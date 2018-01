Latvijas hokeja kluba "Rīga" aizsargs Pauls Svars (attēlā pa labi) ceturtdien Astanā palīdzēja Rietumu konferences komandai uzvarēt Krievijas Jaunatnes hokeja līgas (MHL) Izaicinājuma kausā jeb Zvaigžņu spēlē.

Rietumu konferences komanda ar rezultātu 7:3 (2:1, 3:1, 2:1) sagrāva Austrumu konferences hokejistus.

Svars, spēlējot savas komandas otrajā aizsargu pārī, ar rezultativitāti neizcēlās, reizi metot pa vārtiem. Uzvarētāju rindās divus vārtus guva un rezultatīvu piespēli atdeva Igors Geraskins, kurš ikdienā pārstāv Čerepovecas "Almaz" vienību.

Zīmīgi, ka Rietumu konferences komanda MHL Izaicinājuma kausu izcīna septīto reizi, kamēr Austrumu konference pie panākuma tikusi vien divas reizes.

Patlaban 19 gadus vecais aizsargs Svars šosezon MHL čempionātā aizvadījis 22 spēles, kurās guvis trīs vārtus un atdevis 11 rezultatīvas piespēles, esot rezultatīvākais kluba aizsargs. Tāpat Svars šosezon debitēja Kontinentālajā hokeja līgā (KHL), Rīgas "Dinamo" komandas sastāvā piedaloties piecos mačos, ar rezultativitāti neizceļoties, bet nopelnot negatīvu lietderības rādītāju -2.

Nedēļas nogalē Astanā risināsies arī KHL Zvaigžņu spēle, kurā Bobrova divīzijas komandā spēlēs arī Rīgas "Dinamo" kapteinis Miks Indrašis.

Zīmīgi, ka četri labākie spēlētāji no MHL mača piedalīsies arī KHL Zvaigžņu spēlē. No Rietumu konferences šīs tiesības ieguva Geraskins, kā arī Habarovskas "Amurskije Tigri" uzbrucējs Germans Vološins un Jaroslavļas "Loko" uzbrucējs Nikolajs Kovaļenko. Savukārt Austrumu konferencē par labāko atzina uzbrucēju Jegoru Korobkinu no Magņitogorskas "Staļnije ļisi".

Iepriekšējā sezonā MHL Zvaigžņu spēlē piedalījās tobrīd "Rīgas" komandas rezultatīvākais uzbrucējs Frenks Razgals, kurš šosezon jau ir pilntiesīgs Rīgas "Dinamo" spēlētājs un pavasarī arī piedzīvoja debiju pasaules čempionātā.

Razgals pērn palīdzēja Rietumu komandai gūt uzvaru pēcspēles metienos ar rezultātu 2:1.