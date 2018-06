Vācija neticami mazākumā izglābjas un turpina cīņu par iekļūšanu 'play off'

Vācijas futbola izlase sestdien Pasaules kausa (PK) izcīņas F apakšgrupas spēlē kompensācijas laikā izrāva uzvaru pār Zviedriju, saglabājot izredzes uz iekļūšanu izslēgšanas spēlēs.

Vācija svinēja panākumu ar rezultātu 2:1 (0:1), izcīnot pirmo uzvaru šajā turnīrā. Pašreizējiem pasaules čempioniem uzvaru kompensācijas laika piektajā minūtē izrāva Toni Kross, kurš izpildīja teicamu brīvsitienu.

Citā F apakšgrupas mačā sestdien Meksika ar 2:1 (1:0) uzvarēja Dienvidkoreju.

Pirms pēdējās kārtās, kurā Meksika spēlēs ar Zviedriju, bet Vācija ar Dienvidkoreju, līderi ar sešiem punktiem ir meksikāņi. Pa trim punktiem ir Vācijai un Zviedrijai, bet Dienvidkoreja ir bešā.

Vācijai sestdien aizvadītajā spēlē piederēja pārsvars, taču pasaules čempioni pirmajā puslaikā nonāca kritiskā situācijā grupas kopvērtējumā, jo 32.minūtē zviedrus vadībā izvirzīja Ola Toivonens, kurš eleganti soda laukumā "pārcēla" bumbu pāri Manuelam Noieram.

Otrajā puslaika sākumā Vācijas izlase beidzot guva savus pirmos vārtus turnīrā, kad 48.minūtē izcēlās Marko Roiss, kuram pēc centrējuma bumba veiksmīgi nonāca pa sitienam.

Tuvojoties mača beigām Vācija nonāca kritiskā situācijā, jo 82.minūtē par otro brīdinājumu no laukuma tika noraidīts Žeroms Boatengs. Tomēr kompensācijas laikā pasaules čempionus izglāba Kross, kurš pieliktajā piektajā minūtē, izdarīja precīzu brīvsitienu.

Vācija ir pašreizējā pasaules čempione, kas pirms četriem gadiem finālā ar 1:0 pieveica Argentīnu. Vācieši par Pasaules kausa ieguvējiem kļuvuši četras reizes - 1954., 1974., 1990. un 2014.gadā -, kas tikai par viena titula tiesu atpaliek no rekordistes Brazīlijas. Vācijas izlase planētas meistarsacīkstēs arī pa četrām reizēm guvusi sudrabu un bronzu un tās galvenais treneris ir Joahims Lēvs.

Savukārt Zviedrija Pasaules kausam kvalificējusies pēc divu turnīru izlaišanas. Kopumā tai planētas meistarsacīkstēs šī būs 12.dalības reize. Trīs reizes zviedri tikuši pie godalgām - 1958.gadā savā laukumā gūts sudrabs, bet 1950. un 1994.gadā izcīnīta bronza. Komandas galvenais treneris ir Janne Andešsons.

Pasaules kausa finālturnīrs pirmo reizi notiek Krievijā, bet kopumā tas norisinās jau 21.reizi.

Sacensībās piedalās 32 komandas, kuras priekšsacīkstēs salozētas astoņās grupās. Katras grupas divas labākās komandas iekļūs izslēgšanas spēļu stadijā, kas sāksies no astotdaļfināla.

Vislielākā pārstāvniecība jeb 14 izlases ir no Eiropas, kamēr no Āfrikas, Āzijas un Dienvidamerikas sacensībās piedalās pa piecām vienībām. Tikmēr no Ziemeļamerikas finālturnīrā startē trīs valstu izlases.

Sacensības risināsies viena mēneša garumā, finālam norisinoties 15.jūlijā Maskavā.

Finālturnīrā tiks sadalīts iespaidīgs naudas balvu fonds, komandām sadalot 352 miljonus eiro, uzvarētājiem iegūstot 33 miljonus eiro lielu prēmiju.

Šis Pasaules kauss paliks vēsturē arī kā pirmais, kurā tiek izmantota Video tiesneša sistēma jeb VAR. Šāds jaunievedums tika ieviests, lai noteiktu, vai bijis vārtu guvums, 11 metru soda sitiens, noraidījums no laukuma, vai arī kļūdains spriedums par spēlētāja identitāti kādā no tiesneša lēmumiem. Pirmajās trīs spēļu dienās, pateicoties šais sistēmai, tika nozīmēti divi 11 metru soda sitieni.

Pasaules kausa finālturnīrs Krievijā notiek 11 pilsētās, cīņas aizvadot 12 stadionos.

Uz finālturnīru ir devušies pārsvarā visi vadošie planētas futbolisti. Sacensībās savas valstis pārstāvēs šī brīža trīs lielākās zvaigznes pasaules futbolā - Neimars (Brazīlija), Krištianu Ronaldu (Portugāle) un Lionels Mesi (Argentīna).

Tituliem bagātā komanda Pasaules kausa izcīņu vēsturē ir Brazīlija, kas prestižajā turnīrā kopumā triumfējusi piecas reizes. Tikmēr ar četriem tituliem seko Vācija un Itālija, kas šim turnīram nemaz nekvalificējās. Vēl divus titulus ir izcīnījusi Argentīna un Urugvaja.

Pašreizējā Pasaules kausa īpašniece ir Vācija, kamēr Brazīlija pēdējo reizi sacensībās uzvarēja 2002.gadā.

Pasaules kausa visu laiku labākais vārtu guvējs ir vācietis Miroslavs Kloze, kurš izcēlies ar 16 vārtu guvumiem, bet slavenā brazīlieša Ronaldu kontā ir 15 precīzi sitieni. Starp šī brīža aktīvajiem spēlētājiem rezultatīvākais ir cits Vācijas futbolists Tomass Millers, kurš guvis desmit vārtus un šajā finālturnīrā, spēlējot rezultatīvi, var uzlabot savas pozīcijas visu laiku izcilāko vārtu guvēju sarakstā.

Tikmēr vienīgais futbolists, kurš savas karjeras laikā ir izcīnījis trīs Pasaules kausus, ir leģendārais brazīlietis Pele. Līdz šim nevienam citam spēlētajam neko līdzīgu nav izdevies atkārtot. Starp šī brīža aktīvajiem spēlētājiem neviens nav ieguvis vairāk par vienu trofeju.

Vācijas izlases sastāvs - Manuels Noiers, Jošua Kimmihs, Žeroms Boatengs, Antonio Rīdigers, Jonass Hektors (Juliāns Brands, 87.min.), Sebastjans Rudijs (Ilkajs Gindogans, 31.min.), Toni Kross, Tomass Millers, Marko Roiss, Juliāns Drakslers (Mario Gomess, 46.min.), Timo Verners;

Zviedrijas izlases sastāvs - Robins Ūlsens, Mīkaels Lustigs, Viktors Lindelēfs, Andrēass Grankvists, Ludvigs Augustinsons, Viktors Klāsons (Jimmi Durmazs, 74.min.), Albins Ēkdals, Sebastians Lāšons, Emīls Fošbergs, Markuss Bergs (Aizaks Tēlins, 90.min.), Ola Toivonens (Jons Gvidetti, 78.min.).

