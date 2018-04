Pateicoties tenisistēm Aļonai Ostapenko un Anastasijai Sevastovai, Latvijas vārds pasaulē izskan daudz skaļāk, jo abas tenisistes atrodas WTA (Sieviešu tenisa asociācijas) ranga labāko 20 pasaules tenisistu starpā. Apzinoties tenisa popularitāti visā pasaulē, šāds mūsu tenisistu sasniegums ir sensacionāls un Latviju var uzskatīt par sieviešu tenisa lielvalsti. Labāko sieviešu tenisistu top 20 ar vairāk nekā vienu tenisisti ir pārstāvētas tikai 5 valstis un Latvija ir viena no tām. Turklāt jāpiemin, ka mūsu tenisiste Aļona Ostapenko ir jaunākā starp visām TOP 20 tenisistēm, kas nozīmē to, Latvijas tenisa sabiedrība var būt droša par augstākās raudzes tenisu vēl ilgus gadus.

Šonedēļ, 21. un 22. aprīlī Latvijas sieviešu tenisa izlase aizvadīs Federāciju kausa izslēgšanas spēles pret Krievijas izlasi, kas notiks iekštelpās uz māla seguma. Šo spēļu uzvarētāja nākamgad spēlēs Federāciju kausa pasaules 2. grupā. Spēļu translācijas no Krievijas pilsētas Hantimansijskas būs iespējams vērot Lattelecom televīzijas kanālā "Best4Sport".

Mūsu izlase šobrīd ir iespējami labākajā sastāvā – Aļona Ostapenko, Anastasiju Sevastovu, Daniela Vismane un Diāna Marcinkēviča. Ņemot vērā, ka ierindā būs arī izlases līderes, tad Latvijai ir labas iespējas pacīnīties par uzvaru šajās izslēgšanas spēļu kārtā. Kā apgalvo izlases tenisiste Aļona Ostapenko, tad spēlēšana uz māla seguma būs ļoti parocīga, jo pagājušajā sezonā uz šī seguma tika aizvadītas ļoti veiksmīgas spēles. WTA rangā Aļona Ostapenko ar 5307 punktiem šobrīd ieņem 5. vietu, bet Anastasija Sevastova šobrīd atrodas 15. vietā ar izcīnītiem 2545 punktiem. Pēc lieliski aizvadītās pagājušās sezonas, kad tika izcīnīti divi vienspēļu tituli, tajā skaitā arī Francijas atklātā tenisa čempionāta tituls, A. Ostapenko šo sezonu ir sākusi pārliecinoši, iekļūstot Maiami turnīra finālā un piekāpjoties tikai turnīra uzvarētājai - ASV tenisistei Slounai Stīvensai. A. Sevastova savukārt veiksmīgi startēja Čārlstonas "Premier 700" turnīrā, iekļūstot pusfinālā, kur piekāpās Vācijas tenisistei Jūlijai Gērgesai.

Federāciju kauss (Fed Cup) ir pasaulē lielākās tenisa sieviešu sacensības, kas norisinās jau kopš 1963. gada. Šogad šis turnīrs jau norisinās 53. reizi un Latvijas izlase februāra sākumā pirmoreiz kopš 1993. gada spēja izkļūt no Federāciju kausa Eiropas / Āfrikas zonas pirmās grupas, garantējot iespēju spēlēt izslēgšanas spēlēs pret Krievijas izlasi par iespēju iekļūt Federāciju kausa otrajā pasaules grupā. Mūsu izlase izcīnīja pirmo vietu savā apakšgrupā, uzvarot, Turcijas, Polijas un Austrijas izlases. Pārspēlēs mūsu tenisistes izšķirošajā dubultspēlē pārliecinoši (6-1, 6-2) uzvarēja Serbijas izlasi. Jau šajā nedēļas nogalē Krievijas pilsētā Hantimansijskā notiks izslēgšanas spēles, kurās mūsu tenisistes spēkosies ar Krievijas izlasi, kuras sastāvā nebūs šobrīd labākā tenisiste Darja Kasatkina un pasaules slavenā Marija Šarapova, tomēr Krievijas spēlētāju resurss ir gana liels un tās sastāvā ir 3 tenisistes, kurās šobrīd atrodas WTA ranga piecdesmitniekā. Krievijas izlases sastāvs spēlēm pret Latviju - Anastasija Pavļučenkova (27. vieta), Jekaterina Makarova (32. vieta), Jeļena Vesņina (43. vieta) un Natālija Vihļanceva (82. vieta).

Kā apgalvo LTS ģenerālsekretārs Kārlis Lejnieks, tad sponsoru nozīme Latvijas tenisā paliek arvien lielāka, jo izlasē šobrīd spēlē divas pasaules līmeņa tenisistes. Lai piesaistītu izlasei labākās spēlētājas un spētu viņām nodrošināt iespējami labākos apstākļus, ir nepieciešami tādi sponsori, kuri tic, ka Latvijas izlase ir spējīga sasniegt augstvērtīgus rezultātus. VAS "Latvijas Dzelzceļš", Mogo, Lattelecom, ACB, Ceļu pārvalde, Pafcasino, Velve un Liepājas pašvaldība – šie ir atbalstītāji, bez kuriem Latvijas sieviešu tenisa izlase nespētu iekļūt izslēgšanas spēlēs. LTS sponsori, kā arī esošie ģenerālsponsori A/S "Latvijas Gāze" un SIA "Itera Latvija" tic, ka Latvijas sieviešu izlase ilgtermiņā spēs pierādīt to, ka ir viena no pasaules tenisa lielvalstīm. LTS cer, ka, ja ar šo sastāvu izdosies sasniegt labus rezultātus, tad arī nākotnē atbalstītāju ieinteresētība būs krietni lielāka.

Pateicoties Latvijas Tenisa savienības sadarbībai ar Lattelecom, Latvijas tenisa līdzjutējiem ir iespēja vērot mūsu labāko tenisistu spēles tiešraidē TV kanālā Best4Sport. Lattelecom prioritāte ir saviem klientiem piedāvāt iespēju televīzijā sekot līdzi Latvijas labāko sportistu dalībai pasaules mēroga sacensībās HD kvalitātē. Ticam, ka skatītāju atbalsts ne tikai klātienē, bet arī pie TV ekrāniem ļaus mūsu izcilajām tenisistēm pierādīt sevi Fed Cup turnīrā. Kopumā šajā tenisa sezonā TV kanāls Best4Sport nodrošinās 200 tiešraides no visa WTA 2018. gada sezonas kalendāra, tajā skaitā no prestižā Vimbldonas "Grand Slam" turnīra. Savukārt šajā nedēļas nogalē Lattelecom televīzijas kanālā Best4Sport un lietotnē Shortcut būs iespējams vērot Fed Cup izslēgšanas spēles – sestdien tiešraides sākums ir plkst. 13.00, savukārt 22.aprīlī tiešraide būs pieejama, sākot no plkst. 12.00.