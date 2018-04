Kā zināms, Ankipāns Rīgas "Dinamo" galvenā trenera pienākumu izpildītāja amatā nonāca sezonas vidū, kad amatu pameta Sandis Ozoliņš. Ankipāna vadībā komandai izdevās izpildīt "lokālo uzdevumu" — nepalikt pēdējiem līgā, turklāt sezonas nogalē, kad komandā iejutās jaunie spēlētāji, rīdziniekiem izdevās nodemonstrēt atzīstamu spēli.

"Mēs ne pārāk labi iesākām sezonu," KHL mājas lapā citēts Ankipāns. "Iespējams, iegāza zaudējumu sērija pēc labā sākuma, iekritām psiholoģiskā bedrē, no kuras nespējām laikus tikt ārā. Mūsu komanda arī iepriekšējos gados bijusi psiholoģiski nestabila. Mums nepietika ticības saviem spēkiem."

"Man vajadzēja labot situāciju," par amata pārņemšanu no Ozoliņa stāsta Ankipāns. "Uzskatu, ka zināmā mērā man tas izdevās. Klubs gribēja iesaistīt jaunos spēlētājus, un mums no psiholoģiskā viedokļa bija svarīgi tikā ārā no pēdējās vietas KHL. Cīnījāmies ar visiem, bieži zaudējām ar vienu vārtu starpību. Komanda sajuta, ka var spēlēt un uzvarēt."

Par aizvadīto sezonu treneris ir pateicīgs Mikam Indrašim, kurš uzņēmās līdera lomu, kā arī jaunajiem spēlētājiem, kas sekmīgi iekļāvās pieaugušo komandā. "Miks tiešām aizvadīja ļoti labu sezonu, viņš bija mūsu līderis, saņēma lielu spēles laiku un attaisnoja uzticību," saka Ankipāns. "Indrašis mazāk kļūdās, mazāk ir brāķa viņa spēlē. Iepriekš tas viņam neļāva spert soli uz priekšu."

"Mūsu jaunie — Kristaps Zīle, Uvis Balinskis, Emīls Ģēģeris — ir garā spēcīgi, viņi ir mūsu nākotne," ir pārliecināts treneris. "Zīlem ir jāizaug par labu aizsargu. Viņam būs liels spēles laiks un spēlēs pret spēcīgiem pretiniekiem. Balinskis ir cita tipa aizsargs, viņš spilgtāk izpaužas uzbrukumā, avantūrisks, ar labu slidošanas tehniku. Arī Ģēģerim ir jāprogresē. Viņš ir darbarūķis. Prieks, ka Emīls savos 18 gados prot pie apmales cīnīties ar pieaugušiem hokejistiem."

Jaunajai sezonai klubs meklē centra uzbrucēju un spēcīgu aizsargu, ap kuriem veidot maiņu. "Es sekoju tirgum," saka Ankipāns. "Brauksim, skatīsimies spēlētājus, dosimies uz pasaules čempionātu Dānijā. Gribam atrast labu aizsargu un centra uzbrucēju, ap kuru veidot maiņu."

Runājot par leģionāriem, Ankipāns norādīja, ka tagad arvien grūtāk ir atrast kādu "tumšo zirdziņu", kas iepriekš Rīgas klubam nereti izdevies. "Jā, pirmajās sezonās Rīgas "Dinamo" atveda kvalitatīvus leģionārus, taču pēc tam hokejs sāka progresēt," skaidro treneris. "Tagad ļoti reti izdodas atvest nevienam nezināmu spēlētāju, kurš sezonas laikā var "izšaut". Grūti atrast šādu "tumšo zirdziņu". Mēs cenšamies, meklējam, taču šajā biznesā trakākais ir tas, ka arī citas komandas meklē. Saprotams, arī vadošie klubi savāc labākos sev un paceļ viņiem cenu."

Viens no mērķiem 11. KHL sezonā ir atgūt vietēju hokeja fanu uzticību. "Mūsu skatītājs ir ļoti gudrs, un nevienam nepatīk komanda, kas visu laiku zaudē," atzīst Ankipāns. "Ievēroju, ka tiklīdz mēs uzvaram vienā spēlē, uz nākamo atnāk vairāk skatītāju. Tas mums ir ļoti svarīgi. Bija spēles, kurās mēs tribīnēs sajutām kādreizējo atmosfēru, un to atgūt ir mūsu mērķis nākamsezon. Spēlētāji, treneri, komanda grib atkal uzdāvināt Rīgai hokeja svētkus."