'McDonald's' vienam bērnam no Latvijas dāvina iespēju doties uz 2018 FIFA World Cup Russia finālspēli

Vadošā restorānu ķēde "McDonald's" kampaņas "Ieved stadionā zvaigzni!" ietvaros sniegs iespēju vienam bērnam no Latvijas, vecumā no 6 līdz 10 gadiem kopā ar vienu no vecākiem doties uz 2018 FIFA World Cup RussiaTM finālspēli Krievijā, Maskavā, 15. jūlijā un kā čempionāta oficiālajam spēlētāja pavadonim pirms spēles ievest stadionā kādu no futbola zvaigznēm.