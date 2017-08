Jau šonedēļ, no 15.augusta līdz 19.augustam Latvijas Ūdensslēpošanas un Veikborda federācija sadarbībā ar Starptautisko Ūdensslēpošanas un Veikborda federāciju pirmo reizi Latvijā, Rīgā, Lucavsalas atpūtas parkā rīko Eiropas un Āfrikas reģiona čempionātu veikbordā aiz laivas (IWWF E&A Wakeboard Boat Championships 2017), kurā piedalīsies 100 labākie sportisti no 15 valstīm, tai skaitā Latvijas, Krievijas, Nīderlandes, Šveices, Itālijas, Izraēlas, Grieķijas, Vācijas, Francijas, Spānijas, Beļģijas, Austrijas un Apvienotās Karalistes. Pēdējos gadus čempionāts ir noticis Polijā, Portugālē, Nīderlandē un Ziemeļīrijā.

Aicinām ikvienu interesentu atbalstīt sportistus klātienē, jo ieeja ir bezmaksas! Īpašu atbalstu un skatītāju emocijas gaidīs Latvijas veikbordisti, kas jau kopš 2009.gada aktīvi piedalās Eiropas un Pasaules veikborda sacensībās un gūst augstus rezultātus.

Svinīgais dalībnieku gājiens norisināsies 14.augustā plkst.16:00 no viesnīcas Radisson Blu Daugava , Kuģu ielā 24, līdz Rīgas Domei Rātslaukuma ielā 1 .

Otrdien, 15. augustā, no plkst.9:00 līdz 18:15 paredzēti kvalifikācijas braucieni, trešdien, 16. augustā no plkst.11:00 līdz 15:15 – pēdējās iespējas braucieni, ceturtdien, 17. augustā no plkst.11:00 līdz 14:30 – pusfināli un sestdien, 19.augustā no plkst. 10:00 līdz 17:00 veikborda līdzjutējiem un sporta faniem būs iespēja vērot iespaidīgos fināla braucienus, gan klātienē, gan internetā.

Informācija par sacensību rezultātiem tiks nodrošināta "online" režīmā.

Tiekamies 15. augustā Lucavsalā!

Pasākuma ģenerālsponsors ir veikborda laivu ražotājs MasterCraft. Atbalstītāji – Rīgas Dome, inbox.lv, Latvijas Sporta federāciju padome u.c.

Kontaktinformācija:

Oskars Krūze, m. tel.: 29178872, e-pasts: oskars.kruze@gmail.com

Veikbords pieskaitāms pie ekstrēmajiem sporta veidiem. Tas ir līdzīgs daudziem citiem dēļu sporta veidiem – snovbordam, vindsērfingam, kaitbordam. Veikborda būtība: sportists ar dēli brauc aiz veikborda laivas, turoties pie striķa (falles) un izpilda dažādas sarežģītības akrobātiskos trikus uz V formas vilņa, kas veidojas aiz braucošās laivas. Tieši tāpēc veikbords ir ļoti aizraujošs sporta veids skatītājiem.