Futbols ir dzīve!

McDonald's, sadarbībā ar futbola skolu "METTA", organizēts atlases sacensības, kurās noteiks bērnu, kurš pārstāvēs Latviju 2018 FIFA World Cup RussiaTM finālspēlē. Pirms lielā notikuma par aktuālajām futbola tendencēm Latvijā, futbola filozofiju un emocijām stāsta FS "METTA" līdzdibinātājs Ģirts Mihelsons.

Kāda šobrīd ir futbola skolu loma un kā tās palīdz futbola attīstībai?

Jaunatnes klubi ir pamats Latvijas futbola attīstībā un to darba kvalitāte ir būtiska gan bērnu piesaistē, gan bērnu tālākajā attīstībā. No tā ir atkarīgs, cik daudzskaitlīgs būs Latvijas futbols un vai Latvijas futbolam būs spēlētāji, kuri spēj sevi apliecināt Latvijas izlases sastāvā, sacenšoties ar citu valstu izlasēm no visas pasaules.

Kā McDonald's Player Escort programma var palīdzēt pievērst jauniešus futbolam?

Tas ir viens no veidiem, kā veicināt interesi par futbolu. McDonald's ir pasaules līmeņa uzņēmums, kuru atpazīst visi, un kampaņa "Ieved stadionā zvaigzni" ir veids, kā veidot ciešākas attiecības starp bērnu futbolu un profesionāļiem. Tā ir lieliska motivācija un iespēja būt īpaši tuvu visaugstākajam līmenim.

Kāda ir futbola situācija Latvijā, salīdzinot ar citām valstīm? Vai ir vērojama izaugsme?

Latvijas futbols kļūst daudzskaitlīgāks un organizatoriskais līmenis profesionālāks, bet tas nozīmē, ka vajadzīgi arī augsta līmeņa izpildītāji, kuru šobrīd nav tik daudz. Tā ir lielākā atšķirība ar citām valstīm. Lielas cerības saistām ar saviem audzēkņiem, kuri pēc spēlētāju gaitu beigšanas paliks futbolā kā treneri, finansisti, vadītāji, juristi un cita veida speciālisti, jo tas palīdzētu Latvijas futbolam vēl vairāk.

Kāda ir kopējā situācija futbola nozarē Latvijā? Tendences?

Mūsu prioritātei ir jābūt vietējo spēlētāju izaugsmei. Pirmkārt, kā cilvēkam, un tad - kā futbolistam. Mūsu valsts zēni un meitenes ir pats svarīgākais, un par viņu izaugsmi mums ir jārūpējas – sākot ar pirmo futbola treniņu, līdz pat brīdim, kad viņi kļūst par vecvecākiem. Tas ir skaidrs ceļš no bērnības līdz pat sirmam vecumam. Ja runājam par šī brīža stāvokli, tad ar šādu pieeju sāk darboties aizvien vairāk futbola klubu un tas priecē, ka pēc 10 gadu mūsu darba šī ideja izplatās.

Kādas īpašības ir vajadzīgas, lai kļūtu par labu futbolistu?

Mēs klubā uzskatām, ka labs futbolists vispirms ir gudrs futbolists, un intelekta attīstība ir pamats, lai veiksmīgi kombinētu tik ļoti svarīgās fiziskās īpašības – ātrumu, tehniku, veiklību, izturību un spēku. Fiziskās īpašības un spēles izpratne tiek kombinēta katrā futbola spēles epizodē. Obligāti jāpiemin arī drosme un mērķtiecība, ar kuru viss sākas.

Kāda ir Jūsu futbola filozofija?

Daudzas lietas jau minēju, bet mēs savu futbola filozofiju balstām uz trim pamatvērtībām –ģimene, futbols un izglītība. Vispirms vēlamies, lai visi audzēkņi izprot šo trīs lietu nozīmi, jo tad arī varēsim būt droši, ka šo augsto standartu viņi spēs demonstrēt, esot citur. Tas daudz izteiks arī par mūsu valsti un Latvijas futbolu.

Spilgtākās emocijas, darbojoties šajā jomā?

Spilgtas emocijas ir katru dienu, bet ticam, ka sportiskās emocijas Latviju sagaida tuvākajā nākotnē, jo jaunās paaudzes futbolisti mums ir ļoti spējīgi gan futbola laukumā, gan dzīvē. Šādi spēlētāji būs pieprasīti visā pasaulē un tā būs Latvijas futbola firmas zīme.

Kādus pārsteigumus varētu sagaidīt saistībā ar FIFA Pasaules kausu?

Futbols ir neprognozējams un tāpēc tas ir tik populārs. Novēlu visiem šos pārsteigumus piedzīvot.

Vai ir kāda frāze ar kādu Jūs gribētu, lai cilvēki asociē futbolu?

Futbols ir dzīve!

Šogad kampaņas ietvaros vienam bērnam no Latvijas vecumā no 6 līdz 10 gadiem tiks sniegta iespēja kopā ar vienu no vecākiem doties uz 2018 FIFA World Cup RussiaTM finālspēli Krievijā, Maskavā, 15.jūlijā un kā čempionāta oficiālajam spēlētāja pavadonim pirms spēles ievest stadionā kādu no futbola zvaigznēm.

Atlases sacensības norisināsies 8. aprīlī no 10:30 līdz 13:00 (reģistrācija no 9:30) "Elektrum Olimpiskajā centrā", Rīgā, Grostonas ielā 6b. Reģistrēties sacensībām var no 19.marta līdz 1.aprīlim, aizpildot pieteikšanās anketu mājas lapā www.mcdonalds.lv/futbols.