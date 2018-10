Spēli "Dinamo" hokejisti iesāka diezgan pārliecinoši, izdarot spiedienu uz pretinieku vārtiem, tomēr pirmajā trešdaļā rezultātu atklāt neizdevās. Otrajā trešdaļā Rīgas komanda atkal pirmajās minūtēs uzbruka ļoti bīstami, taču spēles gaita izlīdzinājās noraidījumu dēļ. Mača 31. minūtē Lauris Dārziņš pēc lieliskām Metjū Majones un Miķeļa Rēdliha piespēlēm guva pirmos vārtus šajā spēlē. Vēlāk "Severstaļ" nerealizēja vairākumu un, spēlējot vienādos sastāvos, trāpīja pa vārtu stabu.

Trešā perioda pirmajās piecās ar pusi minūtēs "Severstaļ" nopelnīja četrus noraidījumus, tostarp arī Kulda. "Dinamo" ieguva vairākumu pieci pret trīs, un tajā Dārziņš dubultoja savas komandas pārsvaru pēc Majones un Videla piespēlēm. Mača pēdējā minūtē Matiass Mitinens ripu meta tukšos vārtus, panākot mača gala rezultātu.

Rīgas "Dinamo" vārtsargs šajā mačā bija Timurs Biļalovs, kurš atvairīja visus 23 pretinieku metienus. Savukārt "Dinamo" pa Čerepovecas komandas vārtiem meta 29 reizes.

Abas komandas šajā sezonā jau aizvadīja vienu savstarpējos spēli, un septembrī "Arēnā Rīga" ar rezultātu 3:2 uzvarēja Čerepovecas komanda.

Rīgas "Dinamo" šī uzvara ļāva pakāpties uz septīto vietu Rietumu konferencē. Rīdzinieki 23 spēlēs izcīnījuši 21 punktu, bet "Severstaļ" ar 17 punktiem 24 spēlēs ir 11. pozīcijā.

KHL spēle: Rīgas Dinamo – Čerepovecas Severstaļ

Spēles statistika: Metieni pa vāŗtiem: 29-23 ; Iemetieni: 21-30 ; Bloķētie metieni: 13-14 ; Spēka paņēmieni: 6-13 ; Laiks uzbrukumā: 14:30 min. - 10:49 min. ; Soda minūtes: 8-10

Rīgas "Dinamo" - "Severstaļ" 3:0. Spēle noslēgusies

59:21 min. Rīgas "Dinamo" - "Severstaļ" 3:0. Vitālijs Pavlovs dabūja ripu ārā no aizsardzības zonas, bet tad Matiass Mitinens meta ripu tukšajos vārtos ar nūjas neērto pusi.

"Severstaļ" mainīja vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju.

Divas minūtes pirms pamatlaika beigām "Dinamo" atgādināja pretiniekiem par spēlēšanu aizsardzībā, kad Dārziņš pēc uzvarēta iemetiena meta pa vārtiem.

"Dinamo" turpināja spēlēt no aizsardzības, bet Biļalovs turpināja lieliski spēlēt vārtos.

Klārks uzbrukuma zonā pieturēja ripu, bet tad izdarīja metienu, kad komandas biedrs traucēja vārtsargam redzēt ripu. Furhs šoreiz netika pārspēts.

"Severstaļ" sāka savu atspēlēšanās misiju, un tas nozīmēja, ka Biļalovam bija vairāk darba. Viņš atvairīja metienu no tuvas distances.

"Dinamo" atkal nosargāja savus vārtus skaitliskajā mazākumā. Atgriezies laukumā, Videls bloķēja bīstamu Zaharčuka metienu.

47: 23 min. Noraidījums Rīgas "Dinamo" sastāvā.Videls savas zonas stūrī klupināja "Severstaļ" spēlētāju un devās izciest divas soda minūtes.

"Dinamo" turpinājās vairākums, un uzbrukumā ripa no apmales pēc neprecīza metiena nonāca pie Klārka, kuru apturēja pretinieku vārtsargs Furhs.

45:23 min. "Severstaļ" sastāvā vēl viens noraidījums.Trubačovs atstāj trijatā savu komandu. Viņš turēja pretinieka nūju

45:59 min. Rīgas "Dinamo" - "Severstaļ" 2:0"Dinamo" izmanto lielo vairākumu. Metjū Majone piespēlēja zonas dziļumā Linusam Videlam, kurš tālāk gar vārtiem atdeva ripu Laurim Dārziņam, kuram izdevās trāpīt tukšajā vārtu stūrī.

45:01 min. "Severstaļ" spēlētāji turpina noraidīties. Artūrs Kulda tika sodīts par klupināšanu. "Dinamo" četras sekundes bija piecatā pret trijiem.

Dārziņš meta garām vārtiem un ripa atstāja uzbrukuma zonu. Tad mazākumā Zaharčuks bīstami izlauzās līdz "Dinamo" vārtiem, bet Karļins izdarīja atkārtotu metienu, ko Biļalovs stiepienā ar kājsargu atvairīja.

43:05 min. Vēl viens noraidījums "Severstaļ" komandā. Makarovs savā aizsardzības zonā bīstami nospēlēja ar augsti paceltu nūju.

Šoreiz Rīgas "Dinamo" vairākums aizritēja bez labām vārtu gūšanas iespējām. Uzmetieni vārtu virzienā bija, taču tie nebija pārāk bīstami.

40:51 min. Noraidījums "Severstaļ" sastāvā. Periods iesākās ar Skvorcova ātru metienu, bet pāris sekundes vēlāk par neatļautu spēka paņēmienu Grigorenko nopelnīja noraidījumu.

Sācies 3. periods.

Otrā perioda statistika:Metieni pa vārtiem: 13-9 ; Iemetieni: 6-11 ; Bloķētie metieni: 6-2 ; Spēka paņēmieni: 1-3 ; Laiks uzbrukumā: 5:20 min. - 4:02 min.; Soda minūtes: 4-0

Rīgas "Dinamo" - "Severstaļ" 1:0. Noslēdzies 2. periods.

Skvorcovs vēlreiz iegāja zonā un meta pa vārtiem, šoreiz ripu ieguva Klārks, taču viņu pēdējā brīdī apturēja Furhs, kurš meistarīgi nospēlēja ar nūju.

Skvorcovs izlauzās līdz vārtiem, taču ripu aizsargi bloķēja. Pēc šīs epizodes rīdzinieki atkal uzsāka savu mazo ofensīvu, kuras noslēgumā Bērziņš no aizvārtes mēģināja iespiest ripu vārtos.

"Severstaļ" spēlētājs pretuzbrukumā trāpīja pa tālo vārtu stabiņu.

"Dinamo" vēlreiz neielaida vārtus mazākumā, bet uzbrukumā Rēdliham no labas pozīcijas neizdevās trāpīt, jo lieliski nospēlēja Furhs.

"Severstaļ" arī šo vairākumu sāka apņēmīgi, un Kalašņikovs meta pa vārtiem, tomēr "Dinamo" vārtsargs ripu tvēra cimdā. Mirkli vēlāk Biļalovs atsita spēcīgu Kuldas metienu, kam sekoja Boičaka iespēja no tuvās distances.

31:58 min. Noraidījums "Dinamo" sastāvā.Bērziņš arī bīstami nospēlēja ar augsti paceltu nūju, trāpot pretinieku komandas kapteinim.

Šoreiz "Severstaļ" spēlētāji vairākumā darbojās veiksmīgāk, un pēdējās sekundēs sacēla pamatīgu vētru pie "Dinamo" vārtiem. Biļalovs atvairīja pāris metienus, bet tad nefiksēja to, un čerepovecieši mēģināja to iedabūt vārtos. "Dinamo" vārtsargs, uz ledus guļot, ripu apturēja, bet aizsargi izmeta to ārā.

30:44 min. Rīgas "Dinamo" - "Severstaļ" 1:0Metjū Majone iesāka "Dinamo" uzbrukumu un nogādāja ripu Miķelim Rēdliham, kurš ripu atspēlēja Laurim Dārziņam, un viņam izdevās lielisks metiens vārtu augšējā stūrī.

28:18 min. Noraidījums Rīgas "Dinamo" komandā. Marks Zaneti bīstami nospēlēja ar augsti paceltu nūju un trāpīja Karļinam pa seju.

Pēc gandrīz piecu minūšu ilgas spēlēšanas savā laukuma zonā "Severstaļ" izdevās ripu aizvest prom no saviem vārtiem un uzmest ripu "Dinamo" vārtu virzienā.

Ripa nonāca pie Zaneti vārtu priekšā, bet viņam pēdējā brīdī patraucēja izdarīt metienu. "Dinamo" jau trīs minūtes otrajā periodā "spiež" pretiniekus savā laukuma pusē.

"Severstaļ" komandas treneris bija neapmierināts ar spēlētāju sniegumu un paņēma pusminūtes pārtraukumu.

Videls no kreisās malas piespēlēja Rēdliham, kurš slidoja uz vārtiem un pēc pauzes izdarīja metienu ar nūjas neērto pusi, bet Furhs bija piesedzis tuvo vārtu stabu. Mirkli vēlāk arī Batņam neizdevās trāpīt tuvējā apakšējā stūrī, taču tad Dzierkals ar skaistu māņkustību izkārtoja sev metienu, bet vārtos netrāpīja.

Sācies 2. periods.

"Arēnā Rīga" pārtraukumā laukuma vidū Aleksandrs pārsteidza savu mīļoto Aldu un bildināja viņu. Viņa teica jāvārdu.

Pirmā perioda statistika: Metieni pa vārtiem: 8-4 ; Iemetieni: 6-5 ; Bloķētie metieni: 4-8 ; Spēka paņēmieni: 3-4 ; Laiks uzbrukumā: 5:24 min. - 2:45 min. ; Soda minūtes: 2-2

Rīgas "Dinamo" - "Severstaļ" 0:0. Noslēdzies 1. periods.

Mazākumā "Dinamo" darbojās droši un nepieļāva metienus uz saviem vārtiem.

17:40 min. Noraidījums Rīgas "Dinamo" komandā. Džeriņš saņēma noraidījumu par pretinieka turēšanu ar nūju.

Ātrā tempā spēle ritēja uz priekšu, un "Severstaļ" spēlētājiem izdevās labi metieni tūlīt pēc ieiešanas uzbrukuma zonā.

Neveiksmīgas "Dinamo" spēlētāju darbības pie laukuma apmales deva Karļinam metiena iespēju, bet viņš ripu meta garām. "Severstaļ" uzbrukums turpinājās, un ripa sāpīgi pa kāju trāpīja Gunāram Skvorcovam, kurš uzreiz devās uz ģērbtuvēm.

Jau atkal ilgāku laiku "Dinamo" ar savu aktivitāti uzbrukumā nedod iespējas pretiniekiem doties uz Biļalova sargātajiem vārtiem. Mājinieki vēl vairākas reizes ripu uzmetuši vārtu virzienā.

Rēdlihs pielaboja Majones metienu, un Furham vajadzēja pacensties, lai ripu atsitu. Turpinājumā Videls izdarīja piespēli gar vārtiem, "Severstaļ" aizsargs skāra ripu un vārtsargs neļāva ripai lidot savos vārtos.

Mitinena metienu Furhs atsita sev priekšā, taču Bērziņam neļāva tikt pie atlēkušās ripas. "Severstaļ" pretuzbrukumā Boičaka metiens tika bloķēts, bet Ļekomceva mestā ripa tika cauri spēlētāju burzmai, taču Biļalovs ar kājsargu ripu atsita.

Tad Dārziņš neuzņēma Videla piespēli, līdz ar to nevarēja izdarīt metienu no lieliskas pozīcijas. Ar lielu spiedienu uzbrukumā noslēdzās "Dinamo" vairākums.

Vairākumu "Dinamo" iesāka ar uzvarētu iemetienu un diviem bīstamiem Majones metieniem no distances. Videls un Rēdlihs turpinājumā netrāpīja pa vārtiem, taču ripu izdevās noturēt uzbrukuma zonā.

6:31 min. Noraidījums "Severstaļ" sastāvā."Severstaļ" arī sāka veidot savus uzbrukumus, un Biļalovs atvairīja divus metienus pēc kārtas. Mirkli vēlāk Rēdlihs izprovocēja pretinieku uz noteikumu pārkāpumu, divu minūšu sodu saņemot Makarovam.

Grigorenko iegāja zonā un spēcīgi un neprecīzi meta pa "Dinamo" vārtiem. Uzbrukuma turpinājumā rīdzinieki neļāva viesiem tikt pie ripas vārtu priekšā.

Dzierkals ar labu slidojumu iegāja pretinieku zonā, tad ripa nonāca pie Sotnieka, kurš arī izdarīja tālu metienu. Savukārt "Severstaļ" trīs minūšu laikā pie metiena tā arī nav tikuši.

Spēles sākumā Rēdlihs ar vienu pieskārienu ripas lidojumu virzienu mainīja uz vārtiem, bet vārtsargam šis metiens bija viegli tverams. Rīdzinieki neļāva pretiniekiem iesākt savu pirmo uzbrukumu, Batņa pārtvēra ripu un meta. Furham atkal nekādas problēmas tas nesagādāja.

Spēle sākusies!

Artūrs Kulda šim mačam pieteikts otrajā maiņā kopā ar Staņislavu Kalašņikovu. "Severstaļ" vārtos stāvēs Dominiks Furhs.

Rīgas “Dinamo” vārtus šajā mačā atkal sargās krievs Timurs Biļalovs, kurš piektdien parādīja labu sniegumu pret Sanktpēterburgas SKA. Maiņu virknējumos notikušas izmaiņas, bet sastāvā atgriezies aizsargs Uvis Balinskis un uzbrucējs Mārtiņš Dzierkals. Rīgas “Dinamo” sastāvs spēlei: Vārtos: Timurs Biļalovs, rezervē: Kristers Gudļevskis. Pirmā maiņa: Kevins Klārks – Andris Džeriņš – Gunārs Skvorcovs, Nerijus Ališausks – Kristaps Sotnieks;Otrā maiņa: Lauris Dārziņš – Linuss Videls – Miķelis Rēdlihs, Uvis Balinskis – Marks Zaneti;Trešā maiņa: Emīls Ģēģeris – Oskars Batņa – Gints Meija; Metjū Majone, Dmitrijs Šuļeņins; Ceturtā maiņa: Matiass Mitinens – Daniels Bērziņš – Vitālijs Pavlovs, Mārtiņš Dzierkals, Artjoms Aļajevs.

"Dinamo" Rietumu konferencē ir astotajā vietā ar 19 izcīnītiem punktiem 22 spēlēs, savukārt "Severstaļ" ieņem 11.vietu ar 17 punktiem 23 mačos.

Rīgas “Dinamo” hokejisti turpina mājas spēļu sēriju, un šodien “Arēnā Rīga” atkal jāspēlē pret Artūru Kuldu un viņa pārstāvēto Čerepovecas “Severstaļ”. Abas komandas jau tikās 10. septembrī, kad “Dinamo” zaudēja ar 2:3.