jāatpūšas," saka Spānijas izlases galvenais treneris Fernando Ijerro. "Krievija mums var sagādāt problēmas. Svarīgi ir apzināties, ka mums priekšā ir nevis grupu turnīrs, bet konkrētas 90 minūtes, kurās viss tiks izlemts. Visu noteiks viena spēle. Bet ir jāatvelk elpa un jāiet tālāk."

"Spēle ar Maroku parādīja Spānijas izlases vājās vietas — tās Krievijai ir jāizmanto," izdevumam "Sport Ekspress" norāda bijušais Krievijas izlases aizsargs Dmitrijs Popovs. "Šis ir pasaules čempionāts, te viss ir iespējams, tāpēc mums ir izredzes tikt tālāk. Skatījos spāņu un portugāļu pēdējos mačus, un ne vieni, ne otri nepārliecināja. Spānija sadalīja punktus ar Maroku, kurai jau vairs neko nevajadzēja. Portugāle atkāvās no Irānas tā, ka šķita — Irāna ir Portugāle. Daudz kas te ir atkarīgs no psiholoģijas. Krievijai nav, ko zaudēt. Uzdevums ir paveikts, un ir iespēja iegūt vēl lielāku autoritāti un panākumus. Savukārt mūsu pretiniekiem zaudējums Krievijai būs traģēdija."

"Tagad būs grūtāk — pretinieku līmenis ir pilnīgi cits," par gaidāmo ceturtdaļfināla spēli starp Krieviju un Spāniju saka Popovs. "Krievija nevarēs presingot kā ar ēģiptiešiem un Saūda Arābiju. Labi, ka spēlēsim Maskavā — pārpildītais "Lužņiku" stadions dzīs komandu uz priekšu. Taču arī tas var pavērsties pret mums — ja aktīvi iesim uz priekšu, pastāv risks zaudēt vārtus pretuzbrukumos. Bet atspēlēties Krievijas izlasei ne pārāk izdodas."