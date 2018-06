Spānija un Portugāle smagās spēlēs cīnās neizšķirti un iekļūst astotdaļfinālā

Spānijas un Portugāles valstsvienības Pasaules kausa izcīņas spēlēs pirmdien smagās cīņās sasniedza astotdaļfinālu. Kaļiņingradā Spānija cīnījās neizšķirti 2:2 (1:1) pret Maroku, kas jau bija zaudējusi cerības tikt nākamajā kārtā, bet Saranskā Portugāles un Irānas spēle noslēdzās ar rezultātu 1:1 (1:0).

Mača 14. minūtē Spānijas izlases aizsargs Serhio Ramoss un pussargs Andress Injesta savā starpā nesapratās laukuma vidusdaļā, un Kalids Butaids bumbu pārtvēra un izgāja pret Davidu de Hea. Marokānis izvērtēja situāciju un izdarīja precīzu sitienu vārtos. Piecas minūtes vēlāk rezultāts kļuva neizšķirts, kad Injesta soda laukumā teicami piespēlēja Isko, kurš spēcīgi no tuvas distances raidīja bumbu vārtos.

Turpinājumā Spānija vairāk kontrolēja bumbu, bet Maroka spēlēja uz pretuzbrukumiem. Tad 81. minūtē pēc centrējuma soda laukumā uz maiņu nākušais Jusefs En Nesiri lēca augstāk par Serhio Ramosu un raidīja bumbu vārtos ar galvu, vēlreiz izvirzot vadībā Maroku. Spānija izmisīgi centās izvairīties no sensacionāla zaudējuma. Otrā puslaika kompensācijas laika pirmajā minūtē Jago Aspass, kurš arī nāca uz maiņu, pēc Dani Karvahala piespēles guva vārtus no tuvas distances. Šis vārtu guvums tika ieskaitīts pēc video atkārtojuma izskatīšanas, jo sākotnēji līnijtiesnesis fiksēja aizmuguri.

Portugāles futbolisti tikai ar grūtībām nosargāja sev labvēlīgo neizšķirtu 1:1 spēlē pret sīksto Irānu. Pirmajā puslaikā līdz pat 45. minūtei portugāļiem neizdevās savu pārsvaru apliecināt ar vārtu guvumu, līdz to izdarīja Rikardu Kvarešma – skaists sitiens ar labās kājas ārējo malu un bumba ielidoja "devītniekā".

Otrajā puslaikā laukumā valdīja vairāk emocijas, nevis futbols. 50. minūtē Irānas soda laukumā nokrita portugāļu zvaigzne Krištianu Ronaldu un pēc neliela pārtraukuma, apskatoties video atkārtojumu, mača tiesnesis lēma piešķirt 11 metru soda sitienu. Pret to ļoti aktīvi sāka protestēt irāņi, un tieši šī epizode simbolizēja mača turpinājumu – emocijas, rupjības, tēlošana un vairākkārtēja spēles apturēšana. Portugāļu "pendeli" pats cietušais nerealizēja, saglabājoties minimālam Eiropas čempionu pārsvaram 1:0.

Spēles turpinājumā vairākkārt Irānas futbolisti un treneri pieprasīja VAR iejaukšanos pārkāpumos portugāļu laukuma pusē, līdz tas tika izdarīts kompensācijas laika sākumā. Tiesnesis piešķīra 11 metru soda sitienu par spēli ar roku, un to realizēja Karims Ansarifards. Drīz pēc tam irāņi varēja gūt uzvaras vārtus, bet sitiens no dažiem metriem lidoja vārtu tīklā no ārpuses. Dažas minūtes pēc tam atskanēja spēles beigu signāls, kas deva portugāļiem vietu "play off".

Līdz ar to no B grupas astotdaļfinālā iekļūst Spānija un Portugāle. Abām komandām ir pa pieciem punktiem un gūto un zaudēto vārtu attiecība ir +1, kā arī savstarpējā spēle noslēdzās neizšķirti. Pēc FIFA noteiktajiem papildkritērijiem Spānija ir pirmajā vietā, Portugāle ir otrā. Irāna un Maroka turnīru noslēgušas ar solīdu sniegumu.

Portāls "Delfi" piedāvāja šo maču teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.

Irāna - Portugāle 1:1. Spēle noslēgusiesPortugāles izlase ar grūtībām iekļūst 1/8 finālā, Irānai turnīrs noslēdzies Spānija - Maroka 2:2. Spēle noslēgusies! 90+5 min. Kādu iespēju iznieko Irāna!Teicamā situācijā nonāca irānis, bet sitiens vārtu tīklam no ārpuses 90+1. min. Spānija - Maroka 2:2.Uz maiņu nākušais Jago Aspass saņēma lielisku piespēli no Dani Karvahala un raidīja bumbu vārtos. Sākotnēji līnijtiesnesis fiksēja aizmuguri, bet video atkārtojums šo lēmumu lika mainīt. Irāna - Portugāle 1:1Uz maiņu iznākušais Karims Ansarifards spēcīgi sit "devītniekā" 90+2 min . 11 metru soda sitiens uz Portugāles vārtiemTiesnesis piešķir "pendeli", fiksējot spēli ar roku soda laukumā 90+1 min. Tiesnesis klausās austiņās VAR tiesnešus un dodas skatīt atkārtojumu par iespējamo "pendeli" uz Portugāles vārtiem 89. min. Neredzētiem spēkiem irāņi metas uzbrukumā. Izskatās, ka arī Portugāle pārsteigta par to. https://twitter.com/OptaJoe/status/1011334789574594563 85. min. Hakims Zihehs tika nomainīts pret Azizu Buhaduzu. 84. min. Davida Silvas vietā Spānijas izlasē laukumā iznāca Rodrigo. 83. min. Ronaldu saņem brīdinājumuRonaldu rupji nospēlē, duelī ar roku iesitot pretiniekam. Tiesnesis pēc VAR atkārtojuma iedod tikai brīdinājumu portugāļu zvaigznei, nevis to noraida. 81. min. Spānija - Maroka 1:2Vispirms Hakims Zijehs izdarīja sitienu no gaisa pēc piespēles, trāpot pa Pikē roku. Tiesnesis neuzskatīja, ka bija noteikumu pārkāpums. Tika izpildīts stūra sitiens, un uz maiņu nākušais Jusefs En Nesiri lēca augstāk par Serhio Ramosu un raidīja bumbu vārtos ar galvu. 75. min. Portugāles soda laukumā nogāž irāni, bet tiesnesis pat nedomā doties skatīt VAR sistēmu. Uz to aktīvi reaģē Irānas treneris Karlušs, kuru tiesnesis aizskrien padzīt uz tribīnēm. Tomēr Karlušs turpina vadīt komandu 73. min. Divas maiņas Spānijas izlasē - laukumā devās Marko Asensio un Jago Aspass. Viņi nomainīja Tjago un Djego Kostu. 72. min. Lieliska iespēja Irānai - uz maiņu iznākušais Godoss teicami nomāna pretiniekus, bet sitiens no 18 metriem nedaudz garām stabiņam. 71. min. Jusefs En Nesjri iznāca laukumā Marokas izlasē, nomainot vārtu autoru Butaību. 69. min. Spēle nomierinājusies, bet kādas 10 minūtes bija ne tikai atklāts futbols, bet zināmā mērā arī rupjš.Portugāles treneri cenšas normalizēt situāciju un nomaina vienu no agresīvākajiem futbolistiem Kvarešmu. 66. min. Buskets un Silva savā starpā saspēlējās un devās uz Marokas vārtiem, taču Silva tomēr netika pie sitiena no tuvas distances, jo aizsargs briesmas novērsa. 64. min. Kvarešma tiek nogāzts un atkal tēlo. Tiesnesis ļauj turpināt spēli, Kvarešma nez kāpēc pieceļas kājās un aizskrien pārkāpt noteikumus, atriebjoties par iepriekšējo epizodi.Tiesnesis pažēlo portugāli, iedotot tikai dzelteno kartīti. 63. min.Marokas izlasē Fajrs iznāca laukumā Belhandas vietā. 63. min. Pēc stūra sitiena Pikē ar galvu sita gar pašu vārtu stabu. Laukumā spriedze turpina pieaugt ar katru nākamo minūti. Portugāles futbolisti turpina savu aktiermākslu. Kvarešma uzbrukumā saņem vieglu un nejaušu sitienu pa seju, bet nokrīt ar milzīgu sāpju grimasi sejā. 62. min. Isko lēcienā izdarīja sitienu ar galvu pēc labas piespēles, bet Marokas izlases aizsargs Saīss bija īstajā vietā īstajā laikā un ar galvu atvairīja šo sitienu. https://twitter.com/ESPNFC/status/1011327893249634305 57. min, Maroka turpina uzbrukt bīstamāk, šoreiz aktīvi soda laukumā cīnījās Dirars. 54. min. Emocijas Saranskā! Irānis Sardars arī saņem brīdinājumu.Tiesnesis norāda irāņiem par disciplīnu. 55. min.Negaidīti bīstams uzbrukums Marokai. Ambrabats izdarīja sitienu pa vārtiem, un bumba ar interesantu trajektoriju lidoja uz vārtiem un trāpīja pa vārtu pārliktni. De Hea to negaidīja, bet šoreiz viņam paveicās. 53. min. Irāna - Portugāle 0:1Ronaldu nerealizē "pendeli" 50. min. Marokas pussargs izpildīja tālu piespēli soda laukumā Busufam, bet de Hea pēdējā brīdī viņam neļāva saņemt šo bumbu. 52. min. 11 metru soda sitiens uz Irānas vārtiemPēc VAR sistēmas atkārtojuma tiesnesis piešķir "pendeli". Irāņi ļoti agresīvi protestē un neļauj tiesnesim brīvi kustēties. Soģis parāda dzelteno kartīti Hadži Safi 50. min. Ronaldu krīt soda laukumā un atkal plāta rokas, pieprasot "pendeli".Pēc ilgāka pārtraukuma tiesnesis tomēr dodas skatīt VAR sistēmā atkārtojumu. Irāna - Portugāle 0:1. Sākas 2. puslaiks Spānija - Maroka 1:1. Sācies 2. puslaiks. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1011322274681679878 https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1011322686406967297 Spānija - Maroka 1:1. Noslēdzies 1. puslaiks. 45+2. min. Soda laukumā Injesta piespēlēja gar vārtiem, bet Kosta tikai pieskārās bumbai, bet nespēja ievirzīt to vārtos. Irāna - Portugāle 0:1. Noslēdzies 1. puslaiks 45. min. Irāna - Portugāle 0:1Kvarešma izspēlē "sieniņu" ar Adrienu, Kvarešma ar labās kājas ārējo malu skaisti iegriež bumbu tālajā stūrī. 42. min. Spānijas futbolisti turpina kontrolē notikumus laukumā, ik pa laikam uzbrukumā saasinot situāciju uzbrukumā, taču tad Marokai izdevās pretuzbrukumā, kurā tika izdarīts sitiens pāri vārtiem. 40. min. Portugālei nekas nesanāk. Ronaldu saņem bumbu un sit no 30 metriem. Nekā bīstama pretiniekiem. 34. min. Lielisks centrējums un bīstams sitiens - Rui Patrisiu tver bumbu. 31. min. Marokai jau četri brīdinājumi šajā spēlē. 31. minūtē sodīti Busufa un da Kosta. Acīmredzot Maroka noskaņota ļoti kaujinieciski. 33. min. Irānai lielisks pretuzbrukums, saspēle un pārkāpums. Pirmais brīdinājums spēlē un to saņem Rafaels Gvarero. 29. min. Marokas izlases spēlētājs Ambrabats uzkāpa uz kājas Ramosam, par ko tika brīdināts. 25. min. De Hea izglāba Spānijas izlasi no otro vārtu zaudējuma. Spāņi izlaida Butaibu vēl vienā izgājienā pret vārtsargu, bet spāņu vārtsargs šoreiz nospēlēja lieliski. 23. min. Amiri netiek pie bumbas, Rui Patrisiu bumbu tver. Portugāļu vārtsargs šajā situācijā saņem nelielu sitienu pa seju ar ceļgalu, bet tādā ātrumā un spriedzē tas var būt sāpīgi. 22. min. Marokas izlases spēlētājs Karims El Ahmadi pārkāpa noteikumus pret Serhio Busketu un saņēma brīdinājumu. 22. min. Irānas soda sitiens no 20 metriem - bumba nedaudz lido garām vārtu "krustam".Portugālei, kā gaidīts, šajās 22 minūtēs nospiedošs pārsvars, bet irāņi atbild ar pretuzbrukumiem. 20. min. Irānai labs uzbrukums, un Adriens tikai ar rupju pārkāpumu aptur uzbrukumu. Tiesnesis nedod brīdinājumu... 19. min. Spānija - Maroka 1:1Andress Injesta iesāka lielisku Spānijas izlases uzbrukumu, turpinājumā pāris īsas piespēles, bumba nonāca atpakaļ pie Injestas, kurš soda laukuma dziļumā piespēlēja Isko, kurš no visa spēka trieca bumbu zem vārtu pārliktņa. 18. min. Injesta uzsita pa vārtiem no tālās distances, bet viņam neizdevās trāpīt. 16. min. Portugāle nopelna strīdīgu soda sitienu pie soda laukuma līnijas - Ronaldu soda sitiens sieniņā. 15. min. Portugālei divi stūra sitieni, bet irāņi nospēlē droši. 13. min. Trešo reizi rupji kļūdās Irānas vārtsargs, bet atkal Portugāle pažēlo pretiniekus. Ļoti nedroši spēlē Irānas aizsardzība un vārtu vīrs. 14. min. Spānija - Maroka 0:1.Spānijas izlases aizsargi Serhio Ramoss un Andress Injesta savā starpā nesapratās laukuma vidusdaļā, un Kalids Butaids bumbu pārtvēra un izgāja pret Davidu de Hea. Marokānis izvērtēja situāciju un izdarīja precīzu sitienu vārtos. 8. min. Abu komandu spēlētāju temperamenti sāk izpausties. Vispirms laukuma vidusdaļā bija neliela saķeršanās un skaidrošanās, bet tad Pikē diezgan asi ar abām kājām izklupienā nospēlēja bumbā, bet trāpīja arī pretiniekam kājās. Atkal bija skaidrošanās starp abiem. 9. min. Irānieši nesaprotas soda laukumā, bet Žao Mariu sitiens pāri vārtiem. Irānas vārtsargs pagrūstas ar savu aizsargu Ezatolahi. Karstasinīgi pat savstarpējās attiecībās. 7.min. Irānas pretuzbrukums, bet Amiri nesanāk sitiens, lai gan bumba bija uzripināta tieši uz kājas. 3. min. Spānija maču iesākusi ar lielu pārsvaru laukumā. Tad spāņi Marokai atņēma bumbu, devās ātrajā uzbrukumā, kurā Isko sita pa vārtiem, taču vārtsargam tas lielas problēmas nesagādāja. 3. min. Ronaldu iegāja soda laukumā un spēcīgi sita, bet bumbu viegli tver Irānas vārtu vīrs Beirenvands Spānija - Maroka. Spēle sākusies! Irāna - Portugāle . Spēle sākusies Portugāles un Irānas spēle risināsies Saranskā.http://www.delfi.lv/sports/news/pasaules-kauss-futbola/stadioni/stadions-mordovia-arena.d?id=50106767 Irānas un Portugāles izlašu sastāvs mačam: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1011292616342818818 Spānijas un Marokas izlašu sastāvs mačam: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1011288113283510272 Situācija B grupas kopvērtējumā pirms šī mača: Pasaules kausa izcīņas B apakšgrupā pirms pēdējās spēļu kārtas situācija ir diezgan aizraujoša, jo trīs no četrām komandām vēl reāli pretendē uz vietu izslēgšanas spēlēs – Portugāle, Spānija un Irāna. Marokai izredzes sasniegt nākamo kārtu gan vairs nav, bet tā gaidāmajā mačā var pabojāt garastāvokli Spānijai. Savukārt Portugāle centīsies tikt galā ar Irānas aizsardzības futbolu.

