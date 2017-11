Rīgas "Dinamo" viesos sīvā cīņā pēcspēles metienos ar rezultātu 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1) zaudēja Maskavas "Dinamo" komandai, kurā šobrīd no traumas atlabst uzbrucējs Mārtiņš Karsums.

"Iemetām atkal tikai vienus vārtus. Jāstrādā pie realizācijas, ko arī katru dienu cenšamies darīt, taču pagaidām nesanāk. Par puišu pašatdevi nav nekādu pretenziju, jo izrāvām vienu punktu," pēc spēles žurnālistiem sacīja Ankipāns.

Par šī mača varoni viesu komandā kļuva vārtsargs Jānis Kalniņš, kurš atvairīja 42 no 43 pretinieku metieniem, bet "bullīšu" sērijā tika galā ar pieciem no septiņiem raidījumiem, taču ar to bija par maz, lai pārtrauktu zaudējumu sēriju.

"Bullīšos" bijām tuvu uzvarai, taču ielaidām tādu dīvainu metienu. Mēs pēdējā laikā labi spēlējam, aizsardzībā visi cenšās, vārtsargs rāda labu sniegumu. Neko sliktu nevaru teikt, taču nedaudz pietrūkst laika, jo spēle seko spēlei. Jāstrādā pie visiem elementiem, cenšamies, lai nevienam pretiniekam pret mums neklātos viegli," norādīja Rīgas luba treneris.

Latvijas vienība cieta trešo neveiksmi pēc kārtas, taču piecos no pēdējiem sešiem mačiem tā nopelnījusi vismaz vienu punktu. Tiesa, arī šoreiz neizdevās tikt pie panākuma pamatlaikā, kas pēdējo reizi izdevies 26.augustā.

"Drīz čempionātā būs pauze, kurā daudzi spēlētāji dosies uz dažādām izlasēm. Cerams, ka spēlētāji tur iegūs jaunas emocijas, kas mums ļaus pēc pārtraukuma sākt uzvarēt," piebilda Ankipāns.

Aizvadītās spēles trešajā periodā laukumā negāja krievu leģionārs Nikolajs Žerdevs, kurš gan pēcspēles metienos izpildīja divus neveiksmīgus "bullīšus".

"Žerdevs guva mikrotraumu, kura viņam neļāva darboties ar pilnu spēku, taču pārējā ziņā viss bija kārtībā," par hokejistu teica treneris.

Tikmēr Maskavas "Dinamo" galvenais treneris Vladimirs Vorobjovs, kurš nesen atzīmēja 45 gadu jubileju, neslēpa, ka šī bijusi smaga spēle.

"Vārti mums nāk ļoti grūti. Puiši lien uz vārtiem, taču jūtu, ka viņi ir nedaudz sasaistīti. Cerams, ka šī uzvara palīdzēs atraisīties," bilda mājinieku treneris.

Maskavas "Dinamo" ar 41 punktu 29 spēlēs šobrīd Rietumu konferencē ir sestajā pozīcijā, kamēr Rīgas klubs ar 15 punktiem 28 mačos ir ne tikai konferences, bet arī visas līgas pēdējā vietā.

Pēc cīņas ar "Dinamo" rīdziniekiem sestdien jātiekas ar Jaroslavļas "Lokomotiv" vienību, kurā par vārtsargu treneri strādā Sergejs Naumovs, bet pēc tam sekos izlašu pārtraukums.