Rīgas "Dinamo" hokejisti zinot, ka Ņižņekamskas "Ņeftehimik" ir viena no agresīvākajām komandām Kontinentālajā hokeja līgā (KHL), spēlei bija gatavi, parādot pašatdevi un sitoties vienam par otru, pēc ceturtdien izcīnītās uzvaras sacīja Latvijas kluba galvenā trenera pienākumu izpildītājs Ģirts Ankipāns.

Rīgas "Dinamo" savā šī gada pirmajā spēlē svinēja uzvaru ar rezultātu 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).

"Spēlējām pret vienu no labākajām un agresīvākajām komandām līgā. Tādai spēlei arī gatavojāmies. Paldies puišiem par cīņassparu, jo visi sitās viens par otru," gandarīts bija Ankipāns, kurš ir arī kluba ģenerālmenedžeris.

Tiesa, šajā mačā rīdziniekiem bija arī nepatīkams zaudējums, jo jau cīņas devītajā minūtē mājinieki zaudēja savu rezultatīvāko spēlētāju un kapteini Miku Indraši, kurš pēc rupjas pretinieka spēles guva kājas traumu.

Pret Indraši rupji nospēlēja "Ņeftehimik" uzbrucējs Ņikita Filatovs, kurš devītajā minūtē pie laukuma apmales pret Rīgas kluba līderi izdarīja sitienu celis celī. Indrašis sāpēs palika guļam uz ledus, tikai pēc laba brīža ar apkalpojošā personāla palīdzību dodoties uz ģērbtuvēm, īsti nespējot pielikt pie zemes labo kāju.

Spēlē Indrašis vairs nespēja atgriezties, taču arī uz slimnīcu viņam nevajadzēja doties, jo mačam viņš jau pārģērbies sekoja līdzi no tribīnēm, bet ejot piekliboja.

"Rīt tiksim galā ar Indraša jautājumu. Būs pārbaude un uztaisīs bildes. Šobrīd man nav konkrētas atbildes par traumas nopietnību," sacīja treneris.

Latvijas kluba rindās šajā mačā debiju piedzīvoja 18 gadus vecais uzbrucējs Daniels Bērziņš, kurš šosezon spēlējis Krievijas Jaunatnes hokeja līgas (MHL) vienībā "Rīga", kur 40 spēlēs bija guvis piecus vārtus un atdevis piecas rezultatīvas piespēles.

Bērziņš mačā pret "Ņeftehimik" laukumā bija četras minūtes un 41 sekundi.

"Nesalielīsim Bērziņu, bet mani apmierināja viņa spēle. Viņš nopelnīja sev arī nākamo maču," par jaunpienācēju sacīja Ankipāns.

Tikmēr "Ņeftehimik" galvenais treneris Andrejs Nazarovs neslēpa, ka spēle bijusi smaga.

"Zinājām, ka būs smaga spēle, jo "Dinamo" ļoti labi spēlē savā laukumā. Gatavojāmies, bet nogulējām. Guvām tikai vienus vārtus, un tos pašus iemeta aizsargs," bilda viesu treneris.

Nazarovs arī piebilda, ka Ņikitas Filatova pārkāpums pret Indraši bijis tāpēc, ka viņa vadītās komandas spēlētājs tajā epizodē nebija līdz galam koncentrējies.

Rīgas "Dinamo" ar šo maču iesāka septiņu mājas spēļu sēriju.

Šīs mājas sērijas turpinājumā rīdzinieki sestdien tiksies ar aizsarga Oskara Bārtuļa pārstāvēto Ufas "Salavat Julajev", bet pēc tam gaidāmi mači savā laukumā arī pret "Soči", Kazaņas "Ak Bars", Habarovskas "Amur", Minskas "Dinamo", kas 20.janvārī notiks zem atklātas debess Pļavniekos, un Hantimansijskas "Jugra".

Nākamo izbraukuma maču Latvijas klubs aizvadīs vien 24.janvārī pret Maskavas "Spartak".

Rīgas "Dinamo" šosezon KHL čempionātā ar 41 punktu 45 spēlēs ieņem pēdējo vietu starp 13 Rietumu konferences komandām. No priekšpēdējā pozīcijā esošās Bratislavas "Slovan" to šķir seši punkti, bet no izslēgšanas turnīra zonas - jau 30. Regulārajā čempionātā rīdziniekiem atlicis aizvadīt 11 spēles, kurās maksimāli iespējams nopelnīt 33 punktus, tāpēc tuvāko maču laikā oficiāli tiks dzēstas rīdzinieku izredzes iekļūt Gagarina kausa izcīņā.

Tikmēr "Ņeftehimik" šo sezonu aizvada krietni veiksmīgāk, jo ar 82 punktiem 47 spēlēs tā Austrumu konferences kopvērtējumā ieņem augsto ceturto vietu. Šī komanda Gagarina kausā nav iekļuvusi trijās no pēdējām četrām sezonām.