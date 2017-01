Atlicis mazāk kā 2 nedēļas līdz 10. un 11. septembrim, kad tiks dots starts rudens lielākajam skrējienam We Run Riga, kas līdz šim zināms, kā Nike Riga Run. Lai gan aizraujoša cīņa vienmēr norisinās individuālajās 5 un 10 kilometru disciplīnās, īpaši spraigi un emocijām bagāti ir tieši stafešu skrējieni

Stafetēm iespējams reģistrēties divās dažādās stafešu skrējienu ieskaites grupās - LU/FS Metta stafetēs - skolu, kā arī komandu stafetēs, kuras var veidot uzņēmumi, ģimenes, draugi un citi lieliskie četrinieki.

Skolu stafetes šogad ieguvušas LU/FS METTA nosaukumu - šāds gods, atzīmējot futbola skolas 10. jubileju. Jāpiebilst, ka tieši šī milzīgā sporta ģimene ir jau ilggadēji skrējiena dalībnieki un ik gadu pārsteidz ar jauniem dalībnieku skaita rekordiem savas komandas ietvaros. Skolu ieskaitē komandu rezultāti tiks vērtēti 2 grupās: 7.-9. klašu un 10.-12. klašu grupās. Skolai ar vislielāko dalībnieku skaitu līdzīgi, kā iepriekšējos gados, tiks dāvana no pasākuma atbalstītāja Sportland.

Īpaši izdevīgi stafešu skrējienam ir reģistrēties līdz augusta pēdējai dienai (31.08.), kad skolu stafešu komandas maksa ir 10 eur, bet pārējām komandām - 20 eur. Nedēļā no 1. - 9. septembrim skolu komandām reģistrācijas maksa paliks nemainīga, bet pasākuma dienās 10., 11. septembrī tā sasniegs 20 EUR. Pārējām komandām no 1. - 9. septembrim - 30 EUR, bet pasākuma dienā dalības maksa būs 40 EUR.

Stafešu skrējiens, kā ierasts, ir 10 kilometru garš un distance sadalīta 4 etapos, kur katrs no komandas dalībniekiem veic 2,5 km garu apli, līdz ar to tas pa spēkam gandrīz ikvienam. Stafetes skrējiens ir arī lielisks veids, kā saliedēt uzņēmumu vai draugu pulciņu. Piedalīties ir aicināts ikviens neatkarīgi no savas sagatavotības pakāpes.

Šogad We Run Riga skrējiens Mežaparku pārņems divas dienas. Pirmajā no tām, sestdien, 10. septembrī, naksnīgā skrējienā pulksten 21:00 dosies 5 km skrējēji, pēc finiša baudot kultūras programmu ar grupu Rīgas modes un hophopa mākslinieku Ozolu, bet kulminācijas dienā, 11. septembrī, tiks dots starts Sportland 10 km skrējienam, Metta stafešu skrējieniem un Prisma bērnu skrējienam.