Spānija, Portugāle un Irāna turpina cīņu par Pasaules kausa finālturnīra astotdaļfinālu

Šodien Krievijā Pasaules kausa finālturnīrā futbolā sākas apakšgrupu turnīra trešās kārtas izspēle, B grupā Spānijai, Portugālei un Irānai sadalot divas ceļazīmes uz izslēgšanas turnīra pirmo kārtu jeb astotdaļfinālu.

Vispirms laukumā dosies A apakšgrupas komandas – plkst.17 finālturnīra rīkotāja Krievija Samārā ar Urugvaju cīnīsies par uzvaru A apakšgrupā, bet tajā pat laikā Volgogradā notiks Ēģiptes un Saūda Arābijas duelis.

Savukārt plkst. 21 sāksies B apakšgrupas noslēdzošās cīņas, Portugālei Saranskā cīnoties ar Irānu un Spānijai Kaļiņingradā spēkojoties ar Maroku.

A apakšgrupā pa sešiem punktiem divās spēlēs ir Krievijai un Urugvajai, bet Ēģipte un Saūda Arābija palikušas bešā.

Krievija turnīra ievadā ar 5:0 sagrāva Saūda Arābiju, bet pēc tam ar 3:1 guva virsroku pār Ēģipti. Krievijas izlases rindās ar trim gūtiem vārtiem atzīmējies Deniss Čeriševs. Savukārt Urugvaja svinējusi divas minimālas uzvaras 1:0 pār Ēģipti un Saūda Arābiju.

Urugvaja, kas ir divkārtējā pasaules čempione, Pasaules kausa finālturnīrā startē 13. reizi. Urugvaja 1930.gadā savās mājās, kā arī 1950. gadā Brazīlijā kļuva par čempioni. Urugvaja piedalījusies iepriekšējos divos turnīros, 2010. gadā izcīnot augsto ceturto vietu, bet pirms četriem gadiem apstājoties astotdaļfinālā. Tā tikai trīs reizes nav pārvarējusi grupu turnīru fāzi.

Komandas galvenais treneris Oskars Tavaress sastāvā iekļāvis izlases lielākās zvaigznes Luisu Svaresu un Edinsonu Kavani.

Pasaules kausa finālturnīra saimniece Krievija šāda līmeņa turnīrā startē ceturto reizi, taču pirms tam ne reizi nebija iekļuvusi izslēgšanas turnīrā, 1994., 2002. un 2014.gadā dalību noslēdzot jau pēc apakšgrupu cīņām. Pirms četriem gadiem Krievija palika bez uzvarām, divus mačos noslēdzot neizšķirti, taču ar to bija maz astotdaļfināla sasniegšanai, tomēr tagad mājinieki galvenā trenera Staņislava Čerčesova vadībā izcīnījuši divas uzvaras un iekļuvuši izslēgšanas turnīrā.

Tikmēr Ēģipte Pasaules kausa finālturnīrā piedalās trešo reizi, debiju piedzīvojot 1934.gadā, bet otro reizi spēlējot 1990. gadā. Ēģipte līdz šim šajos turnīros pie uzvarām atsevišķās spēlēs nav tikusi, bet "Liverpool" zvaigznes Mohameda Salāha iekļaušana sastāvā lika cerēt, ka Ektora Kūpera vadītā komanda sasniegs ko vairāk.

Savukārt Saūda Arābija Pasaules kausa finālturnīrā piedalās piekto reizi, bet iepriekšējo reizi to darīja 2006. gadā. Pasaules kausa apakšgrupu kārta tika pārvarēta tikai debijas reizē 1994.gadā, pēc tam trīs turnīros pēc kārtas apstājoties pēc priekšsacīkstēm.

Komandas galvenais treneris ir Argentīnā dzimušais Huans Antonio Pici, kurš gan futbolista karjeras laikā pārstāvēja Spāniju, spēlējot arī šīs valsts izlasē. Pici Saūda Arābiju vada kopš pērnā gada.

Tikmēr daudz sīvāka cīņa noris B apakšgrupā, kur vēl nav zināma neviena astotdaļfināla dalībniece. Pa četriem punktiem ir 2016.gada Eiropas čempionei Portugālei un Spānijai, trīs punktus iekrājusi Irāna, bet Maroka ir tukšā.

Eiropas grandi Spānija un Portugāle pirmajā cīņā nospēlēja neizšķirti 3:3, bet pēc tam ar identiskiem rezultātiem 1:0 pārspēja attiecīgi Irānu un Maroku. Savukārt Irānas un Marokas savstarpējā duelī pārāki ar 1:0 bija irāņi.

Šajā apakšgrupā pārliecinoši labākais vārtu guvējs ir portugāļu superzvaigzne Krištianu Ronaldu, kurš izcēlies ar četriem precīziem sitieniem.

Pašreizēja Eiropas čempione Portugāle septīto reizi piedalās Pasaules kausa finālturnīrā, labāko sasniegumu gūstot 1966.gadā, kad izcīnīja trešo vietu. Tāpat 2006.gadā portugāļi palika ceturtie, bet iepriekšējās planētas meistarsacīkstēs 2014. gadā neizkļuva no apakšgrupas. Krievijā Portugālei ir piektais Pasaules kausa finālturnīrs pēc kārtas.

Irāna Pasaules kausa finālturnīros piedalās piekto reizi, debiju piedzīvojot 1978.gadā, taču startējot arī pirms četriem gadiem Brazīlijā. Ne reizi nav izkļuvusi no apakšgrupas, allaž sacensības beidzot jau priekšsacīkstēs - 12 cīņās izcīnīta viena uzvara, trīs reizes spēlēts neizšķirti un astoņos mačos ciesti zaudējumi.

Kā vēstīts, Spānijas izlase tikai dienu pirms Pasaules kausa finālturnīra sākuma negaidīti no favorītes izlases galvenā trenera amata atstādināja Hulenu Lopetegi, bet viņa vietā tika iecelts valstsvienības sporta direktors Fernando Jerro.

Spānija piedalās savā 15. Pasaules kausa finālturnīrā, šajās sacensībās startējot ikreiz kopš 1978.gada. Lielākais panākums gūts 2010. gadā, kļūstot par pasaules čempioniem, bet pirms četriem gadiem nespējot izkļūt no apakšgrupas. Sešas reizes bijusi labāko astotniekā.

Maroka Pasaules kausa finālturnīrā piedalās piekto reizi, bet pirmo kopš 1998. gada. Labākais sasniegums gūts 1986. gadā, kad tika sasniegts astotdaļfināls. Pasaules kausa finālturnīros aizvadījusi 13 spēles, taču guvusi tikai divas uzvaras.

Pasaules kausa finālturnīrs pirmo reizi notiek Krievijā, bet kopumā tas norisinās jau 21.reizi.

Sacensībās piedalās 32 komandas, kuras priekšsacīkstēs salozētas astoņās grupās. Katras grupas divas labākās komandas iekļūs izslēgšanas spēļu stadijā, kas sāksies no astotdaļfināla.

Vislielākā pārstāvniecība jeb 14 izlases ir no Eiropas, kamēr no Āfrikas, Āzijas un Dienvidamerikas sacensībās piedalās pa piecām vienībām. Tikmēr no Ziemeļamerikas finālturnīrā startē trīs valstu izlases.

Sacensības risināsies viena mēneša garumā, finālam norisinoties 15.jūlijā Maskavā.

Finālturnīrā tiks sadalīts iespaidīgs naudas balvu fonds, komandām sadalot 352 miljonus eiro, uzvarētājiem iegūstot 33 miljonus eiro lielu prēmiju.

Šis Pasaules kauss paliks vēsturē arī kā pirmais, kurā tiek izmantota Video tiesneša sistēma jeb VAR. Šāds jaunievedums tika ieviests, lai noteiktu, vai bijis vārtu guvums, 11 metru soda sitiens, noraidījums no laukuma, vai arī kļūdains spriedums par spēlētāja identitāti kādā no tiesneša lēmumiem. Pirmajās trīs spēļu dienās, pateicoties šais sistēmai, tika nozīmēti divi 11 metru soda sitieni.