Ziņots, ka "Dinamo" sestdien līdzvērtīgā cīņā ar rezultātu 3:4 (1:1, 1:2, 1:0, 0:1) savā laukumā piekāpās Ufas "Salavat Julajev" komandai, kurai neilgi pirms gadu mijas pievienojās aizsargs Oskars Bārtulis.

"Ļoti līdzīga spēle. Neesam apmierināti, ka zaudējām, tomēr kādam šajā mačā bija jāuzvar. Cīņasspars bija augsta līmenī," pēcspēles preses konferencē teica Ankipāns.

Tāpat arī "Salavat Julajev" vienības galvenais treneris Erka Vesterlunds atzīmēja to, ka mačs bija līdzvērtīgs.

"Abas komandas bija koncentrējušās uz uzbrukumu. Mums bija pārāk daudz soda minūšu, tas mums apgrūtināja dzīvi. Varam būt priecīgi, ka tikām pie diviem punktiem," uzsvēra somu speciālists.

Bārtulis aizvadīja savu trešo spēli Ufas komandā, sestdien nospēlējot 18 minūtes un 26 sekundes, kuru laikā veica vienu metienu un bloķēja vienu pretinieku raidījumu. Sezonu viņš sāka Vladivostokas "Admiral" komandā, taču desmit dienas pirms gadu mijas viņa līgums, pēc vēršanās arbitrāžas tiesā tika izbeigts, savukārt vēl pēc piecām dienām viņš līdz šīs sezonas beigām parakstīja līgumu ar Ufas klubu.

"Bārtulis ir mums svarīgs spēlētājs. Labi spēlē aizsardzībā un ir noderīgs uzbrukumā. Turklāt mums pašlaik nav pārāk daudz aizsargu," atklāja Vesterlunds.

Septiņu mājas spēļu sērijas turpinājumā Rīgas "Dinamo" pirmdien spēlēs ar "Soči" komandu, tam sekos dueļi ar Kazaņas "Ak Bars", Habarovskas "Amur", Minskas "Dinamo", šim mačam 20.janvārī notiekot zem atklātas debess Pļavniekos, un Hantimansijskas "Jugra" komandām.

Rīgas "Dinamo" ar 42 punktu 46 spēlēs ieņem pēdējo vietu starp 13 Rietumu konferences komandām. No priekšpēdējā pozīcijā esošās Bratislavas "Slovan" to šķir pieci punkti, bet no izslēgšanas turnīra zonas - jau 29 punkti. Regulārajā čempionātā rīdziniekiem atlicis aizvadīt desmit spēles, kurās maksimāli iespējams nopelnīt 30 punktus, tāpēc tuvākajās dienās, visticamāk, oficiāli tiks dzēstas rīdzinieku izredzes iekļūt Gagarina kausa izcīņā.