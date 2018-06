Salāhs pēc viņa mājas adreses nopludināšanas fanus uzņem draudzīgi

Salāhs atgriezās savās mājās pēc Ēģiptes izlases izstāšanās no Pasaules kausa. Kāds "Facebook" nopludināja viņa mājas adresi, un naktī uz piektdienu pie tās bija pulcējies milzīgs līdzjutēju skaits. Salāhs nenobijās no viņiem un izgāja ārā parakstīt autogrāfus un nofotografēties.

Pasaules kausā Salāhs pleca traumas dēļ piedalījās divās spēlēs, nespējot parādīt savu labāko sniegumu. Pēc turnīra parādījās informācija par to, ka viņš sastrīdējies ar Ēģiptes Futbola federāciju un apsver iespēju noslēgt karjeru valstsvienību.

Crowds gather outside @MoSalah's home in #Egypt after his address was leaked on Facebook . So what does he do? He comes out to greet people and sign autographs...

We are not worthy of #MoSalah pic.twitter.com/85tlob2bDB