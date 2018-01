Latvijas hokeja fani ir izveidojuši atbalsta akciju populārā līdzjutēju tēla, Raganas Jurčika, atbalstam, kas tika demonstrēta pirmdien Rīgas "Dinamo" spēlē "Arēnā Rīga".

Sociālajos tīklos atbalsts Ragaiani Jurčikam tiek pausts ar tēmturi #SaveRagana (glābiet raganu), bet hokeja līdzjutēji savu solidaritātes protestu izrādīja, ignorējot ierasto fanu sektoru arēnā, kas šajā spēlē bija tukšs un kluss. Līdzjutēji bija sagatavojuši arī sejas maskas, taču tās apsargi bez paskaidrojumiem atņēma, portālam "Delfi" pastāstīja Ragana Jurčiks jeb Jurijs Pētersons. "Līdzjutēju protesta mērķis ir pievērst kluba vadības uzmanību tam, ka fani ir jāņem vērā, ar viņiem nedrīkst tā apieties," viņš norāda.



Pirmdien, 8. janvārī, Ragana Jurčiks jeb Jurijs Pētersons tikās ar "Dinamo Rīga" vadību, lai apspriestu radušos situāciju, taču izlīgumu puses nepanāca, kluba vadība joprojām kategoriski iebilst pret raganas tēlu, kas esot "negatīvs". "Kluba vadība gribēja tikties, bet atnāca tikai [AS "Dinamo Rīga" ģenerāldirektors Zigmārs] Priede," pastāstīja Pētersons. "Esot saņemtas vecāku sūdzības, bet uzrādīt nevienu rakstisku nevarēja, tāpat kā mistisku vadības lēmumu, uz kā pamata man aizliegts kā raganai atrasties "Arēnā Rīga". Piedāvāju "uzfrišināt" šo tēlu, padarīt smaidīgu, lai bērni paši līp klāt, bet tas kategoriski tika noraidīts. Drīkstu būt jebkas, tikai ne ragana. Raganas tēlā esmu kopš 2004. gada, pat iedomāties nevaru sevi citā kostīmā, un arī skatītāji to neaprastu. Raganu atpazīst ne tikai Latvijā, bet arī citur."

Pētersons atzīst, ka bērni reizēm sabīstas no raganas, taču viņš uzreiz to ņem vērā un mazuļus lieki nebiedējot. "Jā, reizēm bērni nobīstas, taču arī no Ziemassvētku vecīša ir dažiem bail," saka Ragana Jurčiks. "Ja redzu, ka esmu kādu sabiedējis, uzreiz no tā sektora mūku prom."

Jurijam Pētersonam nav aizliegts apmeklēt Rīgas "Dinamo" spēles, un viņš to joprojām turpina darīt, tikai bez slavenās raganas maskas.

Rīgas "Dinamo" oficiālais talismans ir Dinamīts.

Rīgas "Dinamo" vadības komentāru par situāciju ar pazīstamo līdzjutēja tēlu portālam "Delfi" iegūt neizdevās.