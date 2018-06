Salāhs reliģisku apsvērumu dēļ atteicies no labākā spēlētāja balvas

Mohameds Salāhs guva savas komandas vienīgos vārtus Ēģiptes izlases pēdējā mačā 2018. gada Pasaules kausa izcīņā, kurā ēģiptieši piedzīvoja zaudējumu ar 1:2.

Sociālajos tīklos tiek apgalvots, ka Salāhs no balvas atteicies tāpēc, ka tās sponsori ir alus kompānija. Musulmaņu zemēs, kā zināms, alkohola lietošana ir aizliegta.

Mo Salah politely rejects a #WorldCup award because it is from a beer company. The media won't show this, but that is an example of being a good Muslim! 😇 pic.twitter.com/3XVdQwoIIR