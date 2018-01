Nākamnedēļ savu dalību pasaules lielākajā sieviešu tenisa turnīrā "Fed Cup" sāks Latvijas tenisa izlase, kuru pārstāvēs abas mūsu valsts labākās tenisistes – Aļona Ostapenko un Anastasija Sevastova. Šogad FED kausa turnīrs norisināsies kaimiņvalstī Igaunijā no 7. līdz 10. februārim. Tajā startēs arī Latvijas tenisa izlase, kurā pirmo reizi kopā spēlēs divas šobrīd labākās tenisistes no Latvijas, kuras atrodas WTA ranga labāko 20 pasaules tenisistu vidū.

Teniss ir viens no dārgākajiem individuālajiem sporta veidiem pasaulē, un, lai sportists sasniegtu augstvērtīgus rezultātus, arvien lielāka nozīme ir sponsoru un partneru atbalstam. Tieši pateicoties sponsoru atbalstam, Latvijas Tenisa savienība (LTS) spēj nodrošināt atbilstošus apstākļus, lai mūsu labākās tenisistes spēlētu Latvijas izlasē, kas viennozīmīgi palielina mūsu izlases iespējas izcīnīt vietu 16 labāko pasaules tenisa valstu grupā. Līdz šim mums nav bijusi tāda izlase, kas būtu konkurētspējīga pasaules līmenī. Mūsu izlasē ir divas tenisistes, kuras atrodas pasaules 20 labāko tenisistu vidū – Aļona Ostapenko ar 4901 punktiem WTA rangā šobrīd ieņem augsto sesto pozīciju, savukārt Anastasija Sevastova ar 2540 sakrātiem punktiem atrodas 15. pozīcijā.

Piesaistot jaunus sponsorus – A/S "Mogo" un SIA "Velve" – kā arī saglabājot esošo sadarbības partneru – "A.C.B.", "Ceļu pārvalde", "Ourea", "Pafcasino" un Liepājas pašvaldības – atbalstu, mēs spējām nodrošināt atbilstošus apstākļus tam, lai mūsu labākās sportistes spēlētu Latvijas izlasē. Prieks, ka arī jaunie sponsori tic, ka mēs ar divām lieliskām tenisistēm, varam iekļūt pasaules grupā un nākotnē sasniegt augstus rezultātus. Šis ir lielisks piemērs tam, ka, pateicoties sponsoru atbalstam, Latvijas Tenisa savienība spēj radīt tādu vidi, lai viņas abas būtu ieinteresētas spēlēt Latvija izlasē tik svarīgā turnīrā. Vienojoties ar mūsu labākajām tenisistēm, tika panākts tas, ka viņas abas pielāgo savu sezonas kalendāru FED kausa vajadzībām. Nav noslēpums, ka teniss ir viņu darbs, kā rezultātā mūsu uzdevums ir radīt tādus nosacījumus un apstākļus, lai dalība Latvijas izlasē būtu abpusēji izdevīga.

Jaunie LTS sponsori, kā arī esošie ģenerālsponsori A/S "Latvijas Gāze" un SIA "Itera Latvija" tic, ka Latvijas sieviešu izlase ilgtermiņā spēs pierādīt, ka ir viena no pasaules tenisa lielvalstīm. Savukārt mēs ceram, ka, ja ar šo sastāvu izdosies sasniegt labus rezultātus, tādejādi nākotnē arī atbalstītāju ieinteresētība būs krietni lielāka. Tenisa lielvalstu izlašu lielākais pluss ir tāds, ka tās no valsts saņem samērā lielu finansējumu, kā rezultātā privātie sponsori ir sekundāri. Latvijas izlasei galveno sponsoru piesaiste ir ārkārtīgi būtiska, jo grupu turnīrā viss budžets balstās tikai uz LTS un to atbalstītājiem.

Šis konkrētais turnīrs ir cīņa par iespēju kvalificēties FED kausa pasaules grupā. Ja šobrīd pastāv divas lielās tenisa grupas – pasaules 1. grupa un pasaules 2. grupa, un Eiropas/Āfrikas grupas –, tad no 2019. gada būs divas grupas. Šobrīd mēs aizvadīsim cīņas, lai iekļūtu 2. pasaules grupā, bet, kad grupas apvienos, tad mēs cīnīsimies par iekļūšanu starp 16 labākajām pasaules komandām. Būtībā Tallinā notiekošais FED kausa turnīrs ir kvalifikācija iekļūšanai pasaules grupā un cīņai par galveno FED kausa titulu nākotnē. Uzvarot šo kvalifikācijas turnīru, komandai būs jāspēlē pārspēles pret kādu citu valsti. Līdz šim Latvijai nav bijusi tāda iespēja – mūsu izlase ir spēlējusi šī turnīra kvalifikācijas spēles, bet ar šo konkrēto sastāvu mēs varam cīnīties par šo titulu. Salīdzinājumam – Baltkrievija pagājušajā gadā šajā turnīrā spēlēja bez savas labākās tenisistes Viktorijas Azarenkas, kas krietni samazināja Baltkrievijas izlases izredzes izcīnīt titulu, jo finālā tai nācās spēlēt pret spēcīgo ASV izlasi. Ja Latvijas izlase vienmēr būs iespējami labākajā sastāvā, tad ilgtermiņā mums ir visas iespējas izcīnīt šo titulu.

Federāciju kausa Eiropas/Āfrikas zonas 1. grupas spēles norisināsies no 7. līdz 10. februārim Tallinā (Igaunijā) tenisa centrā "Tallink". Latvijas izlase spēkosies ar Polijas, Turcijas un Austrijas pārstāvēm. Pateicoties mūsu sadarbībai ar "Pafcasino", tiks organizēts autobuss, kas uz šo turnīru nogādās Latvijas tenisa kaislīgākos līdzjutējus. Savukārt jaunais LTS atbalstītājs, viens no vadošajiem Latvijas būvuzņēmumiem "Velve", ir nodrošinājis iespēju Latvijā palikušajiem līdzjutējiem vērot spēļu tiešraides Lattelecom TV kanālā "Best4Sport". Spēļu sākums sākotnēji ir plānots plkst. 10.00, bet informācija tiks precizēta ITF mājaslapā.

Latvijas izlasi šajā sieviešu FED kausā pārstāvēs:

Jeļena Ostapenko

Anastasija Sevastova

Daniela Vismane

Diāna Marcinkēviča

Federāciju kauss (Fed Cup) ir pasaulē lielākās sieviešu tenisa izlašu sacensības, kuras norisinās jau kopš 1963. gada. Ideja par Federāciju kausu radusies 1919. gadā, kad amerikāņu tenisa spēlētāja Hazela Hotkisa Veightmana (Hazel Hotchkiss Wightman) nāca klajā ar sieviešu sacensību konceptu. 1995. gadā Federāciju kausa nosaukumu nomainīja uz īsāku – šobrīd tas tiek dēvēts par FED kausu, kurš pasaulē norisināsies jau 53. reizi. Šogad turnīrs norisināsies Tallinā un tajā piedalīsies arī Latvijas sieviešu tenisa izlase. Tāda paša tipa turnīrs vīriešiem ir Deivisa kauss (Davis Cup).