Kā ziņojām, Rīgas "Dinamo", kas šodien oficiāli zaudēja cerības sasniegt šīs sezonas KHL izslēgšanas turnīru, regulārā čempionāta spēlē savā laukumā ar rezultātu 3:4 (1:1, 2:0, 0:2, 0:0, 0:1) pēcspēles metienu sērijā piekāpās "Soči" vienībai.

"Dinamo" pirms trešā perioda bija vadībā ar 3:1, bet "Soči" uzbrucējs Šons Kolinss ar gūtiem vārtiem trešdaļas pirmajā un pēdējā minūtē izlīdzināja rezultātu.



"Pirmajā periodā nespēlējām īpaši labi. Otrajā periodā spēlējām savu spēli, bet trešajā - atdevām iniciatīvu. Pretinieki nedaudz uzspieda. Otrie zaudētie vārti ielauza spēli. Pretinieki nopelnīja šo uzvaru," pēcspēles preses konferencē teica Ankipāns.

Arī "Soči" vienības galvenais treneris Sergejs Zubovs atzina, ka viņa vadītā komanda pirmajā periodā bijusi miegaina.

Rīgas "Dinamo" ar 43 punktiem 47 spēlēs komanda ieņem pēdējo vietu starp 13 Rietumu konferences komandām un ir pēdējā visā līgā. No konferencē priekšpēdējā pozīcijā esošās Bratislavas "Slovan" to šķir četri punkti, bet no izslēgšanas turnīra zonas - jau 30. Regulārajā čempionātā rīdziniekiem atlicis aizvadīt deviņas spēles, kurās maksimāli iespējams nopelnīt 27 punktus, tāpēc zaudētas cerības iekļūt Gagarina kausa izcīņā.

Tikmēr "Soči" ar 78 punktiem 49 spēlēs ir Rietumu konferences sestajā vietā.