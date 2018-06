Senegālas un Japānas futbolisti fantastiskā duelī cīnās neizšķirti

Senegālas futbola izlase svētdien Jekaterinburgā Pasaules kausa finālturnīra H apakšgrupas mačā nospēlēja neizšķirti 2:2 (1:1) ar Japānu.

Senegālas izlases labā vārtus guva Sadio Manē un Musa Vagiē, bet japāņiem izcēlās Takaši Inui un Keisuke Honda.

Mača rezultāts tika atklāts 11.minūtē, kad Japānas izlases vārtsargs Eidži Kavašima atsita bumbu tieši uz kājas Manē, kurš to raidīja vārtos. Spītējot tam, ka japāņiem bija lielāka bumbas kontrole, vairāk pa vārtiem sita senegālieši. Tiesa, pirmais Japāna izlases sitiens vārtu rāmī bija precīzs, Inui raidītajai bumbai 34.minūtē izlaužoties cauri Senegālas aizsardzībai.

Dažas minūtes vēlāk Kavašima veiksmīgi atvairīja M'Bajē Nianga sitienu, pirmajam puslaikam noslēdzoties neizšķirti 1:1.

Otrajā puslaikā pirmā bīstamā epizode bija 64.minūtē, kad Inui trāpīja pa vārtu konstrukciju, tikai veiksmei glābjot Senegālu no nonākšanas iedzinējos. Netrāpot pretinieku vārtos, paši japāņi nonāca iedzinējos, jo 71.minūtē Vagiē palika nepieskatīts labajā malā, senegāliešiem panākot 2:1.

Tiesa, 78.minūtē rezultāta tablo vēstīja jau neizšķirtu. Pēc Senegālas izlases vārtsarga N'Diajē kļūdas izgājienā japāņi izspēlēja līdz tukšiem pretinieku vārtiem, Hondam raidot bumbu tīklā. Atlikušajā laikā komandas vārtus neguva, spēlei noslēdzoties ar rezultātu 2:2.

Vēlāk plkst.21 šīs apakšgrupas ietvaros spēkosies Polija un Kolumbija.

G apakšgrupā pa četriem punktiem divās spēlēs guvušas Senegāla un Japāna, kamēr Kolumbija un Polija pirmajos mačos palika bešā.

Pirmajā kārtā Japāna ar 2:1 uzvarēja Kolumbiju, bet Senegāla ar tādu pat rezultātu pieveica Poliju.

Japāna un Senegāla savā starpā spēlēja arī 2003.gadā, kad pārbaudes spēlē ar 1:0 uzvarēja Āfrikas kontinenta pārstāvji.

Japāna startē sestajā finālturnīrā pēc kārtas. Labākais sasniegums līdz šim viņiem ir grupu turnīra pārvarēšana 2002. un 2010.gadā. Pirms četriem gadiem Brazīlijā trīs spēlēs nācās samierināties tikai ar vienu punktu. Japānas izlasi trenē Akira Nišino, kurš par galveno treneri tika apstiprināts vien aprīlī, nomainot atlaisto bosnieti Vahidu Halilhodziču. Lai arī Halilhodziča vadībā Japāna kvalificējās Pasaules kausam, tai pārbaudes spēlēs bija pārāk vāji rezultāti, kas šo speciālistu lika atbrīvot no amata.

Savukārt Senegālas izlase, ko trenē Alū Sisē, Pasaules kausā Krievijā piedalās pēc trīs finālturnīru izlaišanas. Debija tika piedzīvota 2002.gadā, kad sensacionāli tika sasniegts ceturtdaļfināls. Senegālas izlases lielākā zvaigzne ir "Liverpool" malējais uzbrucējs Sadio Manē, kurš aizvadītajā sezonā kopā ar ēģiptieti Mohamedu Salāhu un brazīlieti Robērtu Firminu sastādīja vienu no planētas draudīgākajiem uzbrucēju trijniekiem.

Pasaules kausa finālturnīrs pirmo reizi notiek Krievijā, bet kopumā tas norisinās jau 21.reizi.

Sacensībās piedalās 32 komandas, kuras priekšsacīkstēs salozētas astoņās grupās. Katras grupas divas labākās komandas iekļūs izslēgšanas spēļu stadijā, kas sāksies no astotdaļfināla.

Vislielākā pārstāvniecība jeb 14 izlases ir no Eiropas, kamēr no Āfrikas, Āzijas un Dienvidamerikas sacensībās piedalās pa piecām vienībām. Tikmēr no Ziemeļamerikas finālturnīrā startē trīs valstu izlases.

Sacensības risināsies viena mēneša garumā, finālam norisinoties 15.jūlijā Maskavā.

Japānas izlases sastāvs: Eidži Kavašima, Gens Šodži, Juto Nagatomo, Maja Jošida, Hiroki Sakai, Genki Haraguči (Šindži Okazaki, 75.min.), Gaku Šibasaki, Šindži Kagava (Keisuke Honda, 72.min.), Takaši Inui (Takaši Usami, 87.min.), Makoto Hasebe, Juja Osako.

Senegālas izlses sastāvs: Kadims N'Diajē, Musa Vagiē, Kalidū Kulibalī, Salifs Sanē, Jusufs Sabalī, Alfrēds N'Diajē (Čeikū Kujatē, 65.min.), Idrisa Gejē, Sadio Manē, Ismaila Sars, Papa Aliune Ndajē (Čeiks N'Dojē, 81.min.), M'Bajē Niangs (Mame Birams Diufs, 86.min.).