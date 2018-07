Video: Francijas futbolisti ar šampanieti aplaista Putinu un žurnālistus

Francijas futbola izlase svētdien Maskavā ilgi līksmoja par triumfu Pasaules kausā, un šampanieša šaltis saņēma ne tikai komandas spēlētāji un treneris Didjē Dešāms, bet arī Krievijas prezidents Vladimirs Putins.

Pēc Pasaules kausa finālspēles un svinīgās apbalvošanas Francijas izlases ģērbtuvi apmeklēja Pasaules kausa namatēvs, Krievijas prezidents Vladimirs Putins, Francijas prezidents Emanuels Makrons, Horvātijas prezidente Kolinda Grabara-Kitaroviča, kā arī FIFA prezidents Džanni Infantīno.

Francijas futbolisti, turpinot līksmot par izcilo panākumu, šampanieša šaltis veltīja arī augstajām amatpersonām. Tomēr Krievijas prezidenta miesassargi centās pasargāt Putinu no šampanieša šaltīm, aizsedzot Krievijas vadoni ar žaketi un lietussargu, kamēr citas amatpersonas no šampanieša šaltīm netika pasargātas. Līdzīgi bija apbalvošanas ceremonijas laikā, kad stadionā pēkšņi sākās stiprs lietus. Miesassargi momentāni steidza sargāt Krievijas prezidentu no lietus, bet blakus esošie Makrons, Grabara-Kitaroviča un Infantīno vairākas minūtes mirka lietū, kamēr arī viņiem tika sagādāti lietussargi.

Putin. Macron. Infantino. Grabar-Kitarovic. There were some big-name visitors in France and Croatia's locker rooms after the #WorldCup final Credit: @Ruptly pic.twitter.com/EBMkL7011B— Goal (@goal) July 16, 2018





Putin looks so awkward next to Macron and Kolinda, I can see him texting Trump "I wish you were here" pic.twitter.com/RfXk5F1pRd

— Marco Delgado (@Mdel71) July 15, 2018





Francijas futbolisti līksmoja ne tikai ģērbtuvēs, ar šampanieti aplaistot amatpersonas, bet arī oficiālajā preses konferencē. Brīdī, kad Dešāms žurnālistiem vēlējās paust viedokli par triumfu, preses konferences telpās "ielauzās" Francijas futbolisti, sāka lēktā pa galdu, dejot un laistīt šampanieti.

Didier Deschamps was just trying to do his usual post-game press conference following the World Cup final France's jubilant players had other ideas! Credit: @Ruptly pic.twitter.com/NMx5f6JpwU— Goal (@goal) July 16, 2018





Ziņots, ka Francijas futbola izlase svētdien, 15. jūlijā, otro reizi vēsturē trumfēja Pasaules kausā, finālā Maskavā, Lužņiku stadionā, ar 4:2 pieveicot Horvātiju.