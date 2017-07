Kā ziņojām, Sanktpēterburgas SKA līderis pēc aizvadītās KHL sezonas, kad bija noslēdzies līgums ar līgas čempioniem, paziņoja, ka vēloties atgriezties Nacionālajā Hokeja līgā (NHL). Jaunākā informācija liecina, ka pāri okeānam Kovaļčuks tomēr šosezon nedosies.

NHL eksperts Maiks Morēla savā "Twitter" kontā paziņojis, ka Kovaļčuka aģents Džejs Grosmans ir apstiprinājis, ka hokejists 2017./2018. gada sezonu aizvadīt KHL.

Jay Grossman, the agent for Ilya Kovalchuk, confirms that his client will return to the KHL in 2017-18— Mike Morreale (@mikemorrealeNHL) July 4, 2017