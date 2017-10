"Torpedo" savā laukumā ar 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1) piekāpās Novosibirskas "Sibirj".

Šī mača rezultātu 19.minūtē atklāja tikai 19 gadus vecais "Torpedo" uzbrucējs Danils Verjajevs. Līdz pat mača beigām rezultāts palika nemainīgs, tomēr "Sibirj" 54. minūtē izmantoja vairākumu un panāca izlīdzinājumu. Pamatlaika turpinājumā rezultāts vairs nemainījās, turklāt neviena komanda neizcēlās arī pagarinājumā.

Līdz ar to šī mača liktenis tika noskaidrots pēcspēles metienu sērijā. Tajā piedalījās arī Daugaviņš, kurš piektajā sērijā izvirzīja "Torpedo" vadībā ar 2:1, tomēr izšķirošo metienu pēc viņa iemeta Vjačeslavs Osnovins. Līdz ar to "bullīši" turpinājās, bet Daugaviņš savā otrajā mēģinājumā nebija sekmīgs, bet pēc tam uzvaru "Sibirj" nodrošināja Igors Levickis. Lai arī pēc tam "Torpedo" varēja atspēlēties un laukumā tika sūtīts tieši latvietis, viņam nebija pa spēkam glābt mājiniekus no vēl viena zaudējuma.

Šajā spēlē abas vienības izcēlās ar ievērojamu soda minūšu skaitu – "Torpedo" tika pie 51 soda minūtes, kamēr pretinieki sapelnīja 66.

Daugaviņš šajā mačā laukumā pavadīja 21 minūti un 47 sekundes, kuru laikā veica piecus metienus pa vārtiem un uzvarēja septiņos no 11 iemetieniem.

Savukārt piekto uzvaru pēc kārtas piektdien guva KHL līdere Sanktpēterburgas SKA, ko vada Oļegs Znaroks un Harijs Vītoliņš. Šī vienība izbraukumā ar 5:0 (2:0, 2:0, 1:0) sagrāva Bratislavas "Slovan".

Pirms tam pie uzvaras tika latviešu speciālista Arta Ābola trenētā Toljati "Lada", kas savu skatītāju priekšā ar 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) pieveica citu Austrumu konferences pastarīti Hantimansijskas "Jugra".

"Lada" rindās ar diviem vārtiem un vienu rezultatīvu piespēli atzīmējās Georgijs Belousovs.

Tikmēr Toljati vienību pārstāvošais latviešu aizsargs Kristaps Sotnieks, kurš ārstē savainojumu, šim mačam nebija pieteikts.

Piekto uzvaru pēc kārtas izdevies izcīnīt Maskavas "Spartak" vienībai, kas savā laukumā ar 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) pieveica bez Mārtiņa Karsuma spēlējošo Maskavas "Dinamo".

Karsums pieteikumā nebija atrodams jau ceturto maču pēc kārtas.

Savukārt trīs zaudējumu sēriju piektdien pārtrauca Helsinku "Jokerit", kas savā laukumā ar 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) apspēlēja Minskas "Dinamo". Zīmīgi, ka Helsinku vienībai trīs neveiksmes pēc kārtas sekoja pēc 15 uzvaru sērijas.

Tikmēr Minskas klubam šis bija trešais zaudējums pēc kārtas, bet svētdien šī komanda viesos pie Rīgas "Dinamo".

Zīmīgi, ka piektdien aprit tieši 50 gadi kopš "Jokerit" kluba dibināšanas.

Jau ziņots, ka pirms tam piektdien Latvijas aizsargu Oskara Bārtuļa un Artūra Kuldas pārstāvētie klubi piedzīvoja minimālus zaudējumus.

Vladivostokas "Admiral" ar Bārtuli sastāvā mājās sīvā cīņā ar 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) zaudēja Ņižņekamskas "Ņeftehimik" komandai.

Vladivostokas klubam pārtrūka divu uzvaru sērija, bet "Ņeftehimik" izcīnīja ceturto panākumu pēc kārtas, Austrumu konferencē paceļoties uz trešo vietu.

Mājinieki pirmos vārtus zaudēja sestajā minūtē, kad uz noraidīto soliņa atradās tieši Bārtulis, kurš divas soda minūtes nopelnīja par pretinieka grūšanu ar nūju.

Vairākumu realizēja čehu uzbrucējs Robins Hanzls.

Tikmēr otrajā trešdaļā abas komandas apmainījās vārtu guvumiem. Vispirms Oļegs Piganovičs vairākumā izvirzīja "Ņeftehimik" vadībā ar 2:0, bet perioda pirmspēdējā minūtē Dmitrijs Sajustovs vienu ripu atspēlēja.

Pēdējā spēles nogrieznī pārsvars piederēja "Admiral" vīriem, tomēr izglābties no neveiksmes viņiem neizdevās.

Bārtulis šajā mačā uz ledus pavadīja 22 minūtes un 54 sekundes, kas bija otrs lielākais laiks komandā aiz viņa pārinieka Džonatana Blama. Šajā laikā Bārtulis četras reizes meta pa pretinieku vārtiem, izpildīja divus spēka paņēmienus un bloķēja vienu metienu, nopelnot divas soda minūtes.

"Admiral" kapteinis Bārtulis šosezon 24 spēlēs atzīmējies ar četrām rezultatīvām piespēlēm.

Tikmēr Kulda un Pekinas "Kuņluņ Red Star" Šanhajā ar 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) zaudēja Austrumu konferences līderei Kazaņas "Ak Bars".

Rezultātu 28. minūtē vairākumā atklāja "Ak Bars" uzbrucējs Aleksandrs Svitovs, bet deviņas minūtes vēlāk Brendons Defazio atjaunoja neizšķirtu. Tikmēr uzvaras vārtus Kazaņas klubs iemeta 48. minūtē, izceļoties Ņikitam Jazkovam.

Spēles beigās "Kuņluņ Red Star" pusotru minūti spēlēja ar sešiem laukuma hokejistiem, tomēr izglābties nespēja, ciešot ceturto zaudējumu pēc kārtas un astoto pēdējos deviņos mačos, kamēr "Ak Bars" izcīnīja trešo uzvaru pēdējās četrās cīņās.

Kulda, kurš izlaida iepriekšējo Ķīnas kluba spēli, šoreiz nospēlēja 20 minūtes un 30 sekundes, statistikas rādītājos neizceļoties.

Viņš šosezon 19 spēlēs ir atdevis vienu rezultatīvu piespēli.

Rietumu konferences un visas līgas pārliecinoša līdere ar 76 punktiem 28 mačos ir SKA, bet tai ar 53 punktiem seko Maskavas CSKA. Savukārt "Jokerit" kontā ir 55 punkti, bet CSKA tai ir priekšā kā Tarasova divīzijas līdere.

Tikmēr "Torpedo" ar 42 punktiem ir piektā. Sestajā pozīcijā ar 38 punktiem seko Maskavas "Dinamo" vienība, bet konferences un visas līgas pēdējā vietā ir Rīgas "Dinamo", kas tikusi vien pie 13 punktiem 25 mačos.

Austrumu konferencē līderpozīcijā ar 53 punktiem 25 spēlēs joprojām ir Kazaņas "Ak Bars" vienība, kam ar 48 punktiem seko Omskas "Avangard" un Ņižņekamskas "Ņeftehimik".

Tikmēr Pekinas "Kuņluņ Red Star" komanda ar 38 punktiem ir astotā, kamēr Vladivostokas "Admiral" ar 27 punktiem atrodas 12.pozīcijā. Savukārt uz Austrumu konferences priekšpēdējo vietu 14 vienību konkurencē pakāpusies "Lada", kas tagad ieguvusi 23 punktus 26 spēlēs un apsteigusi tieši piektdien uzvarēto "Jugra".

Šajā sezonā KHL piedalās 27 vienības, kas ir par divām mazāk nekā iepriekšējā, jo sacensībās vairs nestartē Zagrebas "Medveščak" no Horvātijas un Novokuzņeckas "Metallurg". Katrs klubs regulārajā čempionātā aizvadīs pa 56 spēlēm, kas būs pa četrām mazāk nekā iepriekšējās trijās sezonās.