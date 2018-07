Volgogradā pamatīgi izskalota nogāze pie Pasaules kausa stadiona

Krievijas pilsētā Volgogradā lietusgāzes pamatīgi izskalojušas nogāzi pie viena no stadioniem, kur vēl nesen notika Pasaules kausa spēles, vēsta Krievijas masu mediji.

Sociālajos tīklos publicētajos video un bildēs no notikuma vietas redzams, ka netālu no stadiona esošais uzbērums pie Volgas pamatīgi noslīdējis. Savukārt burtiski blakus stadionam iebrucis asfalts uz viena no ceļiem. Pēc vietēju masu mediju informācijas, pats stadions arī esot pārplūdis, kā arī pazudusi elektrība.

"Cik man ir zināms, krasta nostiprinājums vēl nav nodots ekspluatācijā, tāpēc arī tādas sekas. Viss tika sasteigts, dzina uz priekšu darbus, jo tuvojās Pasaules kauss, un tas, kas notika, bija sagaidāms. Tagad jāapbraukā negadījumā cietušās vietas un jāpēta, kādēļ tā noticies, un jāizdara secinājumi," saka bijušais vietējās celtniecības uzraudzības nodaļas vadītājs Aleksandrs Haustovs.

Волгоград Арена ливень (вид сверху) pic.twitter.com/fmUNqGomzz — The Russian Star (@TheRussianStar) July 15, 2018







Tikmēr Volgogradas stadiona īpašniece, federālais uzņēmums "SPort Inženiring" apgalvojusi, ka stadionam nekas nedraud un notikušais ir ārpus stadiona teritorijas. Tāpat stadiona teritorijā nekādas problēmas neesot, tas lietusgāzēs neesot cietis.

Volgogradas stadionā ir 45 586 skatītāju vietas. Pasaules kausa laikā tur notika četras priekšsacīkšu spēles, bet pēc Pasaules kausa stadionā mājas spēles aizvadīs futbola klubs "Rotor".